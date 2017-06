10 años 1 día bajo régimen cerrado: Pena máxima para menor de edad que asesinó a Joaquín Fernández

Para el padre de la vícitma, la pena fue dentro de lo que esperaban, pese a que por lo general se muestra que crímenes y delitos de este tipo siempre quedan en cierta impunidad.

Felices estaban ayer miércoles todos los amigos, familiares y conocidos de Joaquín Fernández de 18 años de edad, quien fue asesinado el pasado 7 de septiembre del año 2016 en Rancagua, tras ser apuñalado por un menor de 16 años que intentó robarle su celular en la intersección de Las Torres con Cachapoal.

Luego de haber sido declarado culpable por el delito de robo con homicidio, el menor de 16 años fue sentenciado a la pena máxima que arriesgaba, es decir 10 años 1 día, sentencia que fue dada a conocer ayer miércoles. El menor deberá cumplirla bajo régimen cerrado del Sename, con programa de reinserción social.

Cabe recordar que en el juicio se presentaron testigos protegidos que indicaron que se produjo un forcejeo entre los jóvenes donde el menor de 16 años intentó quitarle el celular a Joaquín, quien no lo entregó y lo lanzó a la calle, recibiendo un herida cortante en el tórax.

JUSTICIA PARA JOAQUIN

Una vez conocido el fallo la coordinadora y vocera del Movimiento, Justicia Para Joaquín, Dianne Aranda, no ocultó su alegría por la sentencia, ya que se trata de lo máximo que pedían, algo que no sucedía en Chile hace más de 5 años.

“Hemos llorado mucho de felicidad y ha sido impresionante como estamos conectados con personas a nivel social que no conocemos. Hemos recibido mensajes de Isla de Pascua, del sur, el extranjero, y todos están felices”, dijo Dianne.

La joven no ocultó su emoción al indicar que lograron un despertar de conciencia, ya que Joaquín con sus 18 años logró sembrar muchos corazones, recordando que el joven era muy conocido y nadie nunca habló mal de él. También recordó que fue abanderado de su colegio cuando terminó el cuarto año medio, cualidades que han provocado que en la actualidad tengan más de 200 mil firmas a nivel nacional que apoyaban la causa.

Dianne fue profesora de danza de Joaquín cuando el joven tenía tan solo 8 años, logrando un vínculo con su familia. El día del asesinato de Joaquín su academia tenía la gala de los 10 años de funcionamiento, situación que la afectó aún más. Constantemente Joaquín la invitaba a sus actividades, algunas de ellas relacionadas con la conciencia animal, temas que los hicieron muy cercanos.

Por su parte, para el padre de Joaquín, Gabriel Fernández, la pena fue dentro de lo que esperaban, pese a que por lo general asegura que crímenes y delitos de este tipo siempre quedan en cierta impunidad. Pese a ello la confianza que tenían es que lograron crear un movimiento social que hizo que la sociedad en general estuviese muy atenta al resultado del juicio.

Como padres e integrantes del movimiento adujo que estarán atentos a que está pena se cumpla, creyendo que el movimiento social trabajó desde el día siguiente que fue asesinado su hijo. Es por ello que ayer miércoles por la noche se reunirían en el liceo Oscar Castro de Rancagua como una forma de agradecer a todos los que apoyaron este proceso y así cerrar un ciclo que permitió que el caso de su hijo tuviera justicia.