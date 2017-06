Profesores y paradocentes de San Fernando aseguran que el paro indefinido continúa

Con indignación reaccionaron los cientos de profesores y asistentes de la educación movilizados tras las declaraciones del intendente Pablo Silva, quien aseguró el pasado sábado que las clases en la capital de Colchagua se retomarían hoy martes. Recién mañana las bases movilizadas decidirán los pasos a seguir.

IRENE PADILLA A.

Con una molestia generalizada reaccionaron los sindicatos de asistentes de la educación y profesores de los 21 colegios sanfernandinos que hoy están en paro indefinido, luego de escuchar las declaraciones del intendente Pablo Silva quien el sábado, y tras reunirse con dirigentes y la municipalidad, habría asegurado que el porcentaje adeudado de los sueldos de mayo estaría pagado y que por lo tanto los funcionarios de la corporación municipal deberían retomar sus clases hoy. “Debemos informar además que en el día de hoy (sábado) el municipio ya ha depositado en las cuentas de los docentes y paradocentes las remuneraciones pendientes del mes de mayo, por lo tanto queremos hacer un llamado a que la comunidad educativa vuelva a clases, que efectivamente a partir del día martes se retoman las clases en todo los colegios de San Fernando, que no pueden seguir los niños perdiendo más clases, ya se han cancelado las remuneraciones , y se están haciendo esfuerzos para que ella primera semana de julio se paguen las remuneraciones de junio” fueron las palabras de Silva a los medios de comunicación.

Los profesores, por su parte, aseguraron no haber recibido el dinero adeudado en sus cuentas bancarias y acusaron al Gobierno Regional de entregar información falsa y soluciones parche para salir destrabar a la fuerza el conflicto. A través de una declaración pública los sindicatos movilizados afirmaron que “se habló de una reunión entre el Intendente, el Ministerio de Educación y los Dirigentes, en la cual se resolvió la vuelta a clases. Esto es absolutamente FALSO, en dicha reunión solo se entregó un poco más de información, pero ninguna solución al problema de fondo de la Corporación. También se dijo en la prensa que los sueldos estarían pagados al día 25 de junio (sueldo de mayo) y NO han sido pagados en absoluto (este argumento se usó para volver a clases). El supuesto pago que se hará de sueldos será con los dineros de Subvención que recibe la Corporación Municipal todos los meses, esto No nos asegura para nada el pago del mes de junio (prometido para la primera semana de julio) puesto que el objetivo de ese dinero es el pago normal de sueldos que correspondería a Junio, por lo tanto difícilmente tengan el dinero prometido, y si es así no se nos ha dicho de dónde saldría ese dinero, y tampoco soluciona el problema”.

En el mismo orden, los trabajadores recalcaron que el paro indefinido, que ya cumplirá un mes, continúa, ya que aún no hay respuesta al petitorio esencial del movimiento: “El paro se inició por la necesidad de una solución al problema de administración de la Corporación Municipal de San Fernando, cuyo problema no ha sido resuelto en ninguna manera y tampoco se ha dado una respuesta concreta a como esto se va a solucionar, solo promesas sin mayor fundamento. No podemos faltarle el respeto a todos los trabajadores movilizados diciendo en los medios de comunicación que el paro se depondrá el día martes, sin que ocurra todo lo que se mencionó anteriormente, es por esto que llamamos a la cordura a las personas que comunican de forma errónea está información y confunden a la comunidad”.

Finalmente en una asamblea general el miércoles próximo los docentes analizaran los pasos a seguir.

Seremi de educación

El seremi de educación. Hernán Castro Monardes, describió el objetivo de las reuniones de este fin de semana. “Hemos tenido ayer (Viernes) y hoy (sábado) una reunión con dirigentes de asistentes de educación y profesores. Esto a raíz que el sostenedor presenta un calendario donde se compromete a recuperar clases. Les fue depositada la subvención correspondiente al mes de junio, y por eso, entiendo, se pudieron terminar de cancelar las remuneraciones del mes de mayo. Por otro lado con recursos que el municipio cuenta que son propios pagara el mes de julio las remuneraciones correspondientes a junio. Nosotros esperamos que esto permita la vuelta a clases lo antes posible de los alumnos y poder retomar la normalidad, sin embargo también reiteramos que desde el Mineduc están las plata del fondo FAEP lo que nos permitiría junto a los recursos que debe poner el municipio mantener una situación lo más estable que permita sacar adelante el trabajo d ella labor educativa”.