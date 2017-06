INSCORAN 1942 – 2017 HOY “LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES”

Gladys Goede Gars

Los ex alumnos que hemos tenido la fortuna de vivir una parte del siglo pasado, su historia y propia cultura en desarrollo año tras año, con entusiasmo y emoción nos reunimos cada 10 de Junio para celebrar un nuevo aniversario del emblemático establecimiento educacional que nos cobijó por varios años aportando a nuestra formación profesional y personal.

El Instituto Comercial de Rancagua, nacido por D.Nº3182 en el año 1942, acogía a jóvenes niñas y niños para estudiar una carrera profesional sustentada por el estado de Chile a través del Ministerio de Educación. Fue así como estudiaron jóvenes de distintas comunas de la provincia, con esfuerzo físico y económico para alcanzar el sueño familiar, el título profesional.

Muchos ex alumnos han egresado de las distintas promociones que han estudiado en sus aulas por siete años, tiempo en que se crearon lazos de compañerismo y confraternidad, que persisten en el tiempo. Cada grupo, como también el resto de la comunidad escolar; directivo, docente, paradocente y también alumnos, celebramos este día. Muchas veces recordamos a destacados ex alumnos egresados en las primeras décadas del establecimiento. Icono importante, “INSCORAN”, una sigla mil veces repetida cargada de inspiración y sentido para una generación plena de valores de la época y reforzados por el colegio; disciplina, honor, compañerismo muy cargado a la fraternidad, soportes valoricos que acompañan en el tiempo a estos profesionales relacionados directamente con el desarrollo económico del país. Desde las experiencias adquiridas constatamos que los tiempos han cambiado y que siempre se destacan compañeros con su cuota social y cultural que aportan a este grupo humano. En este sentido, saludamos, doblemente, por su cumpleaños el 09 de junio y hoy en particular, en nuestro aniversario, a la querida compañera, Hilda Rosa Vidal Herrera, proveniente de la comuna de Coínco, hija de Eduardo y Carmen, familia con residencia en La Cabrería, sector agrícola, donde su padre trabajaba. Terminados sus estudios primarios 1957, Hilda se propuso entrar al Instituto, lo que significó vivir en pensión durante muchos años, egresando en 1964 feliz con su flamante título profesional, trabajando finalmente como motor administrativo de un prestigiado establecimiento comercial de Rancagua. Destaca, entre otros, la personalidad solidaria y generosa de Hildita, que durante los 60 años ligada al comercial, entre todas las actividades compartidas, ella ha sido cadena generosa y abnegada, que en diversas circunstancias ha permitido desarrollar un lazo potente de amistad y compañerismo entre los ex alumnos.