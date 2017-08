Colchagua recibe a Osorno buscando reforzar sus buenos momentos

Los sanfernandinos que vienen de ganar el fin de semana, serán locales esta tarde a contar de las 17.30 horas.

Ricardo Obando

La Segunda División continuará esta tarde con el desarrollo de su cuarta fecha del torneo de Transición 2017. Con partidos a mitad de semana, la ANFP buscó calzar el campeonato para que su culminación fuese dentro de diciembre, hecho que a algunos los tendrá jugando como locales en horarios no cómodos para los hinchas, especialmente por ser un día laboral.

Eso vivirán los fanáticos de Colchagua CD, elenco que a las 15.30 horas de este miércoles jugará un nuevo encuentro como dueño de casa, y frente a un elenco que también salió de perdedores el pasado fin de semana, Deportes Provincial Osorno.

En la cancha del estadio Jorge Silva Valenzuela, el equipo que dirige el argentino Néstor Zanatta buscará consolidar los buenos momentos que tuvo en Angol, ya que en las tierras de Malleco Unido supo quedarse con una victoria que los hizo sacarse una enorme presión que tenían encima, especialmente por el mal arranque que habían registrado en las dos fechas anteriores.

Es más, la buena victoria en el sur, con tantos de Felipe Martel y Giovanni Narváez, los hace llegar al partido de hoy con otras expectativas, pero especialmente enfocados en mostrar una buena cara en el campo de juego.

SANTA CRUZ DE VISITA

El otro elenco de nuestra región en la competencia, Deportes Santa Cruz, tendrá esta tarde una dura salida.

A las 19.00 horas, en el estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla, los dirigidos por Ronnie Radonich enfrentarán a un elenco que se está preparando para jugar la final al término de temporada.

En esa cancha, y con dos victorias en dos partidos disputados, los Unionistas querrán dejar en claro que están para luchar el campeonato y así disputar ese partido de definición en diciembre frente a los Potros.

Cabe consignar que, en esta fecha, los demás partidos serán los siguientes: San Antonio Unido vs Malleco Unido (16.30 horas), Deportes La Pintana vs Deportes Vallenar (15.00 horas) y Deportes Recoleta vs Independiente de Cauquenes (15.30 horas).