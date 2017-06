Diputado por el distrito 15: Las propuestas de Diego Schalper el “candidato joven de Piñera en la región”

Con 4 ejes centrales de discusión, la idea de legislar la reelección limitada de parlamentarios y proponer un sistema judicial enfocado en la defensa de las víctimas y la rehabilitación, el joven abogado pretende quedarse con el cargo ocupando el cupo independiente de RN.

Por: Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Con su enérgica y joven impronta, el candidato a diputado por el distrito 15 de nuestra Región, Diego Schalper quien se presenta ocupando el cupo independiente de Renovación Nacional, llegó a diario El Rancagüino para presentar las ideas fuerza en las que ya lleva trabajando hace bastante, dejando en claro que es el diputado joven de Sebastián Piñera, a quién, además, vislumbra como el próximo presidente de la República y además asegura ser el impulsor de la necesaria renovación política y parlamentaria que la zona necesita.

Diego Schalper, abogado de profesión y que no supera los 35 años de edad, llegó a las 15:00 en punto a su entrevista, luego de haber recorrido durante la mañana las comunas de Machalí y Olivar, además de participar en un reunión ciudadana con los vecinos de la población Baltazar Castro, afectados por serias deficiencias estructurales en sus departamentos. En media hora repasó cuatro de los puntos centrales de su propuesta: Delincuencia y seguridad ciudadana; Transportes y conectividad; Trabajo y finalmente Descentralización.

LAS PROPUESTAS

Uno de los principales problemas que Schalper identifica en las comunas que pretende representar es la inseguridad y, en sus palabras, el aumento de la delincuencia. Ante esto, el candidato es enfático en señalar que la primera propuesta será la creación de las “defensoría de las víctimas” esto a razón de que “mientras los delincuentes tienen un abogado gratuito, las víctimas no lo tienen”.

En nuestra región tenemos serios problemas de conectividad y hablo sólo de lo que pasa en Rancagua y Machalí, tenemos locomoción que deja de funcionar en la noche, un plan de transporte en Metrotren que, seamos francos, es una promesa que no se va a cumplir y además tenemos un problemas muy importante de diversidad y disponibilidad de transporte público.

Nuestra zona está marcada por el desempleo estacional donde una vez terminado los periodos agrícolas la gente no encuentra trabajos y ahí tenemos otro desafío de cómo introducir por ejemplo, la agroindustria, ecoturismo y una serie de actividades que nos permitan en los periodos que no son de cosecha tener disponibilidad de trabajo.

Acá tenemos un problema muy importante de centralismo, en todo lo que uno mira se ve que termina consultándose a los ministros y a todos en Santiago, yo creo que la elección de los intendentes es el ejemplo más claro de cómo no se le quiere soltar el poder por parte de las autoridades centrales y yo no solo creo en la elección de los intendentes sino que creo más bien en la autonomía presupuestaria y también en que hayan atribuciones que les permitan llevar adelante un proyecto de desarrollo regional. Lo más grave de no elegir intendentes es que nos vamos a perder una tremenda oportunidad de discutir con los parlamentarios cuál es el proyecto regional que se quisiera para O’Higgins. Las propuestas presidenciales se mueven en el macro, si hubiera elección de inetnd3e habría discusión en el micro y eso arriesgamos perder.

Profundizando el primer tema, relacionado con la delincuencia, Schalper aseguró que el gran problema actual con el sistema judicial radica en la escasa supervisión en que se cumplan las penas impuestas a quienes delinquen, de la misma manera que el sistema penitenciario nacional exige, según el candidato, una profunda reformulación tomando como ejemplo la experiencia canadiense, donde se concentran los esfuerzos en la rehabilitación más que en la justicia retributiva; además existen cárceles federales y provinciales donde se disgrega la población penal de acuerdo a la gravedad de sus sentencias. Además Schalper no escapa a la posibilidad de concesionar algunos recintos asegurando un funcionamiento óptimo y la creación de Observatorio de la delincuencia, creando estadísticas de funcionamiento del Ministerio Público y también de los índices delictuales en sí.

Finalmente, Schalper quiso reforzar la idea de renovación que su nombre pretende imponer en el distrito 15 y la región “la gente lo que quiere es renovación y siempre me hacen dos preguntas; ¿te vamos a volver a ver? Y si estaré eternamente en el cargo” a la primera interrogante, el independiente propones “una mesa, un parlante y un micrófono en la plaza de la comuna respondiendo todo lo que la comunidad sienta que deba ser resuelto, que llegue el quiera, debemos quebrar la brecha entre la ciudadanía y los políticos”.

Respondiendo el segundo cuestionamiento, el jurista esgrimió que otro de sus compromisos es “si gano seré diputado y voy a estar cuatro años más y suficiente. Yo voy a empujar dos cosas que son fundamentales, la primera es reelección limitada, poner un tope por ley y que a los parlamentarios se les pague solo si van a las sesiones los mismo con las semanas distritales, a todos nos pagan por los días que trabajamos y eso es lo que quiere la gente, la ciudadanía nos quiere ver trabajando por ellos”. Puntualizó.