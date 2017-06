Sebastián Piñera: “Codelco tiene que reinventarse, porque el Codelco que conocimos ya no existe”

Por más de una hora, el abanderado de la coalición que representa a la derecha chilena, explicó y profundizó las propuestas para mejorar los problemas más representativos de la Región de O’Higgins, abarcando desde el potencial económico a la agenda descentralización.

Por Juvenal Arancibia D.

Hace algunos días, el precandidato presidencial de ChileVamos, Sebastián Piñera, realizó un recorrido por nuestra comuna, reuniéndose con distintas autoridades comunales y también parlamentarios, tomándole el pulso al sentir de los problemas de la región y comentando las propuestas y soluciones que el ex presidente prepara en su programa de gobierno.

En este sentido, la entrevista repasó 5 grandes temáticas fundamentales para la región, según el político, haciendo un gran espacio para profundizar en materia de Educación y como el precandidato pretende mejorar la calidad de esta en sus teóricos próximos 4 años de gobierno.

¿Cuáles son los problemas que ha identificado en O’Higgins?

.- Los mismos de Chile, en el fondo esta es una región que está pasando por problemas graves: la falta de crecimiento, poca creación de empleos, estancamiento y frustración. Es una región que poco a poco ha dejado de crecer y no está creando los empleos que se requieren para poder darles las oportunidades que requieren sus habitantes, gobierno hoy estamos con un rebrote de la pobreza en O’Higgins y por otra parte está la delincuencia. El índice de victimización que había caído bajo el 20% el 2014 hoy supera el 26% y eso significa que 1 de cada 4 familias en la región ha sido víctima de la delincuencia el año anterior; eso es algo que sin duda angustia la vida de las personas porque los hace vivir con temor permanentemente. Finalmente, la salud. Se acaba de inaugurar el hospital de Rancagua pero no basta con tener infraestructura, faltan médicos especialistas, voluntad y eficacia política para no permitir que las listas de espera AUGE vuelvan a crecer.

¿Somos una región predominantemente minera y agroindustrial, qué propone en estas materias?

.- Codelco tiene que reinventarse, porque el Codelco que conocimos ya no existe, sus grandes yacimientos se agotaron. Los nuevos proyectos de la empresa requieren un enorme esfuerzo no solo de inversión sino que de aplicación de tecnología. Todos los estudios demuestran que donde mejor se puede aplicar la tecnología y robótica es la minería.

En segundo punto, la sustentabilidad con el medioambiente y las comunidades, ahí tiene 3 grandes desafío Codelco: reinventarse a sí mismo, mejorar la tecnología y empezar a exportar la tecnología. Los países mineros de verdad, no solamente exportan minerales también exportan tecnología minera y esa es una tarea para Codelco y la minería en general.

En tercer lugar, los estándares y exigencias medioambientales serán muchísimo mayores. Durante nuestro gobierno le pusimos límites a las emisiones de las fundiciones que es un plazo a punto de cumplirse y eso no solo Codelco deberá acatar sino que todas las empresas de mineral del país.

Sin duda que tenemos que pasar a una segunda etapa de nuestras exportaciones, no puede ser exportación de materia prima en su estado natural, tenemos que agregar valor y eso es válido para el cobre, la agricultura, la pesca, la industria forestal y todas nuestras industrias primarias. En el caso del cobre, está contemplado el proyecto de expansión de Codelco, que se inicie esa segunda etapa que no es solo exportar productos con valor agregado, sino, exportar tecnología minera. Queremos que Chile sea una potencia mundial no solamente en producción de cobre en su estado natural, sino que, productos elaborados de cobre y tecnología minera.

Agroindustria

En materia agrícola, primero establecer acceso a todos los pequeños y medianos agricultores a las tecnologías modernas, a los mercados que Chile ha abierto y que muchas veces no se han logrado incorporar; acceso al crédito para que puedan hacer procesos de reconversión. Chile probablemente nunca hará eficiente los cultivos tradicionales, porque hay otros países con mayores ventajas comparativas, pero nuestro clima y patrimonio fitozoosanitario, nuestra apertura al mundo y la capacidad de exportar alimentos con valor agregado nos da una tremenda ventaja. Por esto tenemos que hacer un enorme esfuerzo de facilitar la innovación, el emprendimiento, consecuentemente, el acceso a las tecnologías y el crédito es preponderante, porque hoy está muy restringido.

¿Pretende reimpulsar el Paso Las Leñas?

.- En nuestro gobierno dejamos listo el estudio de pre factibilidad, creo que no se ha avanzado, pero sin duda que el paso es vital que permitirá conectar un parte muy importante del occidente argentino con los puertos de la zona central, en particular San Antonio, por es fundamental no sólo el paso las leñas, sino que, también, terminar la carretera de la Fruta. No podemos olvidar que podemos exportar al atlántico, especialmente EEUU y Europa y para ello el paso Las Leñas y los corredores bioceánicos serán una gran ayuda para que Chile pueda mirar, no solamente al pacífico, sino que también, al Atlántico en materia de exportaciones y especialmente en materia de productos agrícolas de calidad.

Lo que estamos soñando y estamos trabajando para ello, es que Chile sea un gran abastecedor de las mesas más sofisticadas del mundo, que se coma salmón chilenos, frutas y verduras, que se tome vino chileno, que se coman muchos productos como berries, cerezas, arándanos que están con un potencial muy grande y donde el país tiene una ventaja comparativa inmensa con respecto al resto del hemisferio sur.

¿Qué opina de la agenda de descentralización del presente gobierno y la elección de Gobernadores Regionales?

.- Yo creo que es fundamental potenciar las regiones y las comunas, porque el centralismo excesivo que tenemos en Chile no solo asfixia a Santiago, sino que le quita el oxigeno a las regiones y por tanto es evidente que un desarrollo integral tiene que ser un desarrollo que potencia las regiones para un crecimiento más armónico.

En el plan de nuestro gobierno está una transferencia masiva hacia los gobiernos regionales y comunales de recursos, atribuciones, funciones y también una exigencia muy fuerte en materia de buena calidad de la gestión. Yo creo que este gobierno ha avanzado muy poco en descentralización, ha hablado mucho pero avanzado muy poco y el proyecto de elección de gobernadores, lo quiero decir con mucha claridad, es un muy mal proyecto porque le está entregando a la ciudadanía la posibilidad de poder elegir a un gobernador con ninguna atribución, ningún poder y ninguna función.

Vamos a perfeccionar el proyecto: primero transferir funciones, atribuciones, responsabilidad y recursos y junto a ello, las exigencias de gestión, fiscalización y participación ciudadana y cuando tengamos esas tareas cumplidas, procederemos a la elección democrática de los gobernadores. Pero la existencia de un gobernador de papel, sin ninguna atribución y de un delegado presidencial con todas las atribuciones, es un camino seguro a una tremenda frustración porque es un engaño vender humo.

¿Cuáles son sus planes para la Universidad de O’Higgins?

.- Había dos regiones que no tenían universidad en Chile, una de ellas era la región de O’Higgins y por tanto me parece que viene a llenar un vacío y a corregir una injusticia y desequilibrio. Pero no basta con crear universidades, se trata de crear buenas universidades porque muchas de las universidades públicas de hoy en día están teniendo resultados muy pobres en temas de calidad.

Nosotros creemos en un sistema mixto de educación donde haya Educación pública y privada a nivel escolar y superior, que el estado ayude, financie y subsidie a los alumnos en función de su merito y vulnerabilidad y a las instituciones en función de su calidad, pero que no pretenda quitarle a los estudiantes, en el caso de la educación superior, o a los padres, en el caso escolar, su derecho a escoger la educación de ellos mismos o sus hijos.

¿Se acaba la gratuidad en su Gobierno?

.- Nosotros vamos a mantener la gratuidad para todos los estudiantes que la tienen o que tienen derecho a tenerla en el futuro. Para los estudiantes que no están con la gratuidad, vamos a crear un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior mucho más justa, equitativa y eficaz con becas para los más talentosos y vulnerables y préstamos en condiciones favorables para los demás, quiero decir, además, que la promesa de gratuidad universal es un verdadero engaño porque hoy tenemos 240 mil estudiantes con gratuidad y más de 1 millón 200 mil estudiantes de educación superior, o sea, más de un millón de estudiantes sin ningún acceso a ninguna gratuidad.

¿Qué pasa con la Educación Escolar y la reforma del presente gobierno?

.- Yo creo que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos a nivel escolar y el Estado no tiene derecho a arrebatarle esta capacidad como está ocurriendo hoy en día, por eso vamos a “redevolverle” el derecho a elegir la educación de sus hijos y vamos a terminar con estos experimentos de las tómbolas o de los funcionarios públicos escogiendo en lugar de los padres.

Vamos a restablecer el sentido común, el Estado tiene el deber de asegurar la educación de calidad para todos los niños, pero mientras no lo haga, como no lo hace, no tiene el derecho de prohibirle a los padres que aporten para que sus hijos tengan una mejor educación y tampoco tiene el derecho de quitarle a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos.

Vamos a mejorar la calidad de la Educación en Chile, algo que no se ha hecho, mediante cambios profundos en las metodologías, contenidos y tecnologías de enseñanza, en Chile seguimos teniendo una educación que enseña básicamente a memorizar en circunstancias de que el mundo moderno tiene que enseñar a aprender.

¿Cómo pretende entonces abordar la calidad en E. Superior?

.- Se requiere una profunda modernización de la Agencia de Acreditación, porque durante mucho tiempo este organismo no cumplió su labor y acreditó planteles que nunca debieron ser acreditados, por ejemplo, nos tocó la crisis de la U. del Mar, acreditado por el gobierno anterior, también las primeras etapas de la U. Arcis acreditadas por gobiernos anteriores.

Plantearemos un proyecto de ley para que todas las instituciones de E. Superior deban publicar en forma simple y clara tres tipos de información: calidad académica, qué profesores y títulos y doctorados y estudios de postgrado poseen. Sus antecedentes financieros para saber en qué situación económica y financiera está la institución y tercero: los antecedentes de empleabilidad y salarios de sus egresados; de esa manera como en la Educación Superior, uno toma la decisión hoy, pero el producto lo conoce o recibe 5 o 6 años después al terminar la carrera, es fundamental entregar la información a quienes toman la decisión y así sea informada.

¿Tiene solución el problema de la contaminación en O’Higgins?

.- Sí y vamos a avanzar en que la locomoción colectiva sea definitivamente una locomoción más limpia y contaminante, vamos a establecer la norma Euro VI y promover con fuerza el transporte eléctrico. Vamos a establecer normas para que las industrias incorporen en su diseño original normas de emisión más exigentes de las que tiene hoy.

Vamos a terminar con el consumo de leña como fuente de calefacción, lo cual también es un problema de Rancagua, aunque no tan crítico como Temuco, Coyhaique y otras ciudades del sur, para esto vamos a tener que cambiar las fuentes energéticas, dejando de lado los combustibles fósiles e incorporar cada vez más las fuentes de energía limpia y renovables. Afortunadamente los cambios tecnológicos en materia de energía solar o eólica han sido tan dramáticos que los costos hoy son totalmente competitivos.

¿Qué propuestas contempla para evitar tragedias como los incendios forestales que afectaron a O’Higgins?

.- A nosotros nos tocó ver la poca eficacia y eficiencia de la ONEMI cuando recién llegamos al gobierno, A nadie se les ha olvidado esa escena de caos donde nadie sabía nada, en que todos improvisaban y que le significó a este país muchas pérdidas de vidas humanas. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para crear un Servicio Nacional de Protección Civil y de Emergencias en el cual se incorporaban, sin ningún complejo, las autoridades del Ministerio del Interior y de la ONEMI , Fuerzas Armadas, Carabineros y Bomberos porque la única manera de enfrentar bien una emergencia es utilizando todos los recursos disponibles pero el proyecto de la nueva ONEMI que quedó presentado y avanzó durante nuestro gobierno fue congelado igual como congeló el proyecto del nuevo SENAME, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en fin.

¿Finalmente, por qué la gente debe votar por usted en las primarias y presidenciales?

.- Yo creo que Chile va a enfrentar este año una encrucijada, hay dos caminos: uno lo representa la Nueva Mayoría o eventualmente el Frente Amplio, que es insistir en un camino equivocado que ha provocado estancamiento económico, ha destruido empleos y tiene congelado los salarios, que no se ha hecho cargo de la crisis de la Salud y no ha encontrado el norte para mejorar la calidad de la Educación. La Nueva Mayoría es más de lo mismo, el Frente Amplio puede terminar siendo peor.

Nosotros representamos un proyecto de cambio positivo, recuperar el liderazgo y el dinamismo, poner de pie y en marcha la economía, volver a crecer, a crear trabajo, a mejorar los salarios, a reducir la pobreza, a enfrentar la crisis de la Educación y la Salud, a enfrentar con voluntad la delincuencia. Por eso yo creo que lo chilenos que son muy inteligentes van a tomar la decisión correcta en las elecciones de noviembre y diciembre de este año.