Crisis educación de San Fernando: Trabajadores movilizados recibieron la primera propuesta de solución del Gobierno

Poder constituir una mesa tripartita con fiscalización continua de lo flujos de dinero fiscales entregados por el Mineduc durante los meses que demore la tramitación de la ley que permitirá intervenir las corporación municipal, es parte de la primera propuesta entregada a los profesores y codocentes quienes cumplieron una semana en paro.

Por: IRENE PADILLA

FOTOS: HÉCTOR VARGAS

El paro indefinido de profesores y asistentes de la educación de San Fernando entrará en horas decisivas los próximos días de cara a las medidas que tomará el Gobierno para solucionar esta crisis generada por el atraso continuo de los sueldos cientos de trabajadores.

Durante la jornada del jueves el seremi de Educación, Hernán Castro junto al Intendente Pablo Silva llegaron hasta dependencias del Instituto Comercial de esa comuna – actualmente tomado por los docentes- donde explicaron a la diligencia la primera propuesta del Gobierno para destrabar el conflicto. En este sentido, este primer acercamiento fue según el seremi de Educación, para buscar la adopción de medidas de emergencia en conjunto de cara a la aprobación de una nueva legislación que permita intervenir y posteriormente desmunicipalizar la educación pública de esa comuna. Según el seremi la propuesta del Ejecutivo aun no habla de cifras económicas claras, ya que faltarían antecedentes de las planillas de sueldo de los profesores y codocentes de esa comuna, pero sí se encargó de presentar un sistema de administración de recursos momentáneo, mientras el parlamento legisla la creación de un administrador provisional : “Lo primero es crear una mesa de representantes donde nosotros también tengamos participación, así como la corporación municipal, los concejales y por supuesto los profesores y asistentes de la educación, y de esa mesa generar una figura para que cuando nosotros digamos los recursos Faep se van a gastar en este item, por ejemplo si fuera para pagar imposiciones, que efectivamente haya una persona que chequee que efectivamente las imposiciones se pagaron, o si hay un cheque que sale a pagar sueldos de la corporación, esta persona estará consciente y avisará de ese pago pero que estemos de acuerdo en ese flujo de caja. Como aún no tenemos la figura del interventor, queremos que este nombramiento cuente con la confianza de los profesores y que ellos tengan la confianza que las platas van a ir donde deben ir”, detalló el seremi Hernán Castro, quien arguye que esta podría ser una vía eficiente para administrar los recursos públicos que lleguen a esa comuna “estamos viendo esta figura, que además se va a tener que juntar semanalmente con representantes de profesores, asistentes de la educación, comisión de educación del concejo y el Mineduc para informar de los pagos, en cierto sentido vamos a tener un control ciudadano de los recursos, y una persona que va a intermediar, esa es la figura (que propone el Gobierno), pero eso requiere voluntades, en ese aspecto si el concejo municipal y los profesores no tienen esas voluntades no podemos hacer nada” .

Respecto a los recursos que serían utilizados para ordenar los pagos de los profesores y el sostenimiento de los establecimientos educacionales sanfernandinos en lo inmediato, Hernán Castro informó que esos datos estarán con claridad el próximo lunes: “Ahora le estamos pidiendo un detalle por profesor a la cormun, el detalle de pago por planilla por subvención regular, PIE y SEP, para ver si efectivamente el Faep nos alcanza para pagar o si el municipio tiene que poner mas recursos y yo creo que si tiene que poner más dinero y la reunión de hoy es para comprometer al concejo a aprobar esos recursos”.

Respecto a la ley corta para crear la figura del administrador provisional para la educación en corporaciones municipales firmada por diputados de la Comisión de Educación, y que está a la espera del patrocinio del Ejecutivo, el representante de la ministra Adriana Delpiano en O’Higgins sostuvo que “sobre el patrocinio no tengo antecedentes, eso si no todos los parlamentarios firmaron la ley corta, porque algunos aseguraron que la ley de nueva educación pública es lo más rápido, y personalmente también lo creo porque al final tu dejas no una medida parche, como puede ser la ley corta , sino que una nueva legislación que será útil para más casos aparte de San Fernando. Esta ley está bastante avanzada, más de lo que el común de la gente cree y una vez aprobada permitirá poner un administrador con poderes para normalizar y desmunicipalizar San Fernando cuanto antes”.

Durante la mañana del viernes, el alcalde Luis Berwart junto a los concejeros municipales se reunieron nuevamente con el intendente Pablo Silva y el seremi Castro para definir en detalle los próximos pasos y comprometer al municipio en los avances.

Al respecto el alcalde Luis Berwart indicó que “se propuso una mesa de trabajo donde estarían los concejales, el alcalde entes de gobierno y los profesores y trabajar en forma conjunta para hacer uso de los recursos en forma acordada para tomar la decisión de ir organizando y ver desde punto de vista del concejo qué otras medidas podemos tomar a través de la venta de algún activo para dar continuidad al plan de ejecución de normalización para de aquí a diciembre o febrero estar con saldos azules”, concluyó el edil.

Jornadas de intensas reuniones

Durante el día de ayer los dirigentes de profesores y asistentes de la educación movilizados se mantuvieron realizando asambleas y reuniones para analizar este primer acercamiento del gobierno . Durante la mañana el senador Juan Pablo letelier se reunión con los docentes y asistentes movilizados quienes le expresaron sus problemas y la necesidad de que se apruebe una ley corta apara intervenir la educación sanfernandina.

Víctor Ibarra dirigente sindical del Colegio Villa Centinela explicó a El Rancagüino que la movilización se mantiene ya que aún no hay un detalle preciso y concreto de los ofrecimientos del ejecutivo “el seremi se comprometió a mandarnos la propuesta por escrito, y en eso también pedimos que se especifiquen cuanto nosotros vamos a poder fiscalizar dentro de esa mesa de trabajo porque es todo muy vago aun, además ese día nos entregaría respuesta a otros puntos de nuestro petitorio”. El dirigente sostuvo que el paro indefinido continúa a la espera que el Gobierno se pronuncie sobre el patrocinio de la ley corta que permitirá crear la figura de un administrador provisional para corporaciones municipales “si el gobierno patrocina la ley corta es una señal de su verdadero compromiso con buscar una solución a lo que estamos viviendo en San Fernando y además sería un piso real para lo que se haga con la nueva ley de educación pública”.

La próxima semana se llevará a cabo una nueva sesión de la Comisión de Educación de la Cámara donde está citados nuevamente el alcalde de San Fernando y el Ministerio de Educación. Ad portas de esta reunión, para el martes está anunciado un paro general de la educación pública en la región , movilización que ya cuenta con el pleno apoyo del directorio rancagüino del Colegio de Profesores que indico a través de una declaración que “ como profesores de Rancagua no podemos quedar ajenos al apoyo que debemos brindar a nuestros colegas sanfernandinos , esta convocatoria es para solidarizar en todas las acciones posibles en cada establecimiento expresando nuestro apoyo a este magisterio comunal nuestro apoyo, porque todas y todos somos San Fernando “, afirmaron los dirigentes quienes comprometieron al presencia de docentes rancagüinos en la gran marcha que se hará en la capital de Colchagua a las 10.30 de la mañana de ese día.

ACUSACIÓN DE NOTABLE ABANDONO DE DEBERES

Tras reunirse con el intendente algunos concejales sanfernandinos se refirieron este viernes a la interpelación hecha por los diputados quienes los acusaron de no hacer su trabajo, al no haber presentado un recurso por notable abandono de deberes contra el alcalde de San Fernando Luis Berwart. Al respecto, Robert Arias indicó que su posición es por la acusación ya que hay fundamentos legales claro para llevarla a acabo. Por su parte la concejal RN Marta Cadiz sostuvo que “la información que tengamos como concejales y las acciones legales y no legales que tengamos que hacer para sanear la corporación municipal y la municipalidad lo vamos a hacer; nosotros no vamos a estar coludidos con ningún tipo de complicidad, por lo menos yo, y creo que si trabajamos con transparencia claridad y fiscalizando como corresponde vamos a llegar a buen puerto y esa es la idea”.

Finalmente, Andrés Jorquera, concejal Evopoli sostuvo que “ yo creo que hay que enfocarse en este momento en poder dar las soluciones a este problema, más adelante se verán los responsables pero no se descarta una acusación por notable abandono de deberes tanto al alcalde como a los responsables de esto en la administración”.