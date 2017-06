Crisis en San Fernando: Una catarsis se vivió en el Congreso en torno a la educación sanfernandina

A través preocupantes cifras y dramáticos testimonios de los afectados , la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tomo conocimiento de la grave situación que afecta a la educación sanfernandina y que hoy tiene a casi todos los establecimientos paralizados. Tras la sesión se acordó pedir al Ministerio de Educación patrocinar unan ley corta para intervenir la Cormusaf cuanto antes. En el intertanto, el Magisterio prepara un paro regional con una multitudinaria marcha para el próximo martes.

IRENE PADILLA

FOTOS: CONGRESO/MARCO LARA/ RICARDO OBANDO

La jornada de ayer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fue una de las más impactantes de los últimos años. La reunión contó con la presencia de representantes de diversos organismos públicos, así como de profesores y asistentes de la educación, todos dando su testimonio en relación a la aguda crisis que afecta a la educación municipal en esa ciudad.

El encuentro extraordinario comenzó poco antes de las 16.00 horas y partió con la presentación del Ministerio de Educación que a través de su subsecretaria Valentina Quiroga explicó como se ha abordado este tema. Quiroga dio cuenta a los parlamentarios que durante los últimos cinco meses se constituyó una mesa de trabajo solo para sacar datos precisos de la planilla de sueldos y gastos que se han hecho en la educación municipal y así generar una solución, dando cuenta de resultados lapidarios sobre el mal destino de recursos fiscales : “El año 2010 la matricula del municipio era de 8.620 niños y las horas docentes eran 16.700 y las horas de asistentes 16.500 horas . El 2016 la matrícula es de 6.450 estudiantes, las horas docentes eran 21.100 horas contratadas y asistentes 19.400 horas contratadas. Las consecuencias financieras de esas determinaciones son claras”. Junto a la subsecretaria, la fiscal de la Superintendencia de Educación Mariela Cuevas también hizo referencia a las constantes fiscalizaciones que ese organismo ha hecho por el no pago de cotizaciones a los funcionarios, lo que ha hecho que la Cormun haya recibido multas del más alto valor.

Luego vino el turno de los diputados, entre ellos la diputada Alejandra Sepúlveda quien solicitó encarecidamente al Gobierno apoyar la tramitación de una ley corta – ya redactada- que permitiría intervenir con administrador provisional la corporación municipal de San Fernando. La subsecretaria de Educación en respuesta, afirmó que el ejecutivo prefiere esperar la nueva Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública que está en el Senado y ya trae la figura del interventor para la educación municipal, asegurando que es el municipio el que debe hacerse cargo de esta problemática. “ La solución pasa por abordar esta situación de manera legislativa, eso hay que hacerlo, hay que tramitarlo, pero eso no evita que tengamos que hacer un plan de contingencia a corto plazo para poder abordar la situación pero esto tiene plazos que no tienen que ver con la contingencia que estamos viviendo, y lamentablemente el municipio tiene que tomar decisiones hoy día , no podemos esperar a tener esta figura resulta porque no vamos a llegar y por lo tanto hay que tomar determinaciones hoy”, aseguró Quiroga.

Así también respecto a la posibilidad que el Mineduc pague directamente a los funcionarios de la educación sanfernandina , la Subsecretaria afirmó que esta es otra vía de solución que cae en la ilegalidad “la Contraloría ha dictaminado de que el Mineduc no puede pagar directamente porque nosotros ya tuvimos un caso puntual con otro municipio donde intentamos hacer y no se puede, y aunque se pudiera, cuando los ingresos que el Ministerio puede transferir en un año suman 8.800 millones y los gastos de la cormun llegan a 15.400 millones aunque el Ministerio pueda transferir, no resuelve el problema”.

La posición de la representante del Ejecutivo genero molestia no solo entre algunos parlamentarios sino también entre los profesores presentes quienes suplicaron a las autoridades una ayuda inmediata -ver recuadro-. Por eso y a pesar de los dichos por el ejecutivo la Comisión de Educación de la Cámara acordó y firmo el proyecto de ley corta, el que ahora quedará a la espera el patrocinio del poder ejecutivo.

LOS CUESTIONAMIENTOS AL ALCALDE

A pesar de haber sido citado a la comisión especial , el alcalde de San Fernando Luis Berwart no llegó al encuentro. Durante la discusión de los parlamentarios muchos de ellos criticaron la actitud del edil, y no solo de este sino también de los concejales quienes según los legisladores serían los primeros responsables de la crisis que hoy tiene casi la totalidad de los colegios sanfernandinos sin clases. En este sentido, el diputado Mario Venegas fue el más duro y enrostró a los concejales sanfernandinos su desidia ante hechos de evidente irregularidades. “En los últimos años el Estado ha incrementado los recursos en cantidades significativas para ese municipio por el ámbito de la gratuidad, por SEP, por FAEP, y él ha demostrado una autoridad absolutamente irresponsable en hacer su trabajo bien, es decir, ser eficaces y eficientes. Quiero hacerle un llamado a los concejales de esa comuna, los concejales también han incumplido su deber porque lo que ha hecho el señor alcalde es causal de notable abandono de deberes, eso lo dice expresamente , ese señor debería estar fuera de su cargo”.

Así también la diputada Yasna Provoste a través de un oficio solicitó un informe inmediato a los concejales sanfernandinos para conocer qué medidas han tomado para fiscalizar el actuar del alcalde Luis Berwart .

Quien sí se presentó a la cita fue Cristian Herrera, secretario general interino de la Corporación Municipal de San Fernando quien entregó un breve análisis de lo que ocurre en ese organismo “Lo pendiente en remuneraciones es el 54% del mes de mayo y respecto a deuda previsional es solo e diciembre de 2013 y abril 2017. Se calculó la hora con el concejo municipal y en términos prácticos se están pagando en excedentes en términos de hora de 70 millones de pesos mensuales, y hay otras cosas que han aumentado el costo de la planilla como el convenio colectivo que son 1400 millones de costo al año.”

Respecto a la presentación de la Cormusaf, el diputado Venegas replicó con dureza “me parece casi un chiste de mal gusto l que entre los documentos que acompaña de la corporación dice ‘una gestionan transparente al beneficio de la comunidad’ y aquí no hay transparencia para nada”.

DRAMATICOS TESTIMONIOS EN LA SALA

Sin duda los momentos más álgidos se vivieron cuando fueron los propios afectados, los profesores y apoderados quienes tomaron la palabra. Víctor Ibarra quien llegó en representación de los educadores sanfernandinos subrayó que es un despropósito que ningún poder del Estado entregue una solución ante la pésima gestión económica que se realiza en la cormun de San Fernando “gracias por no ayudar, tienen las atribuciones en sus manos, necesitamos soluciones , no estamos acá solo por un sueldo queremos velar que los recursos lleguen a nuestros estudiantes, no es grato dormir en un liceo que está tomado que nuestros estudiantes sean maltratados por la fuerza pública, les hago un llamado a la conciencia”.

Otro momento doloroso se vivió cuando la presidenta del centro de padres del Instituto Comercial – que hoy está tomado- entre lágrimas pidió al Gobierno que se entregue una respuesta satisfactoria que ponga fin a la movilización: “ Ustedes se llenan la boca diciendo que hay una tan buena educación para los niños y ¿dónde está? .Les pido es piensen en los papas, en los niños que ahora están en sus casas perdiendo clases , piensen en ellos, hoy marcharon en la calle con lluvia, y la plata sigue volando, no han puesto ningún interés en dar solución, por favor ayúdennos”, sentenció la apoderada.

MAGISTERIO REALIZARÁ PARO REGIONAL EL MARTES

En Rancagua y atentos a los que sucedía en la Cámara de Diputados estaban los dirigentes regionales del Colegio de Profesores quienes encabezados por su presidente Roberto Villagra analizaron las medidas de solidaridad que quieren adoptar para apoyar a sus colegas. Tras el fin de la sesión especial, Villagra indicó que la decisión final fue una paralización de actividades para el próximo martes 13 de junio. “ La paralización la realizaremos para pedirle al Gobierno que patrocine la ley corta que permita que la intervención San Fernando sea intervenida . Los detalles los entregaremos mañana a través de un comunicado, pero la decisión está tomada, realizaremos un paro regional y una marcha en San Fernando”.