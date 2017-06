Con Ministro de Obras Públicas analizaron avances conectividad Rancagua-Machalí

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, se reunió con la seremi Natalia Sánchez y la gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia, para analizar los avances que se han realizado en la Región de O’Higgins en materia de conectividad y especialmente para solucionar el problema de congestión en la conurbación Rancagua-Machalí.

Sobre este último tema, el ministro indicó que “hemos tenido una muy buena reunión donde analizamos el plan de movilidad de la conurbación Rancagua – Machalí que considera distintos proyectos, siendo uno de ellos el que tiene que ver con la Carretera El Cobre. Hemos visto distintas alternativas y hay que señalar que estamos a punto de terminar el estudio de los 7,1 kilómetros, lo que nos permite pensar en las fuentes de financiamiento”.

Puntualizó que “hemos concordado tanto con la seremi como con la gobernadora un cronograma de trabajo, y además hablamos con el intendente y esperamos a finales de junio estar en Rancagua con un detalle más específico de los pasos a seguir”.

La gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia, explicó tras la reunión que “el Intendente me ha encargado presidir una mesa que tiene que ver con la conurbación Rancagua –Machalí, pero la reunión de hoy va más allá, tiene que ver con un plan de movilidad para nuestra zona. Por eso nos vamos muy contentos y esperanzados, porque vemos que a través de diferentes soluciones es posible concretar el proyecto de la Carretera El Cobre, uno de los pilares en la solución sistémica que afecta actualmente a la conurbación Rancagua-Machalí”.

La seremi Natalia Sánchez indicó que “el estudio de ingeniería del mejoramiento de la Carretera El Cobre fue mandatado por el Gobierno Regional y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, siendo nosotros la unidad técnica que actualmente ve la etapa de aprobación de los proyectos concernientes a este estudio. Quiero asegurar que vamos por buen camino, el Ministro nos ha dado un aliento importante, trazar la alternativa que permitirá la ejecución del proyecto de la Carretera El Cobre. Nos hemos comprometido, en lo que resta del mes de junio, en armar una programación más definida que nos permita anunciar el modelo de financiamiento con que vamos a concretar esta obra. Así que nos vamos satisfechos y contentos por la gestión realizada”.

PASO LAS LEÑAS

Otro de los temas mencionados en la reunión fue el trabajo que se ha ejecutado hasta la fecha con los proyectos del Paso Las leñas, muchos de ellos ad portas de ejecutarse.

Sobre ello el Ministro Alberto Undurraga indicó que el Paso Las Leñas “es un anhelo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo y que se eleva a un Paso Internacional acordado por ambos gobiernos. Cabe recordar que se ha aprobado en ambos parlamentos por lo que tiene un sustento de Estado que antes no tenía. Hemos avanzado mucho, no sólo en los proyectos de ingeniería propios del túnel, sino que también avanzamos en la ingeniería y pavimentación hacia la boca del mismo. Hoy estamos en eso, por tanto los que han visto con ansiedad pocos avances, tienen que ver con optimismo lo que hemos realizado y lo que se hará para más adelante”.

La seremi Natalia Sánchez también puntualizó que desde “2014 a la fecha ha sido el periodo en que más se ha avanzado en este emblemático proyecto de la región de O’Higgins, no sólo tenemos el compromiso de los dos Estados (Chile y Argentina), existe un estudio de prefactibilidad terminado y ya ha iniciado el diseño del camino internacional que llega hasta la boca del túnel y que está en un avance óptimo y traslape lógico de planificación con el estudio de ingeniería que será financiado por ambos países. Creo que es el mejor momento del proyecto Las Leñas, porque dejó de ser un sueño para pasar a ser una realidad”.