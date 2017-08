102 años: 1915 -2017

Por Gladys Goede Gars

Escritora

Después de tantos años transitando por esta columna, me detengo, y buscando encuentro en un archivo de ellas, escritas hace muchos años. Aquí no pulso un botón de mi PC para observar su contenido, en realidad, cubro mis dedos con un poco de polvo sobre letras oscurecidas por el tiempo.

Este ejercicio me lleva a reflexionar sobre un interesante periodo de nuestra historia, en un siglo de transformaciones extraordinarias y agitadas en el mundo entero. Chile con su realidad de procesos históricos trascendentes; actividades productivas, sobre sus tres fuentes de riqueza, procesos sociales en ebullición, por la extrema pobreza que se vivía en general. Nuestra identidad cultural de la época; religiosa, pueblo originario, económica, política y social como germinando en tiempos difíciles. Con mirada diversa y comprometida para avanzar en la construcción física y humana de un pueblo joven. En esta misión ha sido muy importante la palabra escrita a través de la prensa (Aurora de Chile 1812 “…en un tiempo en que el antiguo mundo muda de aspecto, y la América recobra dignidad, se lustra, se engrandece, se regenera…”) La Prensa en nuestra tierra nace y se multiplica, “La Semana” recorre un largo camino en el Valle del Cachapoal para informar, unir, educar y todo lo necesario para crear identidad y sentido de pertenencia. He pasado mucho tiempo, más de un tercio del siglo pasado, comentando a través de “El Rancagüino”, dirigido en esa época por don Héctor, como periodista, historiador y letrado, pero más aún, comunicador esencial de la vida en todas sus formas, con un lenguaje didáctico, sencillo y generoso. Una dirección oportuna y necesaria, con enseñanza al filo de la palabra, para quien la necesitara. Siendo aún estudiante, luego como trabajadora, política, dirigente social o simplemente mujer con inquietudes sociales, entendiendo la visión y misión que proyectaba el periódico, inicié un apasionado relato sobre, mujeres, adultos mayores y jóvenes, escribiendo su entorno social y participación ciudadana en la cultura local. Es así como se ha intervenido en el tema de mujer, cuando la violencia de género era tabú en el lenguaje familiar y social, en una cultura machista. Con los jóvenes en torno a sus valores, cambios, reacciones y propuestas, con las personas mayores, en sus distintos estratos, ideologías y discusiones permanentes, sus valores, obras y también sus despedidas.

Son 102 años y deseo manifestar mi reconocimiento por la oportunidad que se me ha dado todo este tiempo, como colaboradora de un medio valiente, dinámico que ha subsistido a todos las demandas del gremio el siglo pasado, sin cambiar su carácter; cercano a la gente, investigando e informando sobre realidades, problemas, diversas opiniones y propuestas, ese periodismo que informa educa y apoya. Un saludo en su nuevo aniversario y el recuerdo siempre presente, para don Héctor, que seguro estará reporteando desde otro plano, el comienzo de 100 años más.