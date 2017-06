Autoridades y vecinos organizados siguen buscando soluciones a los “tacos”

– A las mesas técnicas, además de representantes de No + Tacos Machalí, se sumarían vecinos del sector Villa Triana y Alto Castillo.

Flor Vásquez

Las autoridades y los vecinos organizados en el movimiento No + Tacos Machalí siguen buscando soluciones a los problemas de alta congestión vial en la conurbación Rancagua-Machalí, para lo cual han formado comisiones, se reúnen en mesas técnicas y hacen llegar sus propuestas a las autoridades de nivel nacional.

En cuanto a los avances, Jorge Venegas, vocero de No + Tacos Machalí, señaló que en la última sesión se revisó lo planificado y la seremi de Obras Públicas informó de lo tratado en la reunión con el ministro (ver nota aparte). Agregó que la gobernadora Mirenchu Beitía informó que se realizará inducción a representantes del sector Villa Triana y de Alto Castillo para que participen en la próxima mesa técnica y luego en las comisiones si es que tienen “una mirada integradora”. Se programó reuniones para los días 15 y 22 de este mes.

Respecto de los avances en comisiones, Marco Vergara, de No + Tacos Machalí, indicó que el seremi de Educación va a generar un oficio a algunos colegios para la

modificación del horario de ingreso: San Ignacio a las 7,50 horas y Villa María a las 8 horas.

Además se determinó que la gobernadora Beitía enviará un oficio al alcalde de Machalí para que gestione con mayor rapidez los proyectos pendientes de semáforos que se encuentran paralizados por situaciones administrativas.

También, la gobernadora iba a gestionar un oficio para que la empresa CGE realice el empalme de energía al semáforo de Nogales Madero

Asimismo, se acordó gestionar con la empresa Petrobras que abra la tercera barrera para que ingresen al estacionamiento del Tottus los vehículos que van a dejar alumnos al colegio San Ignacio.

Vergara agregó que hay que verificar el plan regulador de Machalí y Rancagua, por lo que un asesor del Ministerio de Vivienda iba a reunirse con representantes de ambos municipios para conseguir esos datos.

Añadió “Respecto del resto de los proyectos hay que buscar a través de Obras Públicas y Transporte la sociabilización de los mismos Por ello se encargó a la seremi de Obras Públicas coordinar una reunión junto con el movimiento para el 22 de junio, donde se entregarán a la comunidad de Machalí los detalles de este proyecto”.

CONEXIONES TRANSITORIAS

Jorge Venegas acotó que él participó en la comisión de los proyectos transitorios que corresponden “a la conexión República de Chile-Hermanos Maristas por la salida norte; conexión avenida El Parque- San Juan a través dela calle Pucará; y la conexión de Hernán Ciudad en el puente con Vincent van Gogh en la salida sur. El objetivo de esta comisión es que en conjunto con la coparticipación de los municipios y actores privados podamos concretar estas conectividades transitorias, tratando de que la avenida Estadio Marista-El Parque, Atravieso y República de Chile dependen de gestiones municipales con la empresa Galilea que tiene esos terrenos”.

Agregó que se propuso que “con recursos del Minvu, de la iniciativa de la interconexión vial del eje Balaguer-República de Chile, contratar la primera etapa de la ejecución del puente y acciones accesorias que permitan esta conexión”.

Añadió que para la conectividad transitoria de Vincent van Gogh-avenida El Parque y calle acceso de avenida San Juan se realizarán gestiones con la empresa Castellani Muñoz que es dueña de esos terrenos”.