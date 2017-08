Tinguiririca superó a Boston College y mira de reojo el paso a la final de Libcentro B

Los Energéticos quedaron 1-0 en la serie de semifinales de Libcentro B. El próximo sábado, podrían acceder a la final.

Tinguiririca San Fernando sufrió como no hacía hace mucha para saborear una victoria que lo deja a un juego de acceder a la final de Libcentro B.

El sábado por la noche, el quinteto que adiestra Alejandro Iturra, venció con lo justo a Boston College por 84-83, merced a un triple de último segundo convertido por su capitán Giann Caraboni.

“Este deporte es así, a veces no puedes anotar mucho y tienen que aparecer otros compañeros, así como lo hizo hoy Felipe González, Cofré. Y siempre lo he dicho, en el ajedrez no solo con el rey se gana, se necesita de los peones y de los alfiles para hacerlo”, comentó.

En ese sentido, recalcó que “la llave está muy difícil, en estos momentos se ve el trabajo de cada jugador y del equipo. Estamos contentos porque pudimos andar bien. Quizás la última pelota la emboqué yo, pero mis compañeros me sostienen en el campo”, aseguró.

Con parciales de 11-25, 30-11, 22-27 y 21-20 y bajo el arbitraje de Christian Espoz y Ángela Carvallo, Tinguiririca consiguió defender su fortaleza trasladando toda la presión a las Águilas que, el próximo sábado, necesariamente deberán ganar en su feudo, ya que, si no lo hace, será TSF el que acceda a la final.

Ficha del Partido

Tinguiririca San Fernando (84): Francisco Mandiola 0, Giann Caraboni 23, Claudio Román 0, Jonathan Celis 4, Cristián Cofré 7, Carlos Becerra 19, Gabriel Cáceres 10, Felipe González 21. DT: Claudio Iturra.

Boston College (83): Ramón Villacura 16, Ítalo Ance 0, Ramón Gatica 11, Camilo Sánchez 0, Marcelo López 26, Adrián Toro 0, Rodrigo Rojas 16, Sebastián Reinoso 14. DT: Patricio Miranda.

Árbitros: Christian Espoz, Ángela Carvallo.

Parciales: 11-25, 30-11, 22-27, 21-20.

Gimnasio: Municipal, San Fernando.