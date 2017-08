EDITORIAL: Mes del Corazón y la Solidaridad

Agosto es el Mes del Corazón y también el Mes de la Solidaridad en Chile. ¿Coincidencia?, creo que no pero sin duda nos hace pensar en que solidaridad no existe sin corazón y corazón no es feliz y sano sin solidaridad.

Cabe señalar que cada 18 de agosto se instauró también el día de la Solidaridad con el fin de conmemorar la muerte de San Alberto Hurtado, Fundador del Hogar de Cristo, con toda su obra en ayuda a los más necesitados. Es por eso que se celebra el “Mes de la Solidaridad” fundado en la tarea de hacernos responsables los unos de los otros bajo el ejemplo iluminador de San Alberto Hurtado (www.mesdelasolidaridad.cl).

¿Sufres de ACARDIO? Esta enfermedad la sufren las personas que teniendo corazón no sienten. Si quieres que tu corazón vuelva a sentir y lata tan sano, te aconsejamos el tratamiento más efectivo y rápido que existe: “Ayudar al prójimo”, pero no hoy mañana o los domingos en misa, sino que todos los días y hacer de la solidaridad un valor que practiquemos a diario, un estilo de vida.

Pero agosto también es el mes del corazón, el mes que a muchos les cuesta pasar. De allí que proviene el famoso dicho de “pasar agosto”. Para ello los médicos y especialistas aconsejan conservar nuestra buena salud y bienestar mental, ya que muchas cosas le hacen bien a nuestro corazón, entre ellas el ser solidario y ayudar al prójimo y a quien más lo necesita.

Alimentación sana, evitar el alcohol, el cigarrillo, dormir bien, realizar actividad física o deporte, e incluso sonreír, fortalece aún más a este órgano. También el reír y ser feliz, relajarse y evitar el estrés… Creo que deberíamos llamarlo el Mes de la Felicidad, porque al tener un corazón sano y solidario, creo que podemos ser más felices con nosotros mismos, con los demás y con la sociedad.

En este 2017, cuando preparamos nuestro corazón para la visita del papa Francisco a Chile en enero del próximo año, quedan todos invitados a descubrir el acto de dar, en el darse a sí mismo, a descubrir que se es más feliz entregándose y vinculándose con los demás. Les deseamos buena suerte en este intento.

Ximena Mella Urra

Editora