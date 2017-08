Servicio de Salud responde a denuncia de parlamentarios

– El director (S) Claudio Castillo Rojas, señaló que “las muertes no tienen relación con el tiempo de espera, sino con las causas propias de la patología del paciente”.

El Servicio de Salud emitió una declaración, tras la denuncia realizada por el senador Alejandro García-Huidobro y los diputados Issa Kort, Javier Macaya y José Ramón Barros, quienes el viernes último se reunieron con el fiscal regional para solicitar que se inicie una “investigación por el no cumplimiento de las Garantías Explícitas de Salud, cuyo resultado ha sido el fallecimiento de decenas de personas”.

El director (s) del Servicio, Claudio Castillo Rojas, subrayó que “como institución estamos constantemente preocupados por la situación de las atenciones y cirugías de nuestros pacientes, y se viene trabajando en el tema hace bastante tiempo, pero hay que ser categórico al señalar que los pacientes no se mueren por el tiempo de espera de una cirugía o una atención, sino más bien son por causas propias de la patología” .

Castillo afirmó que “la red pública de salud continúa trabajando por disminuir los tiempos de espera; tenemos certeza que no es suficiente ni nos deja satisfechos. Hemos realizado auditorías y sumarios para determinar las falencias y debilidades, las que están a disposición del Ministerio Público ante cualquier investigación que puedan realizar”.

Según la declaración, “la denuncia penal que se ha formulado no sorprende al Servicio de Salud, dado que es un preocupación no solo de quienes denuncian en este caso, sino que también del Servicio”. Precisó que en este sentido, a fines del año 2016 se ordena por parte de la Dirección de Servicio auditar Listas de Espera y GES, cuyos resultados han dado origen a dos sumarios administrativos, “cuyos objetivos son determinar falencias, incumplimientos e incluso daños a nuestros usuarios a consecuencia de esas infracciones, en este mismo sentido, pesa sobre los fiscales a cargo de la investigación formular las denuncias penales para el caso que tomen conocimiento de hechos que revistan carácter de delito. Por otro lado es menester señalar que ya uno de estos procesos administrativos (sobre listas de espera) ha sido derivado a la Contraloría Regional a fin de que sea dicho organismo quien continúe la investigación, y prontamente será derivado el segundo de ellos”.

La autoridad de la red asistencial explicó que el Servicio de Salud ha implementado equipos técnicos específicos para la gestión de tiempos de espera GES y No Ges con el objetivo de mantener procesos de seguimiento caso a caso de los pacientes incluidos en las listas de atención pendientes de resolver para ambas instancias, ello a través de plataformas generadas por MINSAL, repositorio nacional y Sistema de gestión de garantías explicitas, que les permitan hacer dicho seguimiento. La gestión de estos casos implica la actualización de los universos de personas en espera mediante la gestión de contactabilidad, asignación y confirmación de citas y el otorgamiento de la atención clínica. “Cuando la gestión de contactabilidad telefónica no es efectiva, sumamos al proceso el envío de cartas certificadas o la realización de visitas domiciliarias que permitan asegurar la citación a resolución de todos los pacientes. En algunos casos durante estas gestiones nos encontramos con domicilios que no corresponden o con pacientes inubicables. Y un porcentaje no menor, se debe a inasistencias reiteradas a las atenciones”.

Se agregó que en el constante mejorar de la eficiencia de la gestión, se estableció la recepción periódica desde el Registro Civil de la información relacionada a personas que han fallecido, lo que ha permitido mantener actualizados los registros de listas de espera. “Ahora en cuanto a la relación entre la causa de muerte y el motivo de la espera no es posible establecerla como causalidad de manera directa, por lo que responsabilizar a la gestión de un Servicio de Salud el volumen de fallecidos que posee en este ámbito no resulta pertinente”.

Añadió que la gestión del Minsal en todo este proceso considera monitorizar el estado de resolución de la listas, propender a la eficiencia de los procesos asociados a la resolución de los pacientes local, regional o macroregionalmente, velar por la disponibilidad de la información publicada por los Servicios de salud en plataformas nacionales y apoyar frente a la gestión de casos complejos reportadas por los mismo servicios.