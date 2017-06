Quinta Compañía de Bomberos de Rancagua celebró su cincuentenario

Fotos: Hector Vargas

En sesión solemne este lunes 19 se celebró un aniversario más de la “Bomba New York”. Esta vez un aniversario especial, en donde se cumplió el cincuentenario de la Quinta Compañía de Bomberos de Rancagua al servicio de la comunidad.

La celebración se desarrolló el pasado lunes en una ceremonia llena de simbolismos y emociones, por ejemplo los voluntarios de la quinta estrenaron nuevo uniforme de gala, retornando al tradicional color burdeo que por años había caracterizado a la unidad el que por varios años se había dejado de lado al optar esta unidad por el color verde del uniforme institucional.

Así mismo, en la ceremonia estuvieron presentes dos de los fundadores de la Compañía, Octavio Ávila Duran y Juan Ciolina Sepúlveda, y quien fuese el alcalde de Rancagua al momento de la fundación de la quinta, el voluntario de excepción Dr. Nicolás Diaz quien fue pieza fundamental de la formación de la Quinta Compañía, al participar de las gestiones del actual cuartel y su primer carro, el cual fue originalmente un carro basurero municipal que los abnegados bomberos de esa época transformaron para dejarlo apto para el servicio.

También bomberos de Elgin, Estados Unidos, se hicieron presentes en la ceremonia a través de un emocionante video donde recordaron a sus camaradas rancagüinos, a los que están hoy en la compañía como también a los que pertenecieron en su tiempo e hicieron grande a este grupo de bomberos voluntarios Un grupo de los bomberos estadounidenses vino en 2011 a entrenar y compartir con sus camaradas rancagüinos.

Del mismo modo, estuvieron presentes el Alcalde Eduardo Soto, quien es además bombero de excepción de la sexta Compañía. Así como también, los Bomberos de Excepción de 5ª Compañía el señor Wladimir Román, abogado y ex Intendente Regional, el concejal Ricardo Guzmán y el sub director de El Rancaguino Luis Fernando González.

En la ocasión además los voluntarios hoy en lista en la unidad recibieron la “Medalla Cincuentenario” que recordará los 50 años de la fundación de la Bomba New York y esta ceremonia en el 2017.

Así mismo, las compañías presentes realizaron entrega de obsequios, en donde destacó el especial anunció de parte del Cuerpo de Bomberos de Rancagua en la voz del Comandante Juan Carlos Ponce, de que en los próximos días será financiada la compra de una nueva sirena para la 5ª Compañía, la así llamada nueva “Paila Quintina” ante las futuras emergencias, esta sonará con más fuerzas llamando con su incesante clamor a sus heroicos bomberos, a cumplir con el deber.