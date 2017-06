Traer a dos delanteros extranjeros es la prioridad en O’Higgins

Así lo expuso ayer el nuevo gerente técnico de la institución, Javier Furwasser.

Ricardo Obando

Al menos uno de los nombres que quieren traer a O’Higgins desde Argentina está claro: Lautaro Comas. El segundo, una incógnita. Ayer, el nuevo gerente técnico de la celeste, Javier Furwasser, fue enfático en señalar que dos serán los atacantes foráneos que llegarán en las próximas horas al club, todo con el fin de reforzar una zona del campo que está débil, según señalan en el Monasterio.

“Seguimos viendo a dos delanteros extranjeros, pueden ser argentinos o de otras nacionalidades”, enfatizó el funcionario.

Es más, sobre nombre del jugador de Patronato de Paraná, de la primera división trasandino, Lautaro Comas, apuntó que “creemos que está dentro de una lista que consideramos para la institución, pero bueno, hay otros jugadores por los cuales también estamos trabajando, y no es el único”.

Sobre Comas, futbolista que en las últimas horas dijo que su paso a O’Higgins estaba a un paso de concretarse, Furwasser recordó que “el club no puede hacerse cargo de versiones que salgan de Patronato de Paraná”. Desde aquella institución, se ha señalado que el monto de la operación por el préstamo del volante ronda los 100 mil dólares, y que inclusive el conjunto celeste habría pedido bajar esa cifra para allegar a Comas al trabajo que encabeza Cristián Arán.

Entre otras versiones de nombres para O’Higgins, apareció citado el delantero de Olimpo Fernando Coniglio. “No sé de dónde pudo salir el nombre, no es de nuestro interés, pero él vive un buen presente, en los últimos dos meses ha marcado mucho”, señaló.

Es por ello que, para cerrar el tema, donde también negó la opción del lateral Patricio Jeréz, aseguró que “entiendo que salgan muchos nombres, pero ni Jeréz ni Coniglio integran una nómina de los jugadores que estamos estudiando”.

A su vez, respecto a los tiempos para concretar estos fichajes, “nosotros estaríamos conformes en que todos los jugadores que van a integrar el equipo para el próximo semestre estén hoy. Lamentablemente jugamos con plazos que nos exceden a nosotros, que son los tiempos de los otros torneos, eso nos está complicando el arribo de los jugadores”.

¿Y CAMPUSANO?

Giovanni Campusano, que efectivamente iba a ser el primer refuerzo de O’Higgins, y cuyo traspaso finalmente no se concretó, dijo Javier Furwasser descolocó tanto a la oficina técnica como a Cristián Arán, porque el jugador de Deportes La Serena era una prioridad.

Según expresó, el no arribo de este futbolista, dejó como opción 1 para lateral izquierda a “Raúl Osorio y después estudiaremos las posibilidades que pueden llegar a surgir, porque también queremos jugadores que venga a aportar”.

Finalmente, sobre los jugadores que volvieron de sus préstamos en elencos de Primera B y Segunda División (Fabián Hormazabal, César González, Juan Zúñiga e Iván Pardo), el escenario descrito la semana pasada por el vicepresidente Cristian Abumohor no cambia en nada. Solo uno seguirá (Hormazabal), y el resto deberá partir nuevamente a otros elencos.