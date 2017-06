La compleja trama de la crisis de la educación municipal de San Fernando

Más de cinco mil alumnos están sin clases en San Fernando lo que convirtió esta comuna en la primera preocupación del gobierno central. Ayer el alcalde Luis Berwart fue citado de urgencia a a la Intendencia, mientras el Mineduc analizó qué solución definitiva se le entregará a los cientos de trabajadores paralizados que no quieren bajar la movilización mientras la Corporación no sea intervenida.

Hoy la Comisión de Educación de la Cámara Baja sesionará de forma extraordinaria sobre este tema con la presencia de los ministros de Educación, Justicia y Trabajo con quienes se buscará una vía para salir de la crisis más aguda de la última década.

IRENE PADILLA /RICARDO OBANDO

FOTOS: HECTOR VARGAS



La crisis de la educación municipal de San Fernando llegó a un punto de no retorno. Los problemas generados por la mala gestión económica de los recursos destinados a la educación pública por parte del municipio llevaron a que hoy se desarrolle la paralización más importante de los últimos años, y que tanto el Ejecutivo como el Parlamento deban tomar cartas en el asunto.

La jornada de este martes fue sumamente intensa en distintos sectores. Mientras los dirigentes de profesores y asistentes de la educación se reunían en San Fernando de cara a las respuestas que pueda entregar el Gobierno, la intendencia regional sostenía una reunión de urgencia con el alcalde de Luis Berwart, en el marco de una movilización que tiene a más de 5 mil estudiantes sin clases. Hasta el edificio de la Plaza Los Héroes llegó el concejo municipal sanfernandino en pleno, quienes sostuvieron una reunión de más de una hora con el intendente Pablo Silva y con el seremi de Educación Hernán Castro.

El encuentro dejó en claro la gravedad de la situación ya que según algunos datos analizados, la sobre dotación de personal en la educación pública de esa comuna alcanzaría un 40% de trabajadores extra, lo que produce un déficit de al menos 300 millones de pesos mensuales en subvención para pagar los sueldos. Al salir del despacho del intendente las autoridades plantearon dos soluciones al problema: utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, Faep, para pagar finiquitos a los funcionarios que podrían ser desvinculados, y que el municipio hipoteque una serie de bienes inmuebles con el fin de recaudar recursos frescos. “El alcalde nos ha indicado algunas vías de solución y nos ha pedido agilizar algunos trámites con respecto a recursos que deberían llegar y nosotros nos hemos comprometido a hacer eso” indicó el intendente Pablo Silva, quien agregó que “nosotros no tenemos retenidos recursos, son recursos que tienen que llegar en fechas correspondientes, y con el Fondo Común municipal me han dicho que cancelarán la diferencia de sueldo de este mes y eso debiera llegar estos días”, afirmó el intendente.

Por su parte el alcalde de San Fernando Luis Berwart sostuvo que se sintió respaldado por todos los actores del gobierno que estuvieron presentes: “ Quiero destacar la presencia completa de todos los concejales, gobernador, seremi e intendente, para plantear el tema de buscar una solución definitiva para poder salir de este impase que nos tiene bastante complicados y en ese sentido veo que hay voluntades para poder salir adelante planteando el tema primero de utilizar los recursos del Faep 2017 para poder hacer una reducción (de personal) que nos permita bajar la planilla que esta sobre dotada y también poder ver el leaseback que nos podría permitir de aquí al último trimestre hacer frente a alguna dificultad económica”, indicó el alcalde satisfecho tras la reunión

Además el alcalde intentando explicar la crítica situación que vive la capital de Colchagua aseguró que “esta es una lamentable situación que se venía acrecentando desde hace bastante tiempo, lo que ha hecho que hoy se haga casi insostenible poder hacerle frente. Sin embargo, creemos que con el apoyo del Gobierno podremos realizar un plan de acción que nos permita la disminución de la planilla docente, dando como resultado que se normalice el complejo escenario que nos afecta”.

Además el edil aseguró que este viernes serán presentados ante el ministerio de Hacienda los papeles necesarios para que el municipio sea autorizado a endeudarse a través del leseback.



MINEDUC SE QUERELLA

Durante la mañana de este martes, un medio nacional golpeó a todos con un anuncio hecho por la propia subsecretaria de Educación Valentina Quiroga quien prometió solicitar la intervención de la Justicia por los sueldos impagos en San Fernando: “hay decisiones que definitivamente no han sido adoptadas por parte del municipio y el Ministerio ya está preparándose para ir derechamente con querella; el municipio tiene una sobre dotación que es evidente y hay situaciones también de remuneraciones que no cuadran con la tarea a la cual las personas debiesen desarrollar”.

El seremi de Educación, Hernán Castro salió al paso y fue el encargado de entregar detalles sobre la decisión tomada por su cartera “nosotros como Mineduc hemos estado ya cinco meses en conversaciones con los profesores y con la corporación municipal, y hemos tratado de buscar varias alternativas de solución. Lamentablemente el municipio desde fines del año pasado se ha ido atrasando en el pago de las remuneraciones y lo ha hecho por cuotas y por otro lado ha demorado el pago de las imposiciones. Aquí hay un retraso reiterado en pago de remuneraciones, y esa es la situación por la cual la Subsecretaria hace el anuncio. Esto lamentablemente va a la justicia porque hay que poner un coto para que estas situaciones no se vuelvan a repetir”.

A su vez El Rancagüino consultó al seremi Castro sobre la legalidad de que millonarios recursos del Fondo de Apoyo para la Educación Pública, Faep, sean utilizados para desvincular funcionarios teniendo en cuenta además el historial de irregularidades de la Cormusaf que culminó con 621 millones de pesos de este fondo que no fueron rendidos por el municipio por lo que será el Consejo de Defensa del Estado el que tome el caso en los próximos días. Respecto a todo esto, el seremi fue enfático en advertir que los fondos Faep 2017 no están garantizados para esa comuna y que de entregarse se pedirá una causal clara y precisa para cada peso que se use: “ El Faep 2017 está condicionado a un informe financiero que se le pidió a todos los municipios. Nosotros recibimos el informe de San Fernando el jueves de la semana pasada y de hecho lo estamos analizando hoy en Santiago. Ahora, en ningún caso los fondos Faep van a ser usados para pagar cuestiones que la Cormusaf dejó de pagar como bonos de incentivo, si ellos van a desvincular gente es para desvincular gente que no esté con esos bonos y que se demuestre que es parte de la sobre dotación”.

Por su parte, Magdalena Valenzuela dirigente de los funcionarios movilizados sostuvo que aunque se paguen los sueldos restantes de mayo, los profesores y asistentes de la educación no bajarán el paro indefinido: “Estamos a la espera de la asamblea general de socios para entregarles información acabada, yo me acabo de reunir con mi sindicato y la posición unánime es que si pagan esta semana, no volvemos a trabajar, y ese acuerdo lo tomamos ayer con el resto de los dirigentes al regresar de Santiago. No queremos estar en 20 días más paralizados tomando otra acción radical, si ellos no han sido capaces de entender esta situación, de que les ofrecimos ayuda y no nos tomaron en cuenta, ahora tienen que atenerse a las consecuencias porque los responsables no somos nosotros”.

Respecto a este difícil panorama el seremi Castro indicó que el Mineduc está al tanto de la decisión de los trabajadores y por ello está analizando soluciones a largo plazo. En este sentido recalcó que buena parte de la solución definitiva quedaría en manos del Congreso Nacional. “ En eso estamos trabajando en este minuto, pero no es fácil, la propuesta que nos hacen de un administrador provisional, no se puede aplicar por las características de San Fernando porque el administrador se coloca siempre y cuando el servicio está en peligro y también para que los colegios se cierren y nosotros no estamos disponibles para cerrar colegios. Por ahí apareció la idea de una ley corta, esa ley es corta en la redacción pero tiene que ir al Tribunal Constitucional y ese es un trámite largo, es un proceso que puede tomar fácil tres meses. La nueva ley de educación pública se supone que contempla situaciones como la de San Fernando y pudiera ser que hubiera una alternativa con esa ley, pero los profesores dicen que eso es muy tarde, es posible pero esta ley corta también , aun así estamos buscando todas las alternativas para que se restituya lo antes posible el servicio educativo y segundo que se le paguen las remuneraciones a los profesores como corresponde”, sentenció el seremi ad portas de una reunión en las oficinas del Mineduc en Santiago.

COMISION DE EDUCACION SESIONARA ESPECIALMENTE POR SAN FERNANDO

Desde las 15.30 horas de hoy la Comisión de Educación de la Cámara Baja esta citada de manera extraordinaria para realizar un encuentro especial dedicado solo a la crisis educacional en San Fernando. A la reunión están citados los ministros de Educación Adriana Delpiano ; de Justicia, Jaime Campos; y de Trabajo, Alejandra Krauss , además de representantes de la Contraloria General de la República, del Consejo de Defensa del Estado y por supuesto el alcalde de San Fernando Luis Berwart y dirigentes de los trabajadores movilizados.

Respecto a las soluciones que se plantearon desde la Intendencia para la crisis, la diputada Alejandra Sepúlveda, quien gestionó esta comisión especial, indicó que son solo medidas parche y que la solución final debe venir de una ley corta aprobada por el Parlamento: “ Lamento que el intendente tome esta actitud de entender lo que ocurre en San Fernando solo como un problema de parches y no de tomar una solución definitiva. Es un problema mucho más complejo que va más allá de recursos de emergencia o de hipotecas, aquí estamos hablando de muchos recursos del Estado que no aparecen, que además se ha fiscalizado por todas partes y el alcalde no ha dado una respuesta a lo que está ocurriendo; además el gobierno puede incurrir en una absoluta ilegalidad si ocupa recursos de algunos programas donde ya existe una deuda previa como Faep. Lo segundo, es que nosotros estamos planteando una solución definitiva que dé estabilidad a la educación pública en San Fernando y eso significa hacer una ley corta que cree la figura de un administrador que permita de manera provisional este pueda tomar el rol del sostenedor”.

Respecto a la lentitud que podría tener la tramitación de la ley corta que ya está siendo redactada y que según el seremi de Educación, podría demorar más de tres meses, la diputada lo descartó con duras palabras: “Cuando existe urgencia se puede, cuando por ejemplo quedó un partido político sin inscribirse hubo una ley en 48 horas para dar solución. Esto es tan o más importante de lo que se hizo en ese minuto, entonces yo espero que el gobierno reaccione con medidas definitivas y no parches”, sentenció la parlamentaria.