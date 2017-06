En noviembre se liberan los derechos de autor de la obra de Óscar Castro

Ese mes se cumplen 70 años de la muerte del escritor rancagüino, por lo que las editoriales que deseen publicar su trabajo no deberán pedir autorización para ello.

Marcela Catalán

‘Camino en el alba’ (1937), ‘Comarca del jazmín’ (1945)’, ‘Llampo de sangre’ (1950) y ‘La vida simplemente’ (1951), son algunos de los títulos que conforman la laureada obra del escritor rancagüino Óscar Castro y cuyos derechos quedarán liberados a partir del 1 de noviembre de este año. Lo anterior, pues según la ley respectiva, al cumplirse 70 años del fallecimiento de un creador, su trabajo pasa a integrar el patrimonio cultural común.

Sebastián Molina integra el equipo de propiedad intelectual de la firma santiagüina Alessandri Abogados, y es Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. En su calidad de experto en la materia, explica que la normativa establece que, al pasar siete décadas de la defunción de un autor, sus trabajos ya no son controlados por éste o “por sus herederos”, los que “no recibirán pagos” por el uso de los textos del aludido. En ese sentido, añade que “cualquier persona podrá utilizar” sus libros, “sin necesidad de pedir autorización o pagar una regalía”. A su vez, podrán ser adaptados a otro género. Las principales beneficiadas serán las editoriales que quieran publicar al narrador y poeta.

No obstante, aclara que “la liberación es sólo para los derechos patrimoniales, pues los morales nunca terminan”. Aquello significa que seguirá siendo obligatorio, por ejemplo, mencionar el nombre del creador implicado.

En esa línea, el trabajo de Óscar Castro pasará al patrimonio cultural común, lo cual implica que su legado literario podrá ser empleado “por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad” de sus libros.

El concepto de patrimonio cultural común también aplica para las creaciones “de un autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folclórico; las de cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley; las de extranjeros, domiciliados en el exterior y que no estén protegidos en la forma establecida en el artículo 2°, y las que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario”, sostiene Molina.

Fuente: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/propiedad-intelectual-(derechos-de-autor )

¿A qué se le llama “derechos de autor”?

Según la ley, son “los derechos que adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”. Los derechos de autor son patrimoniales y morales, es decir, son derechos relacionados con el aprovechamiento, paternidad e integridad de la obra.

Algunos derechos morales son: reivindicar la paternidad de la obra, asociándole el nombre o seudónimo del autor; oponerse a toda modificación sin su consentimiento; mantener la obra inédita, y autorizar a terceros a terminar una obra inconclusa.

Algunos derechos patrimoniales son: publicación de la obra, adaptación de la misma a otro género, reproducción por cualquier procedimiento y distribución mediante venta.

¿Quiénes son los titulares de los derechos de autor?

Según el caso, pueden ser sus autores -escritores, compositores, cineastas, etc-, artistas intérpretes o ejecutantes -cantantes, actores, etc-, productores de fonogramas -discos, CDs, etc- y organismos de radiodifusión -radios, canales de TV, etc-, o a quienes estos hubieran cedido sus derechos.

¿Qué tipos de obras protege la Ley de Propiedad Intelectual?

En términos generales:

-Libros y escritos.

-Conferencias, discursos y memorias.

-Obras teatrales y coreográficas.

-Composiciones musicales.

-Programas de radio y TV, sean originales o adaptaciones de obras literarias.

-Fotografías, grabados y litografías.

-Obras cinematográficas.

-Proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas.

-Trabajos relativos a topografía y geografía.

-Pinturas, dibujos, ilustraciones.

-Videogramas, diaporamas.

-Esculturas.

-Escenografías y sus bocetos.

-Adaptaciones, traducciones y otras transformaciones de una obra, autorizadas por su autor.

Software.