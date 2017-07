INACAP inaugura nueva infraestructura de su sede Rancagua

Por: Ximena Mella Urra

Fotos: Marco Lara

Con la presencia de las autoridades regionales y de INACAP a nivel nacional, se realizó ayer una masiva ceremonia para dar por inaugurada la nueva infraestructura de su Sede Rancagua. Son más de 16 mil m2 levantados gracias a una inversión total de más de US$32 millones. Cuenta con 79 salas de clases, 55 laboratorios y talleres de especialidad, una biblioteca de 600 m2 y un auditorio para casi 250 personas, recibiendo en total hoy casi 7 mil alumnos repartidos en 30 programas de estudios.

Según indicó el rector nacional de la institución educacional, Gonzalo Vargas, tras años de trabajo realizado en distintas etapas, lograron finalmente contar con una infraestructura completamente renovada y moderna. “Teníamos una deuda con esta sede, necesitábamos un equipamiento cada vez más tecnológico, con talleres y laboratorios que vinieran a ayudar a hacer esto de mejor manera y a alcanzar una educación de calidad”, añadió el rector quien además les pide a los alumnos que aprovechen estas instalaciones “porque se ha hecho para ellos, para que aprendan más y mejor, y por lo tanto logren una mejor calidad de vida mientras estudian”.

De igual forma se pronunció el vicerrector de la sede, Tony Gunckel. “Llevamos casi 50 años en la región y somos un aporte muy valorado por miles de ex alumnos que han pasado por aquí. Desde 1974 que estos terrenos nos corresponden, donde antes se desarrolló un barrio industrial. Decidimos quedarnos acá porque nos sentimos muy cómodos, y somos muy buenos vecinos en esta zona de crecimiento y desarrollo”, puntualizó.

Para el edil rancagüino, Eduardo Soto, también presente en la ceremonia, esta sede contribuye a seguir consolidando a Rancagua como una ciudad que presta importantes servicios a sus habitantes y también a las comunas cercanas. “Hemos tenido una muy estrecha colaboración con INACAP porque además es un muy buen vecino. Además hemos venido a plantear un nuevo desafío: contar con una futura estación de Metrotren en el sector y le he pedido al presidente del Consejo Directivo de INACAP, que nos ayude en esta tarea y entre todos podamos consolidar dicho proyecto, que se sumará a la futura doble vía de Avenida Kennedy”, argumentó.

Para los representantes de INACAP, sus alumnos y ex estudiantes se sienten orgullosos de esta nueva casa. Y así lo acredita Jefry Pitronello, quien en su calidad de ex alumno de esta sede y actual gerente de Exportaciones de Viña Valle Secreto, relató que ingresó en 2005 a una sede con una infraestructura que no era acorde ni suficiente a lo que es INACAP en su esencia. “Ahora tenemos esta casa de lujo y de primer nivel para estudiar con alta tecnología, con salas totalmente equipadas y de primer nivel. A eso súmale que el 95% de las carreras de INACAP están acreditadas”.