Las cartas parlamentarias del PS para el Distrito 15

-Óscar Ávila y Patricia Torrealba corren con amplia ventaja para ser nombrados como pareja del diputado Juan Luis Castro. Sin embargo, Morín Contreras pide ser considerada abogando por el reconocimiento de su carrera política en la región.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco / Marco Lara

A solo horas de saberse la decisión final sobre la lista de parlamentarios que competirán por los tres distritos de la Región de O’Higgins, existe una total incertidumbre sobre el nombre que finalmente se alzará como pareja del actual diputado Juan Luis Castro quien prefiere a Patricia Torrealba como compañera de fórmula y que se contrapondría al apoyo de Juan Pablo Letelier por Óscar Ávila.

Cabe resaltar que tanto Torrealba como Ávila, empataron con 15 votos en la definición regional, seguidas de Alba Gallardo y Morín Contreras, quien pese a quedar en cuarto lugar de las preferencias realizó un sentido llamado a su partido para reconocer la dilatada labor política que ha realizado en la región y que incluso la tuvo como máxima autoridad regional durante la primera parte de la presente administración de Michelle Bachelet.

“Lo que estoy tratando de hacer es cumplir el compromiso que realicé con varios militantes, al ellos considerar que soy una buena candidata con cercanía con la comunidad, ya que cuando fui intendenta pude tomar una visión general de lo que es la región y generar propuestas concretas de cómo poder colaborar. Es ese compromiso el que he puesto a disposición para trabajar. Hoy no tengo apoyo parlamentario, pero espero tenerlo”, aseguró Morín Contreras.

Consecuente con lo anterior y buscando que su candidatura y disponibilidad para el distrito 15 sea tomada en cuenta en Santiago, es que Morín Contreras agregó que “solamente estamos apelando a un tema de consciencia, del bien mayor y no quiero denostar a nadie; solamente que a la hora de poner en la mesa los nombres, sea considerado el conocimiento de mi nombre y cómo este quedó marcado en la gente a dos años de salir de la Intendencia”.

Consultado el diputado Juan Luis Castro, sobre la encrucijada entre Óscar Ávila y Patricia Torrealba como mayorías de la mesa regional, este argumentó creer que “la región merece que una mujer vaya como candidata. “Hoy la ley exige que se cumpla un 40% de representación femenina y me parecería extraño que solo llegaran hombres como candidatos al parlamento. Patricia es una presencia como presidenta del partido en la región, directora del Senama con un buen desempeño y además tiene una votación preferente en la parte nueva del distrito (ex distrito 33) haciendo una sinergia mejor con mi repostulación”.

En la misma línea y utilizando el argumento de la cuota de género y que no sean tomados en cuenta los nombres de Morín Contreras o Alba Gallardo, Castro aseveró que “la gracia es que en el PS han habido excelentes nombres, ellas son grandes cartas, pero creo que en este caso en particular Patricia Torrealba, tuvo un empate en votación con el señor Ávila y, por lo tanto, tuvo una mejor elegibilidad en las propuestas desde la región”. El diputado finalizó agregando que “sin dudas que Morín Contreras y Alba Gallardo tienen un liderazgo muy reconocido históricamente en la zona de O’Higgins”.

De esta manera, queda mucho trapo por cortar. A la vez, diario El Rancagüino trató de contactarse telefónicamente con el senador Juan Pablo Letelier, para conocer cómo se viven estas últimas horas decisivas para la conformación de la lista parlamentaria regional, intentos que finalmente no lograron concretarse.

CANDIDATURAS SIN ENCUESTAS

En tiempos donde el muestreo poblacional para elegir las cartas más seguras para ocupar un puesto parlamentario se han transformado en una herramienta vital para los partidos, la interna del PS ha decidido obviar este paso y dedicarse, al parecer, a las negociaciones entre las facciones de la misma colectividad.

En este panorama, los llamados “terceristas” cercanos a Juan Pablo Letelier y que tradicionalmente han representado una minoría en el Partido Socialista, son quienes parecieran haber utilizado esta metodología para decidir el futuro del distrito 15.

Es más, tanto Morín Contreras como Patricia Torrealba desconocen cuál será efectivamente la cualidad por la que se definirá el nombre para la plaza distrital. Contreras explicó que puso a disposición del partido datos de una encuesta elaborada por su grupo de colaboradores dando cuenta del nivel de reconocimiento su personas y de cómo existe un alto número de personas que no han decidido su voto y que tampoco se deciden a votar con los nombres que existen actualmente, abriendo una puerta a la irrupción de nuevos actores frescos.

Patricia Torrealba por su parte, ejemplificó que “no hay encuestas, no hay nada, si me preguntan a mí qué criterios están usando, la verdad es que no lo sé, con harta responsabilidad creo que el criterio tiene que ver más con el tema de los estilos de hacer política, yo soy muy distinta a Óscar y quizás para el senador es más fácil trabajar con él. No lo sé”.

Por su parte, Óscar Ávila, explicó que “efectivamente el PS espera una participación importante en la región y estamos haciendo el mejor esfuerzo en generar una plantilla de candidatos que tengan una trayectoria y puedan generar un nivel de representatividad superlativo por lo que estamos a la espera de las definiciones que brinden las estructuras del partido”.