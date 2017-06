Castañeda, González y Gayoso suenan en la banca de Colchagua

El conjunto de la Herradura está buscando entrenador y en las próximas horas podría quedar definido el nombre del nuevo estratega.

Ricardo Obando

Culminado el torneo 2016-2017 de la Segunda División, en Colchagua se tomaron un tiempo para evaluar la continuidad de Luis Fredes y, cumplido el plazo, se informó que no continuarán con él en la banca.

Tras ello, la directiva de la SADP que encabeza Jorge Salazar, está abocada a buscar a un nuevo entrenador, y, para ello, se estarían reuniendo al menos con un par de técnicos quienes cumplirían el perfil que esperan pueda potenciar a la institución.

En ese sentido, tres son los principales nombres que estarían siendo ligados a la escuadra de la Herradura. Uno de ellos es Cristián Castañeda. El ex ayudante de su hermano Víctor Hugo en Universidad de Chile, y quien tuvo un paso no muy feliz por Deportes Copiapó, interesaría a las huestes colchagüinas, más cuando su familia estuvo muy ligada a Colchagua por varios años. Inclusive su tío Víctor dirigió a los blancos.

Otro elemento del cual se habla en San Fernando es Víctor “Guagua” González. El ex delantero, ya ha tenido experiencias como director técnico dirigiendo a Lota Schwager, salvando a este equipo de caer a Tercera División con una campaña casi perfecta.

Y, un tercer profesional que estaría en esta lista es el rancagüino Fred Gayoso. Con paso por las inferiores de O’Higgins y con un título a su haber con Deportes Rengo (Tercera División), el ex volante celeste también sería una alternativa. Además, si se diera la ocasión, el ex futbolista no llegaría solo, ya que podría tener como ayudante a Roberto “Beto” González.

Respecto a la determinación final, se estima que estaría siendo tomada durante las próximas horas, por cuanto, es posible que el fin de semana se anuncie al reemplazante de Fredes en la banca sanfernandina.