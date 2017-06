Arboleda histórica de Zúñiga fue completamente destruida por poda indiscriminada

Durante 25 años los vecinos que defienden la zona típica dieron forma al túnel verde más conocido del Cachapoal, el cual hoy ya no existe. La indignación generó que se prepare una querella contra el municipio de San Vicente, y también contra el coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales .

IRENE PADILLA A.

Como una tragedia califican lo que hoy se vive en la zona típica de Zúñiga, uno de los lugares patrimoniales más importantes de la región, luego que el pasado martes, una patrulla podara y prácticamente destruyera una arboleda de casi 200 años de historia.

El poblado histórico ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua también sufrió los embates del temporal del último fin de semana y producto de los fuertes vientos , una decena de sus más de 300 árboles cayeron, así como también una serie de ramas quedaron sueltas. En vista de ello, la municipalidad junto a contratistas de CGE procedieron a podar los árboles lo que constituyó, según quienes se han preocupado de ese patrimonio, en una verdadera mutilación de los añosos especímenes, ya que el túnel verde que por más de 20 años había sido formado, hoy ya no existe.

Amanda Droguett es vecina de la zona típica de Zúñiga y lidera al grupo de vecinos que cuidan de ese lugar. Droguett explica que los arboles eran una pieza fundamental del conjunto patrimonial, y que lo realizado por la patrulla es una calamidad para el sitio. Además. Droguett indica que lo más grave de todo fue que la poda contó con el permiso del propio coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales, Eduardo Contreras. “Él me dijo que la vida de las personas estaba por sobre el patrimonio y que había que hacer una poda que solamente se circunscribiría al lugar donde estaban aquellas ramas que estaban en riesgo de caerse. Y el alcalde subrogante también me lo confirmó y me dijo que podarían la arboleda, yo por supuesto le pregunté porque son 25 años de cuidados que los vecinos hemos hecho, porque antiguamente la arboleda estuvo tanto o más mutilada que hoy, y nos demoramos años en recuperarla y darle su forma. La poda fue tan mal hecha que ni siquiera se podó lo que estaba suelto, esas ramas no se cortaron, se cortaron las que daban la forma al túnel para resguardar el paso de los camiones pero cero interés por el resguardo de las personas “.

El dramático relato de Droguett, continua agregando que ella trató de detener el corte indiscriminado del ramaje: “La CGE contrató unos depejadores de línea de áreas silvestres y ellos mocharon de cualquier forma. Yo fui a decirles que la arboleda estaba protegida porque era patrimonio y llamé a Eduardo Contretas del Consejo de Monumentos y me dijo que me calmara, que le bajara el perfil, pero Eduardo le dije, están mutilando todo, y él me contestó: ‘¿pero los arboles están vivos?….Con ese coordinador yo creo que el patrimonio de la región tiene los días contados, él es el único responsable junto con la municipalidad”.

La vecina y emprendedora turística explica que el daño es irreparable, y que los más importante ahora es que los responsables paguen por lo sucedido, ya que esta arboleda histórica incluso contaba con un protocolo de poda diseñado por Conaf que no habría sido tomado en cuenta cuando los hechos ocurrieron el pasado martes. “Lo que amerita es una demanda y hacer partícipe al Consejo de Defensa del Estado porque esta es una zona típica, patrimonio nacional y protegida , los arboles estaban protegidos.

“ Aquí la negligencia y la incompetencia de la municipalidad es total, ellos son los grandes responsables de esto porque hay una dirigencia vecinal que no les gustan los árboles y que no viven acá, que son de la periferia no de la zona típica, pero esa zona tiene más gente y votos que la zona patrimonial, entonces tiene más peso que los que estamos en la zona típica y disfrutamos la zona típica”, Droguett agregó a su vez que “dentro de la demanda queremos incluir la actuación de Eduardo Contreras porque esta persona es un riesgo para el patrimonio, hace cinco años vengo interponiendo recursos de reposición administrativa contra este señor porque él siempre ha dado autorizaciones genéricas, y el patrimonio requiere que sea especifico, y que él se apersone, hasta hoy nadie del CMN ha llegado a revisar la arboleda de Zúñiga que es un patrimonio que se supone ellos deben proteger”, sentencia Amanda Droguett.

“ERA UN PAISAJE HISTÓRICO QUE YA NO EXISTE”

Beatriz Valenzuela es arquitecto y durante los últimos siete años ha liderado un equipo de expertos que junto a los vecinos de la zona típica se han esforzado por recuperar el patrimonio urbano de 22 casas patrimoniales de mediados del siglo XIX que hoy conforman el conjunto protegido de Zúñiga. Valenzuela detalla que el conjunto de centenarios arboles era una pieza fundamental, ya que estos , que conforman el camino de entrada del poblado, fueron plantados por los propios vecinos que dieron forma a la zona típica hace más de 100 años : “En 1847 Zúñiga tuvo un auge económico y fueron a construir sus casas vecinos que tenían mayor solvencia económica, y alrededor de esos años empezaron a plantar estos árboles que fueron repuestos el patrimonio incluye todo lo paisajístico , porque es de los pocos pueblos en Chile que conservan entre otras cosas esta arbolada, un arco verde que recorre todo el camino de las casas de Zúñiga. Mientras nosotros hemos hecho un trabajo de siete años para poder reconstruir las casas, la organización de los vecinos de la zona típica han cuidado todo el ramaje a través de podas adecuadas para poder conservar integradamente la arbolada con las viviendas en un perfecto equilibrio, y así ha sido hasta antes de ayer”.

La arquitecto indica también que la presión de quienes rodean el poblado histórico obligó al municipio a efectuar una poda que no contó con ningún protocolo de acción para el cuidado del patrimonio paisajístico que en este caso ameritaba, por lo que para la experta este es un segundo terremoto que ha afectado a esa localidad. “Las juntas de vecinos que no viven en la zona típica hicieron gestiones para que el municipio con la compañía eléctrica podaran los árboles, hasta ahí bien, pero el resultado de esta intervención fue la mutilación de los árboles, cuando existía un protocolo de asesoría de la Conaf para que los arboles estuvieran bien y las personas seguras , pero desarmaron y cortaron todo el túnel verde de acceso al pueblo que es un parque frondoso que había y que lo cortaron. Hoy solo quedaron los muñones de los troncos y el ramaje que se cuidó por 25 años ya no existe, una pena porque era un lugar bello que enorgullecía a los habitantes”, concluye Valenzuela.

ZUÑIGA: MONUMENTO REGIONAL

Zúñiga, según el Consejo de Monumentos Nacionales, es una localidad que evoca el nombre de Antonio de Zúñiga, un sacerdote que hacia mediados de la década de 1760 gestionó la construcción de una capilla para los feligreses locales. Con el tiempo, el sector se hizo conocido como “Lo Zúñiga”, convirtiéndose en un asentamiento representativo de la evolución histórica de las comunidades rurales de la región.

“El pueblo constituye una experiencia arquitectónica sumamente particular -explica el organismo- Su edificación es representativa de los asentamientos rurales del Valle Central en los que predominan el adobe y la teja como elementos constructivos y estilísticos. El conjunto local está formado por construcciones de gruesos muros de adobe en las que predomina la horizontalidad de los parámetros de fachada. Son notorias, además, las vistosas techumbres cubiertas de tejas de arcilla colonial, que además de ser un elemento decorativo cumplen la función de proteger los muros con sus grandes aleros”.

La arboleda, que constituía un túnel verde en el camino de ingreso de la localidad, estaba conformada por una serie de 300 especímenes plantados durante los últimos 180 años, los cuales eran parte del patrimonio paisajístico de esa zona.