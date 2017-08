Senador Alejandro García-Huidobro: “Decenas de personas habrían fallecido esperando atención por patologías GES”

Flor Vásquez

Decenas de personas de la región habrían fallecido sin recibir atención por enfermedades que están en el GES (Garantías Explícitas de Salud), es decir que deben recibir tratamiento de salud adecuado con el apoyo financiero y en los plazos que garantiza la ley.

Así lo denunció ayer el senador Alejandro García-Huidobro, quien en el día de hoy, junto a los diputados Issa Kort, Javier Macaya y José Ramón Barros, se reunirá, con el fiscal regional Emiliano Arias para solicitar que se inicie una “investigación por el no cumplimiento de las Garantías Explícitas de Salud, cuyo resultado ha sido el fallecimiento de decenas de personas”.

García-Huidobro indicó que “hace un tiempo, en el Hospital Regional se inició una investigación, consistente en una auditoría interna, respecto a las listas GES y No GES. Esa auditoría habría ya terminado y a raíz de que las responsabilidades corresponderían a personas que son superiores a quienes realizaron la auditoría, la Dirección del Servicio de Salud envió los antecedentes a la Contraloría General”. Dicha auditoría la solicitó la nueva administración del Servicio de Salud.

El parlamentario agregó que tiene información respecto que en la lista de espera No Ges, alrededor del 40 por ciento de las personas o más, “esos pacientes no habrían sido ubicadas o no se les habría informado sobre la atención que necesitaban. En cuanto a la lista GES, en que hay garantías de atención, un importante número habría realizado atención, lo que habría significado el fallecimiento de decenas de personas en esta región”. Varios de esos pacientes estaban afectados por cáncer.

”Los deudos de estas personas que no fueron atendidas –añadió- podrían llevar adelante acciones contra el Estado por el no cumplimiento de la legislación. Imagino la impotencia que sintieron las personas que no fueron atendidas”.

Anunció que también concurrirán, con los diputados de la UDI, a la Contraloría General para que no solamente se inicien los sumarios, sino que también para que se haga una auditoría al resto de los hospitales de la región.

CRISIS ECONOMICA DEL HOSPITAL REGIONAL

El senador García-Huidobro señaló que hace unos días se reunió con el director (S) de Salud, “y la verdad es que la situación económica es desastrosa. Con los recursos que se cuenta con suerte estaríamos llegando hasta octubre y no hay recursos para completar el año”.

Agregó que la semana pasada se le informó de esa situación a la ministra de Salud, “con el fin de que tomen cartas en el asunto, porque al hospital no se le ha entregado todos los recursos que corresponden. La ministra iba a evaluar el tema”.