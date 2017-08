Este viernes vence el plazo para inscribirte en la PSU: 5 buenas razones para hacerlo

El plazo de inscripción para rendir la PSU vence mañana viernes 18 de agosto. Si no te registras antes de esa fecha, podrías perder una serie de beneficios y oportunidades. Acá te dejamos una pequeña guía.

1.- Porque un buen puntaje aumenta tus posibilidades de ingreso a la Educación Superior, a la carrera que tú quieras y en la institución que desees.

2.- Si NO te inscribes en la PSU (y por supuesto, no la rindes) no podrás postular a ninguna de las instituciones que integran el Sistema de Admisión Universitaria (SUA), es decir, las 27 universidades que integran el Consejo de Rectores y 12 universidades privadas, entre ellas, la Universidad San Sebastián.

3.- Rendir la PSU te permite aparecer en las “Listas de Convocados” o “Listas de Espera” de las carreras postuladas, de acuerdo con el puntaje ponderado debidamente calculado y siempre que hayas cumplido con todas las exigencias. Si no la rindes, no podrás participar en este proceso.

4.- Si NO te inscribes en la PSU, no podrás acceder a las becas y beneficios que ofrecen las universidades adscritas al SUA.

5.- Recuerda que la PSU se puede rendir las veces que desees y que el puntaje que obtengas te sirve tanto para el proceso de Admisión 2018 como para 2019, lo que aumenta tus posibilidades de acceder a la Educación Superior.