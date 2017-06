Eduardo Contreras, coordinador regional CMN: “Nosotros no teníamos la capacidad de estar ahí con un profesional”

IRENE PADILLA

Eduardo Contreras es el coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales, por lo tanto el deber de su cargo es velar por la integridad de cada monumento ubicado en las 33 comunas de la región.

Contreras comienza esta entrevista asegurando que su institución hizo todo lo posible por resguardar la histórica arboleda de Zúñiga, descartando cualquier tipo de responsabilidad del Consejo de Monumentos : “Yo no di la autorización, la autorización para realizar obras de emergencia y que tuvieran un criterio de cuidado y respeto por la arboleda lo hizo el Consejo a nivel central. Se solicitó por nuestra parte que la municipalidad de San Vicente solicitara a Conaf la asesoría para la buena ejecución de esos trabajos; nosotros estábamos conscientes de la contingencia, pero por lo tanto participamos de las reuniones pertinentes para abordar la emergencia y en segundo término poder resguardar lo más posible los árboles.

“Yo ayer (jueves) estuve en Zúñiga y evidentemente no se cumplió a cabalidad lo pedido por nosotros, no es este el momento empezar a especular en responsabilidades respecto a los que se hizo porque hay que entender que la CGE que estuvieron en la reunión tenían presente que la arboleda era patrimonio nacional, pero fueron ellos los que ejecutaron la poda. Ahora estamos exigiendo los informes respectivos para saber quien cometió el error de un procedimiento que estaba acordado y coordinado”.

Pero ahora el daño ya está hecho ¿por qué ese día 22 de junio no había alguien del CMN cuando se ejecutó la poda?

“Es que nosotros habíamos establecido el protocolo , teníamos el acuerdo pero debido a la escasez de funcionarios que tenemos nosotros y teniendo en carpeta otras problemáticas en otras zonas típicas nos fue imposible apersonarnos, además que ya había instrucciones para el municipio. Además estaba un profesional de Conaf en terreno asesorando la intervención de los arboles entonces cuál era la necesidad si ya estaba la coordinación”

Amanda Droguet dice que lo llamó mientras se mutilaban los arboles ¿Por qué usted no paró la poda si le dijeron que se estaba haciendo mal?

“Es que entiéndame, nosotros no tenemos la capacidad de estar ahí con un profesional”

Pero ¿por qué no llamó al municipio?….

“Pero me avisaron cuando se había cortado, no cuando se estaba cortando por eso yo ayer fui a ver lo que paso y efectivamente se había cortado mal, pero cuando me llamo Amanda el hecho estaba consumado y ahora se tiene que ver por qué no se cumplió con lo que el Consejo pidió vía oficio”.

Si usted sabia de la importancia de la arboleda de Zúñiga, por qué no fue prioridad para ustedes, por qué usted mismo no estuvo. Le pregunto esto de acuerdo a una lógica, si usted tiene un daño en una iglesia, que es la única dañada en la región y la van a intervenir de urgencia gente que no está capacitada ¿no cree que debió estar ahí usted o alguien del CMN?

“Si pero cuando hay profesionales técnicos expertos en la materia como el profesional que tenía Conaf ese día y a solicitud de la municipalidad iba a supervisar los trabajos en terreno, que tenía una experiencia técnica y el asesor que estuvo sabía si la rama que se estaba cortando estaba bien o mal, se le solicitó a Conaf que asesorara en este tipo de materias, por eso estuvieron en la reuniones”

Pero quien cuida que el monumento mantenga su forma original no es Conaf, es el Consejo de Monumentos Nacionales, Conaf vela solo por mantener el espécimen vivo o en buenas condiciones ….

“Pero el Consejo es un organismo colegiado que se asesora en otras entidades con más especialidades técnicas…”

Pero había una formación curva de la arboleda que se había a cuidado por 25 años y que fue arrancada…

“ Por eso le digo, qué mejor que un especialista de Conaf para decir, esta rama córtenla y esta rama no”

Pero usted pudo haber estado ahí y decir ‘esa rama no me la cortan porque me destruyen el monumento, que es una arboleda en forma de túnel’...

“(Silencio) Insisto esa información tenía que hacerse bajo las normativas de Conaf porque ellos saben, y eso está al día de hoy en materia de investigación”.

MUNICPALDIAD DE SAN VICENTE:”ACTUAMOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ENMARCADOS”

La municipalidad de San Vicente, a través de un comunicado entregó buena parte de los antecedentes respecto a la cronología en la toma de decisiones para proceder a la poda de la arboleda de Zúñiga. En este sentido, el municipio cuenta en su informe sobre las reuniones de emergencia que se realizaron con los vecinos, Conaf , miembros del Gobierno regional y el Consejo de Monumentos Nacionales. Así también indica que actuaron tras la autorización del Consejo de Monumentos y tras revisar el protocolo de poda de Conaf “por lo que se hace presente que el Municipio (DOM y Áreas Verdes), recibió el instructivo de poda emanado de CONAF, a través del Oficio N°03989 del Consejo de Monumentos, de fecha 15 de Noviembre 2016, por lo que, los criterios antes mencionados, y la situación de emergencia vivida, se enmarcan con los lineamientos válidos para la intervención en dichas circunstancias”. Así también el municipio entregó el acta de la reunión donde se indica que Eduardo Contreras, coordinador regional del Consejo de Monumentos comentó en la reunión de emergencia que “la idea era hacer una poda controlada; no obstante eso, cuando está en riesgo la vida de las personas, opina que no es necesario esperar un documento del servicio que representa (CMN); ellos no tienen problemas en autorizar la tala cuando ocurren situaciones de emergencia como es este caso. Para formalizar esta situación, pide que la Municipalidad le informe oficialmente por escrito la situación ocurrida y que se le indique que han procedido a actuar de vista de la emergencia”. En ningún punto del acta se observa la preocupación del Consejo de Monumentos regional por mantener la formación original de la arboleda centenaria, dice la declaración del municipio.

Así también El Rancaguino tuvo acceso al oficio N° 2814 del Consejo de Monumentos Nacionales donde Ana Paz Cárdenas, secretaria Técnica del Consejo de Monumentos autoriza a la municipalidad sobre la intervención de la arboleda de Zúñiga, pero no hay una sola línea en que se indique cuáles son los especímenes que se pueden intervenir, ni tampoco la exigencia de mantener la formación de túnel que los vecinos tardaron 25 años en concretar. “Este Consejo autoriza el corte de especies y/o ramas que pongan en peligro inminente la seguridad de los vecinos y que tengan por finalidad el despeje de las líneas del tendido eléctrico. Cabe recordar que la arboleda forma parte de la Zona Típica, por lo que solicitamos remitir un informe con el catastro de las obras” esto es todo el detalle que el CMN entregó a las autoridades municipales.