La aventura celeste comenzará en Temuco

– Hace algunos días, la ANFP oficializó el fixture oficial del torneo de Transición. O’Higgins jugará ocho partidos como local y siete como visitante.

Ricardo Obando

La aventara de O’Higgins en el torneo de Transición 2017 ya tiene lugar de inicio. Hace algunas jornadas, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), entregó el fixture oficial del campeonato, y los celestes deberán viajar para su primer compromiso.

El equipo de Cristián Arán iniciará su participación en la región de la Araucanía, visitando a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker. Aquel encuentro, se jugará el fin de semana del 30 de julio.

En tanto, en la segunda jornada, programada para el 6 de agosto, los celestes serán locales recibiendo a Colo-Colo en el estadio El Teniente. Tras ello, el calendario señala que, en la tercera fecha, O’Higgins será dueño de casa frente a Unión Española (13 de agosto), en la cuarta jornada visitará a Everton (20 de agosto), luego recibirá a Antofagasta (27 de agosto), visitará a Universidad de Chile (10 de septiembre), en Rancagua se medirá contra Palestino (24 de septiembre), deberá viajar a Quillota para enfrentar a San Luis (1 de octubre), recibirá a Audax Italiano (15 de octubre), viajará a Concepción para visitar a la U penquista (22 de octubre), tras ellos medirá fuerzas contra Santiago Wanderers en el estadio El Teniente (29 de octubre), irá hasta Cavancha frente a Iquique (5 de noviembre), recibirá a Universidad Católica (26 de noviembre), repetirá como local frente a Huachipato (3 de diciembre) y culminará el torneo en el estadio La Granja versus Curicó Unido (10 de diciembre).

Los duelos de la primera fecha

Curicó Unido vs Universidad de Chile

Colo-Colo vs Deportes Antofagasta

Deportes Iquique vs Everton

Santiago Wanderers vs Unión Española

Audax Italiano vs Palestino

San Luis vs Huachipato

U. Católica vs U. de Concepción.

Deportes Temuco vs O’Higgins.