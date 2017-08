Rubén Jorquera asumió la presidencia de la Asociación de Municipalidades de O´Higgins

-Con autoridades políticas y directores de servicios públicos, además de los mismos ediles pertenecientes a la organización, se invistió al nuevo regente de la institución que reúne a los 33 municipios de la región.

Por Juvenal Arancibia D

Fotos: Nico Carrasco.

En el centro de eventos Los Tacos de Coltauco, se llevó a cabo el cambio de mando de la Asociación de Municipios de O’Higgins, Muro’H. Cerca del mediodía y ante una incesante lluvia, se procedió a realizar la transición desde mando del alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios quien desde el año pasado ejercía en el cargo de presidente interino de la institución.

Cabe recordar que Barrios debió asumir la Muro’H luego de que Luis Barra partiera al Gobierno Regional para ejercer como Gobernador. Por esta razón y luego de que se cumpliera el plazo estipulado para cada administración, hace algunas semanas se realizaron las votaciones en Nancagua para dirimir quién será el nuevo mandamás por el periodo 2017 – 2019.

Por 15 votos a favor, fue el actual edil de Coltauco, Rubén Jorquera, quien se alzara con la primera mayoría transformándose así en el nuevo presidente de la colectividad regional cuyo principal objetivo radica en la unidad de los municipios para sacar adelante proyectos centrados en la comunidad.

Al respecto, el recién asumido presidente, manifestó estar “contento por esta gran responsabilidad que me han entregado los 33 alcaldes de la región y espero poder trabajar en equipo por estos tres años que me tocará ser presidente y proyectar el crecimiento que la Muro’H ha tenido en los últimos años”.

“Nosotros vamos a hacer un trabajo de municipalismo junto a los alcaldes y concejales, trabajando en equipos e impidiendo que las barreras políticas nos separen. Espero que podamos proyectar esta región a futuro con mayores oportunidades para toda nuestra gente”, agregó el edil.

La nueva directiva entonces, quedó liderada por Rubén Jorquera como presidente; el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia como primer vicepresidente; el alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios como segundo vicepresidente; el alcalde de Doñihue, Boris Acuña como secretario; el alcalde de La Estrella, Gastón Fernández como tesorero y la alcaldesa de Chépica, Rebeca Cofré como directora. Por su parte, fue Gilda Quintana quien asumió como presidenta de la Mesa de Concejales

Por su parte, Nelson Barrios, saliente presidente de la Muro’H, dedicó sus mejores palabras para su sucesor, realizando además un positivo balance de su corta gestión. Barrios señaló que “siempre es bueno destacar que esta es una organización que gestiona situaciones que no podemos resolver los municipios independientemente, en ese sentido, en la medida que a los presidentes les vaya bien les irá bien a los municipios también, siempre debemos tener una mirada constructiva y más allá de lo político”.

Durante la ceremonia también se hizo entrega de la memoria del periodo 2015 – 2016 al nuevo presidente de la Muro’H marcando así la transición del poder hacia el edil Rubén Jorquera.