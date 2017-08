PDI detiene a mujer que realizaba abortos en Rancagua

-Tras atención médica de una joven en el Hospital Regional por una hemorragia severa, se constató que la mujer se habría realizado un aborto consentido con pastillas.

Fernando Ávila Figueroa

Personal de la PDI Rancagua, tras un trabajo investigativo coordinado con el Ministerio Público, establecieron que producto de una relación sentimental, una joven de 22 años quedó embarazada. Con 14 semanas de gestación, la pareja decidió contactar a una mujer de 68 años, quien realizaba abortos suministrando medicamentos en la zona uterina. La pareja de la joven habría realizado los pagos y las coordinaciones, sin embargo, el procedimiento ilegal no resultó y debió repetirlo a los pocos días, oportunidad en que la joven presentó una hemorragia severa, debiendo ser llevada de urgencia hasta el establecimiento de salud.

“A fines del mes de julio contactaron a una mujer para realizarse un aborto a través del método de las pastillas. La mujer lo hace en primera oportunidad el día 27, no obstante, el procedimiento no se concretó y tuvo que volver a realizarlo el 29 de julio, pero en esta segunda oportunidad, la administración de medicamentos fue más amplia lo que produjo una hemorragia interna”, señaló el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Rancagua, comisario, Orlando Calderón.

Tras las diligencias policiales del personal de la PDI, la mujer adulta con antecedentes de detención por el mismo delito, reconoció su participación, logrando incautar en el sitio del suceso, medicamentos y diversos elementos de procedimientos médicos, utilizadas en la comisión del delito, entre ellas pastillas que fueron enviadas al Ministerio Público. La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua, en tanto, la pareja quedó citada a audiencia de formalización de cargos, en el mismo tribunal.