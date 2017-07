EDITORIAL: Fútbol y primarias.

Hoy es un domingo especial, no solo porque se desarrollaran las primarias presidenciales de Chile Vamos y el Frente Amplio, sino porque hoy la selección chilena de fútbol puede volver a hacer historia ojala ganando la copa Confederaciones.

Sin embargo existe un real temor de que el futbol opaque a las primarias, o peor, que muy pocas personas participen del proceso tal vez restándole legitimidad al sistema para elegir candidato presidencial, pero también es cierto que esta colisión de eventos pudo haber sido prevista y corregida, ambas fechas (la de la final y la de la primaria) son conocidas hace muchos meses pero nada se hizo cuando aún era posible cambiar la fecha de la primaria y con apatía el gobierno –seguramente al no haber candidato de su sector- ha tomado el proceso tema especialmente reflejado en el hecho de que no se realizó ningún tipo de campaña publicitaria llamando a votar en estas elecciones.

Junto con ciertamente desear que Chile una vez más sea campeón ojala estas elecciones se desarrollen con tranquilidad y con una amplia participación, no ha mejor receta para enfrentar tiempos de incertidumbre que más democracia y amplios acuerdos que posibiliten entre todos construir un país mejor, aunque la de hoy es solo el precalentamiento, la elección de verdad se realizará en noviembre.

Luis Fernando González

Sub Director