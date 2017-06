DT rancagüino consiguió un nuevo ascenso en Centroamérica

Henry Barrientos celebra un presente victorioso en el fútbol de Guatemala. Tras llegar a Primera División con el Sololá, quiere ir por más.

Ricardo Obando

Hace 28 años que cruzó nuestras fronteras, dejó atrás a su natal Rancagua para hacer patria en Centroamérica. Henry Barrientos, actual director técnico y ex futbolista, hace de las suyas en Guatemala donde, tras conseguir un nuevo logro como estratega, es considerado como “El señor de los Ascensos” en el balompié de aquel país.

Días atrás, en una infartante definición, su equipo, CSD Sololá, consiguió vencer por penales a Ayutla e inscribirse así en la Primera División del fútbol guatemalteco.

En la cancha del estadio Pensativo de Antigua Guatemala, Barrientos y sus pupilos vivieron una fiesta junto a sus hinchas, más cuando por primera vez, este elenco estará en la segunda categoría de aquella nación. Es más, nuestro compatriota dirigió con la camiseta de Chile.

“Fue el cuarto ascenso de Segunda a Primera División”, indicó el rancagüino. Pero, esta historia en Sololá, comentó el año pasado. “Yo llegué acá en septiembre del año pasado, el equipo había jugado una vuelta del campeonato, había jugado siete partidos y tenía seis puntos, estaba en el último lugar. Los dirigentes me pidieron acumular la mayor cantidad de puntos porque, lo que no querían, era descender”, dijo. En esa misión, ganó seis partidos de siete y se metió en aquel torneo en los octavos de final del torneo guatemalteco, para, tras ello, seguir cimentando la gran campaña asegurando medio cupo de ascenso, tras perder la final del campeonato con Ayutla (en diciembre).

Esa final le permitía batirse entre tres opciones para lograr el ansiado ascenso en el torneo de Clausura. O repetía la gran campaña del Apertura, una final de ascenso (que perdió) y la última era un partido de definición, justamente contra Ayutla, donde lo venció por lanzamientos penales. Y, tras ello, la fiesta. “El departamento (de Sololá) nunca había tenido un equipo en Primera División”, explicó, de ahí el gran festejo que vivió.

Junto con ello, Henry Barrientos recuerda que ya se ha hecho fama como técnico que gana campeonatos en el ascenso. Según expuso, “los equipos que me llaman de Segunda es para ascender, en Primera no he tenido el éxito, pero sí he estado en fases finales, y en Liga Mayor he estado también. Y, como dice John Greig, mi amigo, somos hijos del rigor”.

Ahora bien, su nuevo apodo de “El Señor de los Ascensos”, indicó, “es como un sueño cumplido. Imagínate desde chico, mi educación fue en el Instituto O’Higgins de Rancagua, mi familia de clase media, y era como difícil que un cabro marista se metiera al fútbol. Salí del colegio y jugué en la juvenil de O’Higgins, con el Tunga González y con Cristian Trejos, y siempre estuvo esa posibilidad de querer salir hasta que se dio. Y, que te nombren con ese calificativo, es gratificante. Uno dice, valió la pena salir (de Chile). Es bonito”.

Cabe consignar que, en las últimas horas, Barrientos fue ratificado por los directivos del club para continuar al mando del, hasta ahora, exitoso proceso. “Voy a seguir, vamos a apostar a un proyecto, dejaremos más del 60 por ciento del equipo que ascendió y traeremos jugadores de Primera División para hacer un conjunto competitivo”, sostuvo.