Juan Carlos Latorre y director regional de Corfo serían cartas parlamentarias de la DC

El jueves se dio a conocer que Juan Carlos Latorre correría por el cupo vacante que dejó Sergio Espejo tras su renuncia, mientras que Andrés Lorca tomaría la posta de fallida repostulación de Ricardo Rincón. Solo faltaría saber las fórmulas que acompañarán ambos.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco.

Luego de la batahola que significó la nominación de Ricardo Rincón, en la mesa nacional de la DC para ocupar nuevamente una plaza distrital en la Región de O’Higgins y su posterior bajada obligatoria por una empoderada Carolina Goic, la falange comienza a reordenar sus piezas en el nuevo panorama parlamentario de la colectividad.

Cabe destacar que el conflicto interno de la falange significó que dos de sus nombres fuertes y probados en la región, como eran Ricardo Rincón y Sergio Espejo, salieran de la carrera parlamentaria dejando una profunda incertidumbre sobre la permanencia del partido en términos de representación en el congreso por la región.

Fue así como en la tarde del jueves se dio a conocer la noticia de que Juan Carlos Latorre, dejaba el comando de Car

olina Goic en la región para asumir como candidato en reemplazo de Sergio Espejo por el distrito 16 a la espera de la ratificación de su compañero de fórmula.

Por el distrito 15, en tanto, es Andrés Lorca, actual director de Corfo quien recibió el llamado para tomar la posta y que en las próximas horas conocerá su compañero de fórmula. El denominador común en ambos casos, es la satisfacción por el reconocimiento del partido en cuanto a su trayectoria y buena impresión en los votantes.

De acuerdo a lo anterior, Juan Carlos Latorre, quien ya posee una dilatada carrera parlamentaria, expresó que “debo hacer presente la petición formal de la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, así como también de la directiva en orden a evaluar esta postulación, por lo que el jueves comuniqué que si estaban dispuesto a nominarme como candidatos estaría dispuesto a ir nuevamente en este desafío”.

Según comentó Latorre, esta nominación ha significado que el político comience de inmediato a trabajar en su estrategia territorial para atraer los votos de las nuevas comunas que integran el distrito 16 (ex distrito 34) como son aquellas del Cachapoal Sur; lo que se traduce en que durante la tarde de ayer, el candidato llevara a cabo una reunión en San Vicente para retomar el contacto con la gente de la zona.

De la misma manera, Latorre aboga por realizar un trabajo mucho más cercano y presente, generando un “permanente vínculo y apoyo a los liderazgos locales trabajando con ellos y haciendo un nexo con las personas que tienen responsabilidades en múltiples actividades ajenas a la política en el mundo deportivo, iglesias, grupos de adultos mayores y dirigentes estudiantiles”.

Por el distrito 15, en cambio, Andrés Lorca, aseguró que si bien su nombre fue propuesto y oficializado por la mesa nacional, queda todavía esperar la decisión definitiva en cuanto al número de cupos para el partido y a las negociaciones que se realicen a nivel nacional.

“La gente a nivel nacional considera que soy un buen nombre, como Core tuve 10 mil votos, mi hermana es concejal en Rengo con primera mayoría y también hay un buen balance de mi gestión en la Corfo y es por esto que surgió mi candidatura”, aseguró Lorca.

Cabe destacar que el nombre del director regional de Corfo surgió como un reemplazante natural a la fallida repostulación de Rincón por el distrito 15, además de que ambos conocen de buena manera la zona y también trabajaron juntos durante estos años, Lorca aseguró “Ricardo y yo hace mucho tiempo que hacemos cosas en conjunto entonces la misma gente que trabajó con él y la red de concejales me ha pedido que pueda tomar la posta”.

Mario Quijada, presidente regional de la Democracia Cristiana, confirmó los nombres de Lorca y Latorre como nuevas cartas en O’Higgins y además afirmó que “nosotros tenemos que conformar más una lista de más de un candidato entonces en esa etapa estamos. Tenemos que buscar gente que acompañe a Juan Carlos en el distrito 16 y a Andrés en el distrito 15, tomando en cuenta que vamos en alianza con el MÁS e Izquierda Ciudadana”.

De esta manera, restarían solo horas para que la Democracia Cristiana regional presente la lista definitiva de nombres para los distritos 15 y 16, los que deberían estar 100% confirmados para este lunes, por lo que no se descartaría la presentación de los compañeros de fórmula de Latorre y Lorca durante el fin de semana.