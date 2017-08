Celestes están confiados en el trabajo que realizará Gabriel Milito

El gerente técnico de O’Higgins, Javier Furwasser, se refirió a la llegada del ex DT de Independiente y Estudiantes de La Plata.

El próximo arribo de Gabriel Milito como nuevo entrenador de O’Higgins de Rancagua, no solo generó repercusiones en nuestra región, sino que también en el país y también en el extranjero.

El ex jugador del Barcelona de España y que en su carrera como jugador fue apodado como “El Mariscal”, llenó el gusto de los directivos del Capo de Provincia, especialmente por su propuesta de fútbol ofensivo, y que lo tuvo con excelentes resultados en su estadía como DT en Estudiantes de La Plata.

Sobre el arribo de “Gabi”, al cual consideraron un deseo que finalmente lograron cerrar, el gerente deportivo del club, Javier Furwasser, indicó que “finalmente lo pudimos concretar, estamos felices con la llegada de Gabriel al equipo y la institución en general”.

El contrato, que tiene un tiempo de expiración de un año y medio (diciembre de 2018), tendrá a Milito a cargo del primer equipo, a sabiendas que en este torneo deberá remar desde atrás, considerando el mal arranque en el campeonato.

Junto con ello, el directivo aseguró que “nosotros queríamos que él se hiciera cargo de la institución, él ya estuvo acá, conocía nuestras instalaciones, y concretamos la llegada, algo que deseábamos desde hace tiempo”.

De paso, señaló que el sí de Milito, pudo haber sido gatillado porque “le contamos de nuestro proyecto, de cómo proyectábamos la institución hacia adelante, y me imagino que eso es algo que lo debió haber seducido”.

Finalmente, Javier Furwasser indicó que, Milito sabe que “no es lo ideal empezar a mitad de campeonato, estaba la opción y lo tomamos como algo natural”.