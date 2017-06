Virginia Troncoso es la segunda carta de la UDI para las  parlamentarias por el distrito 16

La ex alcaldesa de San Vicente sería la compañera de lista del actual diputado Ramón Barros por el gremialismo. Ahora solo se espera que la directiva nacional del gremialismo ratifique ambos nombres.

Por: IRENE PADILLA

Durante el fin de semana la la directiva distrital de la UDI confirmó que Virginia Troncoso, la ex alcaldesa de San Vicente de Tagua Tagua sería la segunda candidata que irá en la lista de Chile Vamos por la UDI en el nuevo distrito 16.

La ex jefa comunal gremialista dejo la alcaldía de San Vicente en 2012, y tras postular en las municipales del año pasado, su partido la consideró como la política mejor evaluada para competir junto a Ramón Barros en las elecciones noviembre. “Es una noticia que me llena de orgullo – afirmó Troncoso- en cuanto que se reconoce mi liderazgo, participación y trabajo en la comuna. Hoy el partido me ha invitado a participar del Congreso Nacional, ese espacio que nos ayuda a manejar el país la región y las comuna y en ese sentido tengo este gran desafío de seguir trabajando para quienes me necesitan”.

A través de un comunicado los dirigentes de la UDI en el distrito 16 expresaron que “agradecemos la voluntad que han manifestado ambos militantes y destacados referentes de nuestro partido para este importante desafío de convertirse en nuestros candidatos a la Cámara de Diputados. El proceso ahora continua con la ratificación de las candidaturas por parte del comité electoral nacional y finalmente el 21 de agosto con la inscripción ante el Servel”, sentencia el documento.