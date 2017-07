Con normalidad y mayor participación de lo esperado se desarrollan primarias en la región

Algo más lento de lo normal ha sido en nuestra región la constitución de mesas en estas elecciones primarias, a las 11 del día aún restaban cuatro mesas en Santa Cruz que no se habían constituido.

Pero salvo esta situación y que dos personas, una en Rancagua y otra en Las Cabras, fueron detenidas y posteriormente citadas al tribunal de policía local por negarse a ser vocales de mesa la votación se ha desarrollado con completa normalidad en toda nuestra región.

Así lo manifestó el general Gustavo Núñez, quien además confirmó que de ganar Chile la Copa Confederaciones no habrá impedimentos para celebrar “siempre y cuando no haya manifestaciones políticas”, situación que fue confirmada por el intendente Pablo Silva quien además agregó que las celebraciones no pueden interrumpir el proceso electoral.

En cuanto a la participación si bien en las primeras horas de estas elecciones poca gente se había acercado a votar, el flujo de votantes aumentó considerablemente pasadas las 11 de la mañana de hoy, incluso observándose pequeñas filas en algunas mesas.