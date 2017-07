A las 15:00 hrs de hoy se constituyen las mesas receptoras de sufragio

El director regional del Servel, Rodrigo Díaz, hizo un llamado a quienes hayan sido convocados a participar en el proceso a tomar con seriedad la instancia y así evitar eventuales multas.

Juvenal Arancibia D.

A pocas horas de que se inicien las primarias que dirimirán los correspondientes candidatos de las coaliciones Chile Vamos y Frente Amplio, la máxima autoridad regional del Servicio Electoral, Rodrigo Díaz, quiso realizar un especial llamado a los vocales de mesa para presentarse hoy en sus correspondientes mesas receptoras de sufragio y así constituir de buena manera estos vitales elementos cívicos.

Así, Díaz explicó que hoy sábado a las 15:00 horas se realizará el breve proceso que consiste básicamente en la reunión de los 5 vocales escogidos por mesa (deben presentarse a lo menos tres) en el sitio que se haya fijado para su funcionamiento, eligiéndose de entre los asistentes un presidente, un secretario y un comisario, levantándose acta de lo actuado, con constancia de quiénes asistieron y quiénes no. Este último punto es primordial, ya que en caso de no poder realizarse el proceso, se debe dar aviso de los ausentes lo que puede traducirse en una multa que fácilmente puede alcanzar las 8 UTM, equivalente a $374.296.

De la misma manera, Rodrigo Díaz, explicó que en la Sexta Región se registran 697 mil 863 votantes válidos para participar del proceso de primarias quienes podrán sufragar en 117 locales habilitados, sumando dos nuevos establecimientos en las comunas de Paredones (Bucalemu) y Mostazal (La Punta), completando 738 mesas y 23 colegios escrutadores.

Voto en el extranjero

“En estas elecciones, por primera vez, hay 21.270 compatriotas, hombres y mujeres, que viven en 70 países y van a poder ir a 55 países a expresar su voluntad respecto de quienes quieren que sean sus candidatos en las próximas elecciones presidenciales. Lo cual ha significado un tremendo esfuerzo de parte del Servicio Electoral, que es el órgano administrativo en Chile que tiene a cargo este proceso”, señaló Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servel.

“Hacemos un llamado a quienes estén habilitados para sufragar, tanto en Chile como en el exterior, para que hagan uso de su derecho”, destacó el director del Servicio, Raúl García, y aseguró que el Servel ha dispuesto todas las medidas para que los electores puedan concurrir a votar.

Ley Seca

Como en cualquier otra elección, respecto de la llamada ʽley secaʼ, habrá prohibición del comercio de bebidas alcohólicas desde las 5:00 AM del domingo hasta dos horas después de terminadas las votaciones.

Preguntas frecuentes del proceso:

Si el sábado 01 de julio, por motivos de trabajo u otros, no puedo asistir a la constitución de la Mesa Receptora de Sufragios, pero el domingo 02 de Julio asisto a desempeñarme como vocal, ¿igual se me denuncia ante el Juez?

Es obligación del Vocal de Mesa asistir a la constitución de Mesa el sábado. Si no concurre, y se presenta el domingo 02 de Julio a las 08:00 horas en su Mesa, puede de todas maneras cumplir su función, quedando a criterio de la Junta Electoral determinar si efectúa la denuncia por no haber asistido al acto de constitución el día anterior.

En el caso que efectivamente no se presente a desempeñar su función de Vocal el día de la elección, será denunciado, y tendrá que justificarse ante el Juez de Policía Local, cuando sea citado.

¿Qué debo hacer si fui designado Vocal de Mesa y el día de la elección (02 de julio de 2017) estoy fuera del país, o en una localidad distante?

Si usted, el día de la elección, se encuentra a más de 300 Km. del lugar en que debe desempeñarse como vocal de Mesa, puede concurrir a Carabineros para dejar constancia de su ubicación, y guardar el comprobante, el que deberá presentar cuando sea citado por el Juez de Policía Local después de la elección.

Si está fuera del país, cualquier documento que acredite la salida, como el pasaporte, copia de tarjeta de embarque, etc., servirán para presentarlo cuando sea requerido por el Juzgado de Policía Local.

¿Los electores que fueron designados como reemplazantes tienen la posibilidad excusarse de cumplir la función de Vocal de Mesa?

La Ley N° 18.700 no contempla la opción de excusarse para aquellos vocales que fueron designados como reemplazantes.

Feriado legal el 2 de julio, día de las elecciones primarias

Malls cerrados y trabajadores con permiso para sufragar, si así lo desean, anunció el director regional del Trabajo Juan Carlos González, informando que el organismo fiscalizador inspeccionará el cumplimiento de la normativa legal fijada por la Ley 20.640, que regula estos comicios primarios conforme al artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República.

“El feriado comenzará a las 21 horas del sábado 1 de julio y terminará a las 06 horas del lunes 3, salvo alteraciones horarias que ocurran con motivo de rotación de turnos. Por esa razón, malls y locales comerciales regidos por las figuras legales arriba descritas, deberán estar cerrados puesto que se trata de un feriado obligatorio e irrenunciable” indicó González.

Derecho a sufragio

Aquellos trabajadores que laboren en centros comerciales que sí abran el día de las elecciones primarias podrán sufragar si así lo desean al estar amparados por los artículos 155 y 156 de la Ley 18.700.

En el caso del simple derecho a sufragio, los trabajadores contarán con dos horas para hacerlo sin que ello implique un menoscabo en sus remuneraciones.

Los vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de juntas electorales gozarán de un día de permiso para cumplir con ese deber cívico sin riesgo de ser perjudicados remuneracionalmente.

Fiscalización

La Dirección del Trabajo fiscalizará todos los incumplimientos a las normas ya descritas en respuesta a denuncias ingresadas en el sitio web www.direcciondeltrabajo.cl Allí habrá un banner habilitado para tal efecto entre las 20 horas del sábado 1 de julio y las 14 horas del domingo 2 de julio.

En el caso del feriado, durante las fiscalizaciones los funcionarios de la DT obligarán al cierre de aquellos locales comerciales indebidamente abiertos y cursarán la multa respectiva. Esta será de 10, 40 y 60 UTM, dependiendo de si la empresa tiene entre 1 y 49, 50 y 199 o 200 y más trabajadores.

Sobre el permiso de dos horas para sufragar o para ser vocal de mesa, miembro de colegio escrutador o delegado de junta electoral, el empleador que se niegue a concederlo será conminado a hacerlo. De corregir su inconducta, no será multado, lo que sí ocurrirá si persiste en su actitud. Las multas en este caso serán de 9, 30 y 40 UTM, bajo la misma lógica de número de trabajadores. Iguales montos serán aplicados en el caso del indebido descuento de remuneraciones.

En cualquiera de las situaciones mencionadas los fiscalizadores podrán pedir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la ley.