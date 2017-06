Con firma mensual y arraigo nacional quedó madre que por error dio fármaco a su hija

Fernando Ávila Figueroa

El Juzgado de Garantía de Rengo decretó finalmente las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional a I.J.R.R, imputada por el Ministerio Público como autora del delito de parricidio, ilícito que habría perpetrado el pasado lunes el 26 de este mes en la comuna de Rengo.

En la audiencia de formalización la magistrada, Rode Reyes Reumay fijó, además, en 120 días el plazo de investigación. Según el ente persecutor, en hora indeterminada del lunes, la imputada “suministró a su hija de un año y un mes de edad, una cantidad no precisada de una sustancia no determinada, lo cual le provocó la muerte horas más tarde”.

En tanto, la defensa de la imputada argumentó que R.R, tras bañar a la menor, “le dio el remedio y luego le dio de comer. Posteriormente, la niña tuvo sueño y luego presentó circunstancias físicas que hicieron que ella la llevara al servicio de urgencias y estando allí, después de varias conversaciones, habrían llegado a la conclusión de que el tramadol estaba guardado en el mismo lugar donde estaba el paracetamol y que ambos son en gotas y tienen forma similar. Sólo en ese entonces habrían tomado conciencia o se habrían tomado las medidas en el Hospital de Rengo respecto a la intoxicación”.

Se informó que “no habría actuado con dolo, no ha tenido ningún motivo y que no hay antecedentes respecto a otra situación penal distinta”. En este sentido el defensor penal público de Rengo, Leonardo Díaz, indicó que tienen claro que no existe dolo ni directo ni eventual, ya que se trata de una situación desgraciada que tienen que ver con que la madre entregó un medicamento de manera errónea a su hija, con consecuencias trágicas.

Agregó que la madre está muy afectada, y según su versión tras bañarla le suministró lo que ella pensó era paracetamol.

Por su parte, la Fiscal Gabriela Carvajal, indicó que lo que posee como antecedentes es que la madre le habría suministrado el medicamento a la menor de un año, por lo que se formalizó por el delito de parricidio.