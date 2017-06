EDITORIAL: Sorpréndete pero aún sucede

Hace unos años que vemos todos lejanamente cómo un grupo de jóvenes fue secuestrada por un grupo en Nigeria, las que en su mayoría aún no se sabe su paradero, pese a diversas campañas en todo el mundo para que el grupo islámico Boko Haram entregue el paradero de las afectadas. Muchas de ellas esclavas sexuales o bajo un régimen de restricción fuera de la imaginación de muchos de nosotros.

También vemos que diversas guerras provocan la muerte de cientos de civiles y dejan huérfanos y mutilados a muchos pequeños en Medio Oriente, África, entre otras zonas del mundo. Un ejemplo de ello son los más de 10 mil niños sirios que han perdido la vida entre marzo del 2011 al 2013, según datos entregados por Oxford Research Group.

El trabajo o explotación infantil es otro accionar que teníamos olvidado, pero cifras nos muestran que en nuestro propio país y región esto sigue sucediendo en nuestras narices. Según la Unicef más de 6% de nuestros niños se encuentra realizando un trabajo remunerado, esto son unos 200 mil niños, que en su mayoría son explotados, mal tratados y con poca protección de sus derechos laborales y menos de niños. Situaciones que los alejan de la educación, de una vida prospera o un futuro mejor al crecer. Sin hablar de la “prostitución infantil” – de hecho son violaciones de niños y niñas- que en varias ocasiones hemos informado en nuestras páginas.

En un mundo moderno, globalizado, con tecnología de punta al alcance de todos y con miles de ojos mitrando y denunciando lo que sucede, no hemos podido terminar con los horrores más grandes. No hemos podido terminar con aberraciones que en su mayoría afecta a las personas más vulnerables y sus hijos.

Nuestro país no está ajeno y las instituciones como Sename, PDI, Carabineros, Jueces, Fiscales, Defensores, medios de comunicación, entre otros, podemos hacer mucho más, con el fin de proteger los derechos de los demás y encontrar la justicia en la mayoría de estos casos.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones