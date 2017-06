No más de tres jugadores se sumarán a la celeste

Ayer, el vicepresidente de O’Higgins, Cristián Abumohor, habló respecto al proceso que se lleva a delante para sumar refuerzos al actual plantel.

Ricardo Obando

En los hinchas, sin duda que hay preocupación por qué, este O’Higgins, aún no suma refuerzos. Si bien es cierto, los directivos están trabajando para confirmar lo más pronto posible algún nombre, tienen claro que un nacional y dos extranjeros son las prioridades de los nuevos integrantes.

Según declaró el vicepresidente de la SADP, Cristian Abumohor, han visitado junto a otros dos directivos, países del continente para ver opciones, y lo concreto es que reforzarán el equipo de mitad de campo hacia arriba.

“Nuestro objetivo hoy no es reforzar con una gran cantidad de jugadores, pero sí estamos apuntando a reforzarnos con calidad”, comentó. Y, de paso, confirmó que al estar viendo el mercado extranjero, cuesta cerrar nombres teniendo en consideración que en Argentina y Uruguay aún no culminan sus torneos. “Es muy difícil operar antes que terminen los campeonatos. Cómo no han terminado, hemos hecho unos viajes más que preliminares, obteniendo más información”, dijo.

Justamente, a quienes quieren traer y en qué posiciones, Abumohor destacó que “apuntamos a dos jugadores en delantera. Por lo que hemos visto y los que nos interesan, esos jugadores los estamos buscando en el extranjero”.

Ahora bien, el caso más cercano es de un nacional, Franz Schultz. Sobre el tema, el vicepresidente de O’Higgins comentó que, su arribo, no está cerrado como se ha señalado. “Es una opción, no es la única que manejamos. Imaginamos un jugador en esa posición por la salida de Marco Medel. Estamos en conversaciones, yo diría cerca. El por sí o por no, la cosa se debiera definir la próxima semana”, sostuvo.

EL CASO DE ARANCIBIA

Desde fines de mayo, se habló del tema, y este fue ratificado el pasado lunes. La ida de Francisco Arancibia a Universidad de Chile, es uno de los puntos que sin duda importó mucho una vez culminada la temporada pasada.

En ese aspecto, Cristian Abumohor recordó que una posible venta estaba en el ambiente, por eso, le buscarán un reemplazante.

Ahora bien, sobre por qué la U y no otro elenco de la capital, el directivo sentenció que “hubo varios factores en la decisión”, dijo. Además, recordó que Jean Beausejour fue clave en poder cerrar aquella transferencia. “Había algunas ventajas de que fuera para allá, porque, en este momento, se ve una institución con las aguas tranquilas, con un ambiente positivo, como no lo están en otros equipos grandes”, dijo.

Junto con ello, aprovechó la ocasión para recordar que “sentíamos que era un buen negocio para el club, para poder financiarse. Un club como O’Higgins, para subsistir en el tiempo, necesita vender jugadores”.

LA RATIFICACIÓN DE ARÁN

Mientras en los hinchas, aún hay resistencia a la continuidad de Cristián Arán, desde la tienda celeste fueron claros en señalar los motivos para que siga al mando del primer equipo hasta diciembre de 2018.

En ese aspecto, Abumohor aseguró que “Cristián tiene una trayectoria en el club, no es cualquier entrenador. Comparto, en parte, que el semestre no fue bueno, especialmente el término. Creo que la llave de Copa (Sudamericana) dolió mucho, pero acá las decisiones no se toman por un resultado específico”.

Es por ello que, manifestó, “su proceso lleva tres campeonatos. A mi juicio, los dos primeros muy buenos”. A su vez, dijo que, en ese escenario, “vamos a tener que reinventarnos en varias cosas, porque, se producen desgastes después de cierto tiempo”.

Finalmente, recordó que hubo algunas reacciones que no gustaron, especialmente el enfrascarse en discusiones con forofos a un costado del túnel en el estadio El Teniente. “Me consta, incluso lo vi por televisión cuando hubo episodios donde no reaccionó de buena manera. En la interna, yo sé que está consciente de eso”, puntualizó.

LOS PRÉSTAMOS

Cuatro son los elementos que vuelven al club tras sus préstamos en Primera B y Segunda División. En tal sentido, Cristian Abumohor señaló que “al menos uno de esos jugadores permanecerá en el club”.

En la lista están Fabián Hormazabal (ex Curicó), César González (ex Magallanes), Juan Zúñiga (ex Trasandino) e Iván Pardo (ex San Marcos de Arica). De ellos, el que seguramente seguirá en el primer equipo es Hormazabal, quién disputará palmo a palmo la plaza de puntero derecho con Pedro Muñoz. Los otros, según la evaluación que hará Cristián Arán, deberán emigrar nuevamente.