Tribunal de Rancagua no sobresee a Sebastián Dávalos en el caso Caval

Dávalos actualmente no está formalizado, pero según el Fiscal, Sergio Moya, eso no significa que deba ser sobreseído, situación que debe ser resuelta una vez que se cierre la investigación.

Fernando Ávila Figueroa

La mañana de este martes se realizó en la ciudad de Rancagua la audiencia definitiva que determinó el no sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el denominado caso Caval.

Cabe recordar que la Fiscal, Marcia Allende, ha indicado que los antecedentes a los que se refirió el Ministerio Público dicen relación con los nexos que tenía Sebastián Dávalos con la empresa Caval, no han podido ser desmentidos, y que se refieren a pagos, correos electrónicos, y declaraciones que indican que en las primeras negociaciones de los terrenos de Machalí Dávalos estuvo presente, antecedentes e indicios que no han podido ser desmentidos por la defensa. Adujo que Sebastián Dávalos recibió sueldos de Caval en el año 2012 y también pagos de cheques personales de Mauricio Valero, e incluso trasferencias electrónicas, montos de 1 millón 800 mil pesos y montos de 2 millones 750 mil pesos.

Tras la audiencia que finalizó a eso de las 11:20 de la mañana se determinó no sobreseer de manera definitiva a Sebastián Dávalos por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, entre otros.

Luego del dictamen, el abogado, Álvaro Morales, quien defiende Sebastián Dávalos, indicó que no hay antecedentes en la carpeta de investigación constitutiva de delito de parte de su defendido, por lo que irán a la Corte de Apelaciones para revertir la situación.

Agregó que se debe seguir trabajando ya que lo de ayer lunes forma parte de las alternativas a las que están sujetos, agregando que desde diciembre del año 2015 que no existen diligencias respecto a Sebastián Dávalos. Para el abogado esta determinación no interfiere en que el 2 de julio Dávalos viaje a Miami junto a su familia, esto luego de que se levantara el arraigo nacional que pesaba contra su esposa, Natalia Compagnon.

Por su parte, para el Fiscal, Sergio Moya, dijo que aún existen diligencias pendientes por lo que no se puede descartar la existencia de delito, pese a que la última palabra la tiene la Corte de Apelaciones. En este sentido sostuvo que existen pericias que serán discutidas el próximo viernes en la audiencia de cierre de investigación.

Destacó que no hay antecedentes suficientes para un sobreseimiento definitivo, y no existe certeza absoluta que no exista ningún tipo de delito. El Fiscal indicó que diversas defensas han pedido varias diligencias, pero que de todas maneras este viernes la idea de la Fiscalía es pasar a la etapa de cierre de la investigación con el fin de pasar a la etapa de acusación y preparación de juicio oral.

