Entregan recomendaciones para evitar ser víctima de delitos en época invernal

Fernando Ávila Figueroa

Ante los hechos delictuales que ocurren en diferentes puntos de la Región de O’Higgins, Carabineros insta a la comunidad al autocuidado, ya que los delincuentes pueden estar en cualquier parte, atentos al descuido de los transeúntes. Por ello entregan una serie de consejos para que, por ejemplo, en horas de la noche se transite por vías bien iluminadas, y si la vereda tiene muchos árboles, hacerlo por la calzada y atento al tránsito de vehículos.

Muchas personas salen de sus trabajos ya oscuro, por lo que lo ideal es esperar el bus en un sitio bien iluminado y, preferentemente, donde haya más gente, así como se debe instruir a los hijos en edad de pololeo, para que no concurran a lugares solitarios y sin iluminación, no utilizar atajos a través de lugares pobremente iluminados, así como no atravesar parques durante las horas de oscuridad.

Durante el día también hay recomendaciones, ya que lo ideal es no usar objetos de valor (joyas) si va a utilizar la locomoción colectiva o transitar en la vía pública, lugares como ferias libres, locales comerciales o paseos.

Se insta a caminar atento a lo que pase a su alrededor y evitar aglomeraciones, por lo que lo ideal es no llevar las manos en los bolsillos, ya que es más fácil que lo asalten sin que pueda reaccionar.

Si viaja en microbús, lo idóneo es buscar un asiento cercano al chofer, no dormirse en el microbus, y al descender, observar bien quién se baja con usted. A veces, es preferible dejar pasar a la otra persona y, si le inspira desconfianza, bajarse en el siguiente paradero.