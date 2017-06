EDITORIAL: La crisis en San Fernando y las autoridades regionales

Intensas reuniones sostuvo durante la tarde de ayer el intendente regional Pablo Silva con dirigentes de los profesores de San Fernando y hoy se reuniría con el Consejo Municipal de la capital de Colchagua, con tal de buscar una salida a la paralización que sostienen los funcionarios de la educación pública de San Fernando tras el no pago de sus sueldos y la crítica situación económica que atraviesa la Corporación Municipal.

Es que el plan liderado por la intendencia con miras a lograr que las clases retornaran se cayó durante la semana tras la negativa del consejo municipal de entregar nuevos recursos a la corporación mientras se está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría, después de que el Contralor ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se abriera a la opción de una interpretación a la normativa actual que permitiría el nombramiento de un interventor estatal lo que entregaría las confianzas que hoy no existen en torno al destino que tendrían eventuales nuevos recursos entregados a la quebrada corporación.

Junto con buscar una salida a la compleja situación que hoy se vive, donde la única solución de largo plazo parece ser la intervención y una ley corta que le entregue mayores facultades al interventor, cabe preguntarse qué paso para que se llegase a esta crítica situación. Ni una palabra de autocrítica ha existido ni desde el presidente de la Corporación el alcalde de San Fernando Luis Berwart, ni de los concejales que no fiscalizaron ni desde el gobierno regional que solo intervino ante la crisis desatada y los colegios tomados, cuando síntomas del colapso eran apreciables hace meses. Muchos actores apuntan a una corporación pagadora de favores políticos así como el cierto déficit con que la educación municipal en muchas comunas trabaja, como la génesis de la crisis actual.

En este sentido cabe preguntarse además si no habrá en el país o en la región otras Corporaciones en problemas similares y si las autoridades nuevamente esperaran a que sus planes se caigan o la situación explote antes de actuar.

Luis Fernando González V.

Sub Director