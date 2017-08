Mayoría de emprendedores de la región inicia su negocio por necesidad y para mantener ingresos

-Así lo establece el último reporte GEM, ejecutado por la Universidad del Desarrollo. Diario El Rancagüino conversó con Matías Lira, decano de su Facultad de Economía, quien calificó la situación como alarmante.

Marcela Catalán

Foto: Nico Carrasco

De acuerdo con el último reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), efectuado en Chile por la Universidad del Desarrollo, el 27 por ciento de los emprendedores de todo el país comienza su negocio por necesidad y sólo para mantener sus ingresos. En la región la cifra sube a un 37 por ciento, seguida por el 24 por ciento que lo hace para incrementar sus iniciativas, el 23 por ciento para independizarse y el 16 por ciento por motivos mixtos.

En opinión de Matías Lira, decano de la Facultad de Economía del citado plantel, se trata de números alarmantes para la zona. “Uno puede dividir el emprendimiento por oportunidad, es decir, el surgimiento de una idea y querer generar valor, creando empleo y recursos. Pero hay otros que están un poco obligados a empezar en el tema, porque perdieron su trabajo y requieren estabilidad”, explica.

A juicio del experto, una posible causa es la disminución del crecimiento en los últimos años. En esa línea vislumbra un aumento de quienes se ven empujados a autoemplearse. “Es un elemento relevante. Porque cuando alguien emprende, da valor y contrata a otros, multiplicándose ese efecto que es positivo para todo el mundo. Sin embargo, el autoempleo ha ido al alza. En otras palabras, los que ya disponían de un negocio, no están contratando a más personas. Las razones serían el riesgo, la incertidumbre y la baja del crecimiento. Esto significaría que prefieren seguir adelante con sus iniciativas y manejarlas ellos mismos, lo cual es malo a largo plazo” (para más estadísticas de la región, ver recuadros).

De acuerdo con el mencionado reporte, el 32 por ciento de los emprendedores de la región en etapas iniciales tiene entre 25 y 34 años, en tanto que la edad del 26 por ciento fluctúa en los 35 y 44. El 19 por ciento tiene entre 45 y 54, mientras que el 14 por ciento está en el rango de 18 a 24 años. En último lugar se encuentran aquellos entre 55 y 64 (ver más estadísticas en los recuadros).

“Las regiones que se logran vincular bien con instituciones de educación en general y de enseñanza superior, generan un valor agregado mayor en la cultura emprendedora y por ende la potencian en su zona, la que es mayor en sitios como Santiago, con muchas universidades, desarrollando más estos temas respecto a otros lugares sin planteles con investigación en la materia. Mi principal consejo sería que aprovechen el rol de los colegios, donde falta impulsar una mentalidad con una mirada a estos tópicos. No sólo implica realizar negocios (…) Deben tender a observar más allá de las fronteras de Chile. Ése es uno de los objetivos de las escuelas”, aconseja Matías Lira.

Acerca de la labor que tendrá en ello la Universidad de O’Higgins, el decano sentencia que no debe replicar experiencias de la metrópolis. “Debe hacerse cargo de las particularidades de acá. Pero no encerrarse en sus límites, (…) porque las instituciones de enseñanza superior son catapultas hacia afuera, dan una mirada universal”. En su opinión, “una pregunta es cómo esta casa de estudios” potenciará algunos fuertes de la zona “desde la innovación”. En ese sentido, menciona la industria vitivinícola.

SITUACIÓN NACIONAL

En línea con Lira, se considera que un emprendimiento se halla consolidado cuando posee más de 3 años y medio de historia. El decano agrega que Chile posee un buen índice de actividad emprendedora, de un 25 por ciento, “comparativamente bastante alto en relación con otras naciones. El de la Región de O’Higgins está en un 24 por ciento, es decir, en la media”.

El decano añade que, a nivel nacional, por segundo año consecutivo bajó la apreciación sobre las oportunidades. “Cuando uno pregunta si usted pronto realizará un emprendimiento, ese indicador igualmente ha disminuido. En el fondo hay un susto, un mayor temor a empezar un negocio, relacionado con la idea de que la economía se ha echado a perder”.

Algo positivo es que los consultados sí valoran bien el rol del Estado al apoyar una nueva iniciativa. En particular, Corfo obtiene buena nota. “Existe una política sostenida, la cual ha traspasado los gobiernos y sigue siendo el principal motor de financiamiento de los futuros emprendimientos. Quienes están al debe son los privados. Ellos son los principales inversionistas en Estados Unidos, ampliando más la expansión de ese desarrollo”, remata.

CIFRAS PARA LA REGIÓN DE OHIGGINS

Motivación al momento de iniciar un negocio:

37% emprende por necesidad y sólo para mantener ingresos (promedio a nivel nacional: 27%. En 2015 fue de 31%). Atacama, O’Higgins, Maule y Biobío destacan en este punto por poseer una mayor proporción.

24% emprende para incrementar su negocio (promedio a nivel nacional: 41%, igual que en 2015).

23% emprende para tener independencia (promedio a nivel nacional: 23%. En 2015 fue de 25%)

16% emprende por motivos mixtos (promedio a nivel nacional 9%. En 2015 fue de 3%)

Emprendedores en etapas iniciales, según edad:

32% tiene entre 25-34 años (promedio a nivel nacional: 30%).

26% tiene entre 35-44 años.

19% tiene entre 45-54 años.

14% tiene entre 18-24 años (promedio a nivel nacional: 11%).

9% tiene entre 55-64 años (promedio a nivel nacional: 12%)

*A nivel nacional, el porcentaje agregado de emprendedores en etapas iniciales, entre 18-34 años, es cercano al 40%. En tanto, entre 35-54 años bordea el 50%.

*La edad promedio ponderada para emprendedores en etapas iniciales es de 39 años.

Empresarios establecidos, según edad:

31% tiene entre 45-54 años

47% tiene entre 55-64 años (promedio a nivel nacional: 36%)

17% tiene entre 35-44 años

3% tiene entre 25-34 años

2% tiene entre 18-24 años

*A nivel nacional, 13% tiene entre 18-34 años. Más de un 50% tiene entre 35 y 55 años. Cerca de un 40% es mayor de 55 años.

*La edad promedio de empresarios establecidos es de 48 años.