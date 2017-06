EDITORIAL: La crisis en la educación pública en San Fernando

No es primera vez que lamentablemente escribimos sobre crisis en San Fernando, ni el gobierno comunal de Luis Berwart tampoco ha sido la única administración de la capital de Colchagua que se ha ganado este apelativo.

Las razones de porque se llegó a este estado de crisis pueden ser diversas, pero lo cierto es que estructuralmente el sistema no da para más. Millonarios fondos -al menos mal rendidos- de los cuales no se tiene absoluta claridad de su destino, que se suman al cierto déficit con que mensualmente la educación municipal de San Fernando opera, principalmente ante el exceso de dotación que presenta la Cormusaf; en parte explicarían el actual estado de crisis, donde quienes pagan los platos rotos son los funcionarios que no reciben íntegros sus sueldos.

Es cierto que la crisis es tal que no queda otra salida que la intervención del gobierno central, pero nos llama la atención la falta de autocrítica de parte del presidente de la Corporación Municipal de San Fernando sobre la responsabilidad que le cabría a su administración en el lamentable escenario que hoy se enfrenta.

En este sentido al parecer no vale la pena inyectar millonarios recursos a un saco roto, platas que permitirían tal vez pagar los sueldos hoy pero que no serían una solución para un sistema que seguramente volverá a hacer crisis en un par de meses más, pero también entendemos que los funcionarios necesitan para poder mantener a sus familias recibir lo más pronto posible sus sueldos. Pero por declaraciones de sus dirigentes entendemos que ellos no están por una nueva solución parche sino que se mantendrán movilizados para forzar una salida estructural a las actuales circunstancias, para que la crisis no se repita una y otra vez. Creemos que esa es la única opción que queda para que al fin pueda existir un mínimo de certezas en la educación pública de San Fernando, el problema es que no existe una solución de corto plazo ya que la actual situación no fue prevista por el legislador y se hace urgente una ley corta para dotar al Mineduc de las herramientas que necesita para poder intervenir directamente. Ojala el ejecutivo pronto patrocine esta ley con las urgencias que la situación amerita.

Luis Fernando González V.

Sub Director