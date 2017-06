EDITORIAL: Las primarias y una nueva final

Ayer como todos los chilenos disfrutamos de como Bravo le ponía una pared al arco chileno y se convertía, de paso, en el primer arquero de la historia que ataja todos los penales en una definición FiFa.

Al mismo tiempo que saltamos y celebramos el paso de Chile a una nueva final, la que obviamente queremos que nuestra selección gane nos preguntamos que pasará con las elecciones primarias que se en una poco afortunada coincidencia se jugará a las 14 horas de este domingo, mismo día que se efectuaran las primarias.

Si antes de este evento deportivo ya existían temores de que la poca participación marcaran estas elecciones, los temores se acrecientan ante esta final que por su horario se transforma en ideal para compartir un asado con las familias y amigos.

¿ Irá la gente a votar temprano y después se retirará a ver la final?, en caso de que Chile gane ¿ habrá algún tipo de restricción a la celebración que seguramente se desatará?.

El problema es mayor para las coaliciones que enfrentan este proceso, ya que si bien participe el numero de personas que participe igualmente habrá un candidato ganador que continuará su camino a La Moneda, también es cierto si no logran mover el electorado la victoria en las primarias puede tener un sabor amargo de cara a la elección de noviembre, el llamado es a votar, a manifestar una opinión y no reflejar una gran desidia que no es protesta, sino simplemente el ceder el poder a una pequeña minoría organizada que sí votará y decidirá por mí.

En este sentido llama la atención la apatía con que el gobierno a enfrentado este proceso, sin ningún tipo de campaña publica que busque que la gente vote, la falta de primaria en el bloque oficialista puede ser una razón. Así como faltaron primarias para definir las listas parlamentarias, para hacer realidad el discurso de la participación ciudadana.

Luis Fernando González V

Sub Director