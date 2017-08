Escolares inmigrantes: Cuando el colegio es un refugio contra la xenofobia

En línea con la Corporación Municipal de Rancagua, hasta fines del primer semestre de 2017, los establecimientos públicos de la ciudad registraban a 318 pupilos forasteros. Uno de los que encabeza la lista es el Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins, cuyos alumnos revelan sentirse aceptados dentro de sus fronteras. Pese a su edad, algunos han sufrido la hostilidad de la ciudad.

Marcela Catalán

Fotos: Marco Lara

La estabilidad económica, gobernabilidad y mayor seguridad de Chile en relación a otros países hispanoamericanos, parece ser vista con buenos ojos por ciudadanos de otros sitios del globo, en especial por los vecinos de Sudamérica y el Caribe. De ahí que arriben hombres y mujeres en búsqueda de un mejor futuro, tanto para ellos como para sus familias. En ese contexto es que a veces se trasladan con niños y jóvenes todavía en etapa escolar. Y tal como los adultos, ellos también hacen sus propios esfuerzos por integrarse a una realidad y cultura diferente a la de su territorio de origen.

El Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins es uno de los municipales de Rancagua con más estudiantes extranjeros. Estos ascienden a 25, habiendo uno de Argentina, Ecuador y Paraguay, además de 8 venezolanos y 14 colombianos. De esta última república es Andrés Candelo (13), quien cursa octavo. Él llegó hace cuatro años junto a su hermano John (8) -que va en tercero básico-, su abuela y un primo. Dos años antes lo hicieron sus padres.

Los niños ingresaron al citado establecimiento gracias a que su madre trabajaba en una peluquería ubicada en las inmediaciones, por lo que la cercanía le permitió enterarse de su existencia. Primero buscó matrícula en otro recinto de la ciudad, sin embargo, el adolescente dice que ahí no quedaban cupos. Mientras en su sala la profesora repasa el Descubrimiento de América, él recuerda con una sonrisa su primer día en la institución. “Me encontré con una compañera que iba en mi mismo curso. Ella llegó y me habló para que yo me relacionara, y así hiciera amigos más rápido. Tengo hartos, en el curso y en todo el colegio”, asegura.

Lucas Carvallo (14) confirma esto. Él se sienta junto Andrés en la sala, en la cuarta mesa al lado de las ventanas. “Tiene amigos en todos los niveles, hasta en los de los más chiquititos, no hay ninguno que se salte. Como a los tres días (de su ingreso), andábamos caminando, conversando, y después le pregunté si quería ser mi mejor amigo. Él es buena onda, bueno para jugar a la pelota, un buen compañero y buen amigo”, sostiene el escolar chileno. Cuando se le pregunta si en todo este tiempo en la institución ha sufrido por molestias de sus compañeros, el adolescente colombiano lo descarta y sólo revela que le hacen bromas por su alta estatura. Parece ser que su condición de alumno extranjero y de color ha sido bien recibida por sus pares.

HOSTILIDAD EN LAS CALLES

Ivon Mondragón (15) va en primero medio y relata una experiencia similar a la de su compatriota, aunque otro factor generó tensión con las féminas de su curso cuando recién entró al establecimiento en sexto básico. Ella llegó en compañía de su tía, su hermana mayor Nasly (16) y su prima, las dos últimas igualmente estudian en el colegio. Su madre la mandó a buscar tras establecerse en la capital regional a fines de 2013.

“Al comienzo tenía miedo, porque igual a algunas niñas no les caía muy bien. Pensaban que les iba a quitar el novio. Ahora me relaciono más, aunque con pocas, pero hablo más con las niñas”. Se ríe con timidez y voz baja, agregando sentirse acogida “por la manera” en que la tratan. “Yo no he discutido con ningún compañero, nos hablamos bien”, añade.

Donde Ivon sí afirma haber tenido problemas es afuera de la escuela, en las calles de Rancagua. El episodio más grave ocurrió este año, poco antes de salir de vacaciones de invierno. Después de clases, la joven visitó a una amiga y luego caminó hacia la Alameda para tomar allí una micro que la llevara a su domicilio, ubicado en el sector nororiente de la comuna. El reloj marcaba pasadas las 17 horas.

“El chofer no estaba de muy humor y mientras yo iba subiendo, casi me apretó el brazo con la puerta. Le dije ‘señor, cuidado’, y empezó a reírse y a decirme un montón de garabatos. Como el bus iba casi lleno, yo estaba de pie, de espaldas a dos señoras. No acostumbro a tomarme las trenzas porque son muy pesadas, pero en ese momento sentí dos jalones de pelo, me volteé y las señoras se echaron a reír. Una de ellas me dijo ‘¿qué me mirai?’ Nada más le respondí ‘¿por qué me jala el pelo?’ Me di vuelta, sentí ganas de llorar, pero otra vez me jalaron las trenzas. Me sentí incómoda, pero les contesté (de nuevo) y todos los pasajeros se rieron. Yo no entendía por qué les causaban risas sus malas palabras. No podía acusarlas con el chofer, ¿qué le iba a decir, si él también me trató mal? Quise bajarme, aunque él no quería parar. Me respondió ‘no, espérate hasta llegar’. Al final me bajé y caminé llorando hasta mi casa, donde le conté (lo sucedido) a mi mamá y a mi hermana”.

La pena no dejó que Ivon se preocupara de anotar la patente de la máquina. Sin embargo, cuando a la jornada siguiente llegó al instituto y relató la situación, la comunidad del establecimiento resolvió hacer la denuncia en la Seremi de Transportes.

“He sufrido muchas situaciones (de discriminación en la ciudad), pero ésa fue la que más me dolió”, revela la adolescente. En otra ocasión, mientras caminaba por la calle, escuchó gritos de tipo racista y clasista acerca de su cuerpo. En una oportunidad paseaba por la ciudad junto a su pololo chileno, en tanto que una mujer mayor la pasó a llevar, empujándola. “Le dije ‘¿no sabe pedir permiso?’ Sólo eso. La mujer reaccionó mal y quiso pegarme”, rememora.

“Ella fue maltratada (en una micro) y llegó muy mal luego de ese acontecimiento. Por eso le pedí a la asistente social que hiciera algún tipo de denuncia. No obstante, diría que la integración ha sido muy positiva en el establecimiento. De hecho, cuando llegaron los primeros estudiantes de piel oscura, por decirlo de algún modo, fueron recibidos con mucho cariño. Todo ocurrió de forma muy natural”, argumenta María Cristina Cáceres, directora del recinto.

Víctor Anacona y Gabriel Ruete ejecutan el Fondart “Miradas Migrantes” en el Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins. Se trata de un taller con enfoque intercultural para estudiantes extranjeros, el cual busca enseñarles a emplear la fotografía como herramienta comunicacional para reflejar su realidad. Para ello entregan una cámara a cada uno de los participantes, con tal de que capten su cotidianeidad. En pro de que lo hagan desde su propio punto de vista y construyan su discurso, los escolares aprenden sobre técnica. En el entretanto surgen discusiones acerca de sus vicisitudes en Chile. Como en la sesión del martes 25 de julio, cuando una alumna venezolana afirma que Rancagua no es su ciudad, gestándose un momento de tensión en que los monitores le responden que también puede abordar esa situación en su proyecto.

“Más que a nivel comunal, diría que los estudiantes extranjeros están integrados a nivel escolar, ya que el colegio funciona con jornada completa. Acá pasan dos tercios del día en los que conviven con sus compañeros”, opina Anacona.

En ese sentido, Ruete apunta que el recinto “funciona como una especie de refugio frente a la hostilidad existente afuera del plantel. Porque cuando nos comentan acerca de hostilidades y agresiones experimentadas, éstas siempre ocurren en el exterior. Nos han transmitido que en lo cotidiano han sufrido discriminaciones de tipo racional. Esto igual los afecta respecto a cómo enfrentarse (a la comuna), ya que una vez violentados, les es difícil tomar un cariño o tener la voluntad de insertarse dentro de la ciudad, mientras que en el establecimiento se ve un apoyo, tanto institucional como de parte de sus pares. En ciertos alumnos, que hasta el momento han desarrollado un lenguaje visual más profundo, hay temáticas recurrentes como el extrañar y el racismo que los aqueja en las calles”.

SIN TOLERANCIA CON LA DISCRIMINACIÓN

“Hemos tenido estudiantes de piel morena, más oscura, y jamás he visto episodios de discriminación”, cuenta Aldana Hartmann, profesora de Historia en el mismo establecimiento. No obstante, rememora un hecho que causó tensión en un primero medio. En ese momento revisaban la Segunda Guerra Mundial, en particular el auge de la Alemania de Hitler. En ese contexto propuso un debate en el cual todos los pupilos debían tomar posición por un bando, ya fuera el de Estados Unidos, los rusos o el de los nazis. En primera instancia, dos alumnas colombianas y de color escogieron este último. La escena provocó risas de parte de algunos de sus compañeros chilenos, por lo que la pedagoga debió intervenir y detener la sesión.

“Hubo una discusión, porque existió un intento de irse por el lado de la burla, en cuanto a la ironía de su elección. Entonces debí parar la clase y decir ‘chicos, esto no puede ser, estamos en un colegio donde no se permite tratar así a una estudiante’. Luego reorientamos la discusión y reflexionamos de modo más profundo sobre el tema, considerando que las niñas eran de otro país y tenían la piel más oscura. Había un poco de desconocimiento en su elección, de tratar de defenderse de antemano, pero igual en el transcurso logramos sacar conclusiones respecto a cada uno de estos bandos, quiénes habían sido los nazis y qué hicieron en realidad”, comenta.

María Cristina Soto es profesora jefa de Ivon Mondragón y también enseña este ramo en el mismo colegio. Ella concuerda con que dentro de la escuela no han existido episodios de segregación hacia los estudiantes inmigrantes, en virtud de sus países de origen o rasgos. No obstante, advierte que la comunidad educativa siempre debe mantenerse atenta a cualquier indicio de ello. “A veces los alumnos extranjeros están jugando en el patio y de repente les gritan “¡oye, negro!”. Cuando eso sucede, uno de inmediato debe recalcarles que eso no se hace”.

Conforme con la Superintendencia de Educación de O’Higgins, en el último año no han recibido ha apoderados de estudiantes inmigrantes que denuncien discriminación en los colegios de sus pupilos, por motivo de su nacionalidad, acento o rasgos físicos ligados a su territorio de origen. Tampoco han recepcionado reclamos por negación de matrícula. Pablo Núñez Córdoba es encargado de su Unidad de Promoción y Resguardo de Derechos. En tal calidad, sólo recuerda casos de alumnos extranjeros que se han visto involucrados en problemas de otra índole.

Como ejemplo menciona una riña en las afueras de un establecimiento municipal de Rancagua, en el marco de relaciones amorosas entre adolescentes. También comenta la situación de una pequeña peruana que asistía a un plantel particular pagado, donde sufría maltrato psicológico de parte de un compañero. Él además agredía de modo verbal a otras niñas. “Su mamá no lo asociaba a la nacionalidad de su hija, porque ya no hablaba con acento tras sus años viviendo en Chile, pero sí consideraba que la encargada de convivencia y los profesores no le daban la respuesta que quería. Por ello deseaba hablar con la directora. Además, esta apoderada era miembro del centro general de padres”, explica el funcionario.

PASOS A SEGUIR ANTE UNA DISCRIMINACIÓN

En caso de presentarse incidentes de discriminación, Núñez detalla cuáles son los pasos a seguir. Estos se aplican a cualquier otro tipo de denuncias. Una vía es recurrir presencialmente a las oficinas de la superintendencia, donde además pueden hacer sus consultas. El otro medio es la web. Como sea, si aluden a la convivencia escolar, el organismo luego notifica al establecimiento y le da cinco días para que les envíen todos los antecedentes respectivos.

A continuación la entidad empieza el análisis de la situación y, si es necesario, piden más datos al recinto de enseñanza y le preguntan si sabían del tema. Al día número 20, deben emitir un resultado. Éste puede señalar “una posible vulneración de la normativa, lo cual significa que la denuncia deriva a la Unidad de Fiscalización, para ir a terreno y verificar los procedimientos empleados por el plantel. Se puede indicar que hagan cambios en el reglamento interno o en su protocolo”, ejemplifica. De lo contrario, el servicio cierra el asunto. Pero si constatan algo, inicia el proceso administrativo que puede terminar “con una sanción, desde una amonestación escrita a la escuela, multas de una a mil UTM, o la inhabilidad del sostenedor de por vida”.

Núñez subraya que el apoderado primero debe denunciar en el establecimiento, para que allí activen su protocolo de acción -establecido en el reglamento interno y vinculado a sucesos de discriminación general-. Éste debió ser elaborado por la propia comunidad de enseñanza, a través de su consejo escolar. Así deben operar desde 2011.

“Si el apoderado nos dice que informó del tema al colegio, a tal persona y en determinada fecha por escrito, teniendo la carta respectiva que les entregó, y hasta el día de hoy ha pasado una semana o 15 días y no han respondido, ingresamos la denuncia del hecho y notificamos a la escuela. Si el apoderado tiene las evidencias y pruebas, debe dirigirse de inmediato a Carabineros o a la Fiscalía. Después se determina si la situación configura dolo o no, o si el tema debe ser visto en el Tribunal de Familia, por la edad del estudiante (agresor). La denuncia también puede ser efectuada porque el establecimiento no salvaguarda la integridad psicológica de un alumno”, especifica el funcionario.

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS

Para integrar de manera efectiva a los alumnos provenientes de otros países, en el Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins dicen organizar actividades que buscan favorecer su inclusión. En esa línea su directora, María Cristina Cáceres, explica que este año celebrarán el Día de la Chilenidad junto a las comunidades colombianas y venezolanas para que muestren sus bailes típicos. Añade que un evento similar efectuaron en 2016 para esa fecha, contratando una agrupación folclórica que expuso diversos cuadros latinoamericanos.

“La idea es que en esta nueva versión (los estudiantes extranjeros) se junten y presenten danzas de sus tierras, aparte de expresarse mediante su gastronomía”, declara. Jóvenes colombianas igualmente se han integrado a talleres internos, en donde han aprendido a bailar cueca. “Me llamó la atención, porque cuando hicimos la tertulia para la Noche de San Juan, varias estaban vestidas de chinitas. Le pedí al profesor que el próximo desafío sea una cumbia, y así puedan exhibir sus danzas”, adelanta la autoridad del plantel.

Otra cosa es la adaptación de las materias, cuestión que queda al criterio de los maestros. De acuerdo con el seremi de Educación, Hernán Castro, cuando el pupilo “tiene algunas dificultades, está la posibilidad de hacer una adecuación curricular”. Lo anterior aplica para escolares “que deben nivelar estudios y por ejemplo se incorporan a la enseñanza media”. Aquello ocurriría por ejemplo con Historia. “Supongamos que hablamos de un joven peruano. Acá se enseña Historia de Chile, entonces se realiza una adecuación curricular para que él pueda insertarse en el sistema”. El funcionario se refiere a los contenidos, los cuales pueden ser adaptados “para que aprenda paulatinamente”.

El secretario regional agrega que situaciones como ésta suceden de manera primordial al tratarse de colegiales anglosajones o asiáticos, en cuyo caso “también se incorpora el ramo de Lenguaje y Comunicación”. Ese cambio debe ser hecho desde el propio establecimiento, apunta. “Las exigencias tampoco serán las mismas, porque no podemos comparar a un alumno que está en primero básico en Historia, con otro que llega a integrarse en octavo. Por eso se les da la oportunidad de normalizar su educación general básica”.

Con todo, Castro repara en que “no hay tanta diferencia” entre los currículos latinoamericanos de las asignaturas. De haberla, añade, el pupilo pasaría por nivelación.

A juicio de la directora María Cristina Cáceres, “la adaptación y tratamiento de los contenidos presenta un desafío” para los docentes, al tener también que enseñar a estudiantes que provienen de otros países, donde pueden ir más adelantados o retrasados en la revisión de las materias. “Sería lo esperando”, responde cuando se le consulta si el Mineduc les entrega una pauta sobre cómo ajustar los contenidos de ramos como Historia de Chile, considerando que su plantel tiene gran asistencia de inmigrantes.

“Sí nos piden tener planes para abordar distintas temáticas como el género. Hay otro de formación cívica y ciudadana, donde estos temas son considerados para ser tratados. La formación cívica y los derechos humanos son importantes, igual que tener en cuenta las raíces”, acota.

Janissa Cáceres es jefa técnica de enseñanza media en el Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins. En vista de su contacto con los estudiantes inmigrantes, asevera que una de las principales problemáticas que enfrenta el plantel se relaciona “con los niveles con los cuales trabajan los otros países, los que son muy distintos a los nuestros”. Y si bien “en contenidos no hay grandes distancias”, sostiene que en la práctica hay divergencias. Por ello, arguye que los pupilos colombianos deben habituarse a clases menos personalizadas. Y es que allá hay menos estudiantes por sala.

“En Venezuela todavía tienen un sistema de bachillerato. Nosotros lo teníamos antes de las reformas del 60. Por tanto, a ellos les cuesta mucho entender la separación entre enseñanza básica y media. Por otro lado, en contenidos de Lenguaje y Matemáticas, en Venezuela y Colombia son mucho más progresivos y dados hacia la expresión oral, en el sentido de que cumplen etapas que no siempre tienen que ver con los años en clases. Por ende, llegan con una base lingüística mucho mayor que la nuestra. Nuestra progresión responde a que quienes aprueban todos los ramos, pasan de primero a segundo, y así. Pero en particular en Colombia, ellos avanzan según unidades. Es decir, no es que aprueben o reprueben un curso completo, sino que se trata de unidades o asignaturas. Por ahí, nos llevan ventaja”, detalla.

EL HIMNO MÁS LINDO DEL MUNDO

Janissa Cáceres añade que en el recinto también se preocupan de que la mayor cantidad posible de alumnos extranjeros tome el ramo de Historia con Aldana Hartmann, quien viene del otro lado de la Cordillera de Los Andes. A juicio de ella y de sus superiores, ante los menores de edad, esto permite dar cuenta de la importancia de la integración de personas de otros países en la sociedad chilena. Además, la jefa de enseñanza media sostiene que su procedencia le da una especial sensibilidad a la hora de planificar sus clases y vincular los temas con la realidad de otros territorios.

“Muchas veces la asignatura de Historia se enfoca en etapas chilenas. Sin embargo, considerando que hay niños de afuera, intentamos hacer un paralelo de esos hechos respecto a lo ocurrido en otros espacios. No es difícil hacerlo con la situación de América Latina, porque en ocasiones se vivieron procesos similares”, comenta Hartmann.

En su opinión, dado que los niños vienen de países con heterogéneos programas, su presencia en la sala facilita complementar las clases con diversas miradas. “Ellos pueden contar cómo les enseñaron la materia en sus colegios”, arguye. De ahí que mencione una anécdota, protagonizada por una joven inmigrante en un primero medio. “En su país le contaban que su himno era el más lindo del mundo, después de La Marsellesa”, manifiesta entre risas. “Momentos de ese tipo posibilitan contrastar la verdad histórica y demostrar que muchas veces se trata de perspectivas”.

Su colega María Cristina Soto garantiza que los escolares forasteros “vienen con un capital cultural muy bueno, con un amplio vocabulario”. No obstante, coincide con su par en que lo más difícil para su cátedra es ver episodios de la historia chilena.

Sin embargo, ella hace hincapié en un punto relevante: el Mineduc no les da directrices para hacer adecuaciones oficiales en lo enseñado a estos alumnos. Aquello sólo ocurre con quienes forman parte del Proyecto de Integración Escolar (PIE), en el cual estos colegiales no necesariamente son incluidos. “Dependiendo de sus habilidades intelectuales, los estudiantes tienen un diagnóstico. En base a éste, se les baja un poco la dificultad de los contenidos. Pero nada te indica, por ejemplo, que con un alumno extranjero debes ver la Independencia nacional de tal forma, sino que nosotros trabajamos como departamento y compartimos las formas en que vemos tales temas”, destaca.

Un hecho que grafica esta situación ocurrió en 2014 en un segundo medio. Allí asistían dos hermanos argentinos. “Para ese curso, los planes y programas (ministeriales) abordan sólo la historia nacional”, advierte la maestra. En ese contexto veían la Independencia y la profesora encargó a todos los estudiantes la elaboración de un trabajo.

Uno de ellos hizo un comic, saliendo adelante para narrar qué les habían enseñado al respecto en su país y “cómo era el Paso Los Libertadores por el lado argentino”. Es así como se enfocó en el Cerro La Gloria, mostrando una imagen actual de un monumento instalado allí. “Entre sus compañeros, dieron a conocer un lugar que ellos no saben que existe, pues la mayoría no ha podido viajar a Mendoza”, apunta Soto.

FUTURO PROFESIONAL

Arnaldo Olivares (17) ha quedado impresionado con la historia nacional, particularmente porque ha podido vincular la realidad actual de su país con un pasaje chileno que impacta hasta estos días en la contingencia. Él llegó en marzo del año pasado desde Venezuela, integrándose de inmediato a un tercero medio del instituto.

“Primero se vino una tía, eso fue más menos en octubre de 2015. Mi padre llegó en enero de 2016. Yo y mi mamá viajamos juntos después”. La familia se trasladó en vista del escenario político de su nación y hoy viven todos juntos en el Condominio Los Poetas de Rancagua. En su tierra, su madre era dueña de casa y su progenitor se dedicaba a la remodelación de interiores, albañilería y arreglos eléctricos. Acá se desempeña en una empresa, mientras que ella es vendedora en una tienda.

“Matemáticas ha sido la asignatura en la que he tenido más dificultades, pero siempre me ha costado y aquí están un poco más avanzados respecto a lo que yo veía allá. En cambio, en Lenguaje voy mucho más adelantado y tengo mejor comprensión que mis compañeros. En Historia tengo promedio 6.9, me va muy bien. Una sorpresa sería que acá han ocurrido muchas cosas parecidas a mi país, sólo que en Chile es un poco más sencilla (la materia) y se desarrolló todo en un solo contexto”, comenta.

La Dictadura chilena ha captado la atención de Arnaldo. “Es un tema que relaciono mucho con mi país, con lo sucedido ahora. Es idéntico”, argumenta.

La directora María Cristina Cáceres lo califica como un estudiante ejemplar, con excelente rendimiento. “Encarna todos los valores de nuestro establecimiento. Tanto así que cuando debimos escoger al portaestandarte, todos estuvimos de acuerdo en que él nos represente. No hubo ningún cuestionamiento, porque además él interactúa muy bien con la gente. Es muy respetuoso y amigo de sus compañeros”.

Arnaldo asiste a un preuniversitario para el próximo año ingresar a la enseñanza superior. Él está muy esperanzado, en vista de sus buenas notas y esfuerzo. “Me gustaría estudiar rápidamente. Por ahorita estoy un poco indeciso, quizá dé un salto a la Medicina”. Respecto a cómo pretende financiar su carrera, en vista de que en Chile existe un sistema de becas que no beneficia a toda la población, el joven afirma que si bien acá se paga por acceder al sistema, considera que se ofrece un servicio de calidad. “Es un tema del cual debo empaparme, ya que desconozco un poco, pero lo más factible sería optar a una beca”, comenta.

El adolescente añade que incluso cuando en Venezuela las universidades son gratuitas, algunos familiares suyos que son profesionales no pueden ejercer en Chile. “En mi país no se gana nada con tener una educación igual para todos, si no tienes dónde ejercer porque no hay trabajo. El título no vale en ningún lugar, pues las personas se gradúan en condiciones precarias, a excepción de las generaciones anteriores”, opina.

De acuerdo con la página Gratuidad.cl, perteneciente al Mineduc, aparte de tener que cumplir con una serie de requisitos, tienen derecho a la gratuidad en la enseñanza superior, los estudiantes de “nacionalidad chilena, o bien extranjeros egresados de enseñanza media en Chile, y con residencia definitiva en el país”. Diario El Rancagüino intentó averiguar más detalles sobre el sistema general con la cartera regional, en particular para el caso de los inmigrantes. Sin embargo, declinaron poder referirse al tema antes del cierre de la presente edición.

DERECHOS DE LOS ESCOLARES INMIGRANTES

Hernán Castro, seremi de Educación, explica que el Mineduc tiene la obligación de dar matricula a los estudiantes extranjeros, independiente de si sus padres se encuentran o no en situación de legalidad. En línea con lo anterior, la Ley de Inclusión contempla la entrega del Rut Transitorio, con tal de que obtengan su certificado de notas y sus estudios sean válidos. Ningún recinto puede negarles la inscripción, salvo que no dispongan de cupos, estando “saturados con el número de personas por metro cuadrado en cada sala”, advierte.

Por otro lado, la cartera da la posibilidad de reconocer los estudios del escolar en su país de origen. Para ello, primero deben presentar los documentos respectivos. “La gente llega con su información, para lo cual el ministerio posee un sistema que de inmediato les permite apostillar, en otras palabras, reconocer que los documentos vienen (en regla). Esto puede demorar dos, diez días, o más tiempo”. En el entretanto, los alumnos acceden a clases con una matrícula provisoria, según su edad. “Lo que no permitimos es que el menor quede afuera”, agrega.

Cuando alumnos no saben español, el sistema “sugiere que primero se le enseñe a leer” en esta lengua, haciendo “una nivelación para mejorar la comprensión lectora”. Su ingreso directo al colegio “depende de su nivel de requerimiento en este aspecto, pues al tratarse de un niño muy pequeño es más fácil enseñarle a leer”. De lo contrario envían al establecimiento un instrumento, donde indican que el estudiante debe aprender esto. “Por lo mismo, la cartera tiene modalidades que permiten la enseñanza de la lectura”. El funcionario añade que la escuela debe encargarse de este punto, a través de clases personalizadas con el pupilo.

“A medida de que Chile disponga de convenios internacionales con ciertos países, estos procesos pueden simplificarse mucho. De lo contrario, se hace más complejo. Por ejemplo, con naciones del Medio Oriente puede ser más difícil que con el resto de América Latina”, observa el seremi.

“Han llegado muchos colombianos y haitianos a la región, pero de manera bastante homogénea. Es decir, los podemos encontrar en diferentes escuelas de la zona, a diferencia de Santiago, donde son de afuera la mayoría de los alumnos de un recinto de Estación Central. Acá no hay planteles que se han especializado en su recepción, pero sí existen algunos con mayor voluntad de acogerlos. Estos generan todas las opciones para ello”, sostiene Castro.

CIFRAS

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación entregadas a través de Transparencia, hasta 2016 los colegios del país contaban con 3.550.837 matriculados. De dicho universo, 18.476 escolares eran extranjeros. Esto representa un 0.5 por ciento del total, marcando más presencia los escolares peruanos (5.289), colombianos (4.053) y bolivianos (3974), cada uno de los cuales registraba apenas un 0.1 por ciento, seguidos por los estudiantes haitianos (916), argentinos (784), venezolanos (711), ecuatorianos (664) y brasileños (310). En línea con lo mismo, hasta 2016 habían 411 alumnos inmigrantes en la Región de O’Higgins.

Ya en el ámbito local, según la Corporación Municipal de Rancagua, hasta fines del primer semestre de 2017, los establecimientos públicos de la ciudad registraban a 318 pupilos forasteros. Sus recintos que encabezan esta lista son los colegios El Cobre (44), Manuel Rodríguez (22), Mineral El Teniente (20) y el Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins (20). No obstante, en la entrevista realizada por este medio de comunicación durante la penúltima semana de julio, en el plantel dieron pruebas de que tenían 25 matriculados provenientes de otras latitudes.