Diputado Castro sobre sanción a Fiscal Arias: “No puede ser que a quien busca hacer justicia, finalmente se le ajusticie por dentro”

Fernando Ávila Figueroa

Hasta la Fiscalía Regional de O’Higgins llegaron ayer viernes los diputados, Juan Luis Castro, y Felipe Letelier, ocasión donde se reunieron con el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias. El motivo del encuentro fue brindarle su apoyo luego de que el Ministerio Público acusó a Arias de infracción al deber de desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo en forma regular, continua y ajustada a las normas legales, infracción al deber de obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico, e infracción al deber de guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no puede revelar a terceros sino en virtud de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo, esto en el marco de la investigación de los incendios forestales ocurridos en la Región durante el verano pasado.

Jorge Abbott, señala en su resolución, que existe una falta de diligencia, a lo menos, “de carácter reiterada de parte del investigado, Emiliano Arias Madariaga, en orden a desconocer las instrucciones y lineamientos impartidos por el Fiscal Nacional respecto de la relación con los medios de comunicación, especialmente de aquellas relativas a la concesión de entrevistas”, dice parte de la resolución del Fiscal Abbott, quien además resolvió reasignar dicha investigación penal al Fiscal Regional del Maule, Mauricio Richards.

Luego del encuentro, el diputado, Juan Luis Castro, indicó que el Fiscal Arias ha tenido la capacidad y el coraje de perseguir a los responsables de los incendios que partieron en la Región de O’Higgins, donde existen cuarenta personas formalizadas, pero de manera sorpresiva aparece un sumario y una sanción que es inexplicable para quien busca a los culpables.

Es así que el diputado se pregunta que cuando se tocan los interese de los poderosos, si son estás las sanciones que recibe el persecutor, así como se pregunta si el fiscal no puede tener el respaldo de toda la autoridad jerárquica del Misterio Público para hacer cumplir la justicia.

Para el diputado día a día los fiscales a nivel nacional están opinando de diversos temas, como homicidios, o violaciones, por lo que cree que se está en presencia de una situación anómala. “No puede ser que a quien busca hacer justicia, finalmente se le ajusticie por dentro, se le sancione cuando está haciendo todo lo necesario para llegar a la responsabilidad”, dijo el diputado.

El diputado PS adujo que además el fiscal está distrayendo recursos en tener que defenderse de sanciones administrativas de las que no tiene donde defenderse, ya que en su caso carece de fuente de apelación. “El fiscal Nacional tiene que sopesar las acciones que está tomando, sin buscar para nada interferir en su labor desde el punto de vista administrativo, de hostigar o perseguir a un fiscal regional que está haciendo su trabajo es un error, y eso hay que decirlo con todas sus letras”, indicó Castro, quien recordó que Arias también fue retirado del caso Corpesca luego de dos semanas.

Como parlamentarios que tienen facultades fiscalizadoras, Castro indicó que buscan hacer ver que el fiscal Arias está cumpliendo su tarea de persecutor, lo que no puede ser materia de sanción al interior de su propio Ministerio Público.

Sobre si haber visitado al fiscal Arias es politizar una sanción administrativa, Juan Luis Castro indicó que de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, la Cámara de Diputados tiene facultades para solicitar cambios, movimientos o remociones del Ministerio Público, incluso fiscales regionales y nacionales, poder fiscalizador que lo están ejerciendo, asegurando que no tienen ningún problema en dar a conocer lo que piensan. Recalcó que no hay un provecho político para ningún sector, debido a que se trata de hacer justicia en cuanto a lo que tiene que hacer un verdadero fiscalizador.

En lo que respecta a la comisión investigadora de los incendios forestales en el Congreso, el diputado indicó que primero será citado, Jorge Abbott, quien luego deberá convocar al fiscal Arias.

Por su parte, el diputado, Felipe Letelier, adujo que esta sanción es una mala señal en todo lo que se está entregando en materia de justicia, ya que mientras el 90 por ciento de los chilenos valora lo que hace el fiscal Arias, el fiscal nacional le quita el piso, lo que indica que “los poderes fácticos, las colusiones con algunos políticos, no quieren dejar que los fiscales hagan su pega”.

Finalizado el encuentro el Fiscal, Emiliano Arias, no emitió declaraciones.