Gabriel Milito prometió un arduo trabajo para sumar puntos con O’Higgins

El ex jugador del Barcelona de España tiene claro que deben remontar y revertir el mal momento del equipo. Frente a Everton, el domingo, se estrenará oficialmente en cancha.

Ricardo Obando

Lunes, 10.30 horas. Sus asistentes hacen ingreso al campo de entrenamiento en el Monasterio Celeste, y, tras ellos, asoma Gabriel Milito, el nuevo entrenador de O’Higgins.

En dos horas de un fuerte trabajo donde el balón fue el principal protagonista, el ex adiestrador de Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellaneda, llegó a la tienda rancagüina con un gran desafío por delante: abandonar el último lugar de la tabla.

Apostando en primer término por la motivación, para ya con el transcurso de los días ir inculcando sus ideas y su forma de juego, el ex jugador del FC Barcelona y dirigido por Pep Guardiola, tiene clara la película.

Según comentó durante su presentación, estudió uno por uno a los elementos del equipo, vio detenidamente los encuentros que ha disputado el Capo de Provincia en el torneo de Transición, y sabe bien por donde meter mano con el fin de sumar puntos el domingo en Viña del Mar frente a Everton, uno de los dos punteros del torneo.

UN TRABAJO ARDUO

Junto con agradecer la confianza de los directivos celeste para sumarlo al proyecto deportivo, Milito fue enfático en asegurar que, con O’Higgins, desde 2015 en adelante, hubo una relación estrecha, “que estuvo vinculada principalmente por mi primo (Fernando Elizari) que jugó en este club y lo vine a visitar. Esta relación se mantuvo en el tiempo, y cada vez que venía desde Argentina nos juntábamos a hablar de distintas cosas”.

Es más, sentenció que ahora, en 2017, quiso volver a dirigir tras darse un tiempo después de su salida desde Independiente, y que, esa opción, que ahora se dio, “tenía que coincidir con las características de lo que me ofreció O’Higgins, como el lugar de trabajo, la clase de dirigentes que tiene la institución y el fútbol chileno, por el momento que está viviendo y para mi va a ser todo un desafío y un aprendizaje”.

Con el equipo en el último lugar de la clasificación, Gabriel Milito sabe que el desafío será más que complejo. Según expresó, “es un dato a tener en cuenta, pero el campeonato ya empezó, hay que tratar de tener una reacción inmediata ante esta adversidad”.

En ese sentido, recalcó que espera que el mal momento sea momentáneo y pasajero, y “siendo consciente de que los malos momentos en el fútbol se sale con trabajo, con seriedad, con humildad y con muchos deseos de revertir la situación”.

Junto con ello, recordó que “por el bien del club, hay que empezar a sumar puntos, ganar, pero también hay que desarrollar una idea, dar forma al equipo y expresar a los jugadores las condiciones principales que nosotros pretendemos y todo eso, si bien lo vamos a hacer en esta semana, sabemos que no se consigue en tan poco tiempo”.

Además, Milito alabó la recepción que encontró en los futbolistas, y dejó en claro que a él le gustan los equipos protagonistas. “Esa es la esencia de nosotros como cuerpo técnico, el ser protagonistas, el intentar que los rivales jueguen incómodos, intentar atacar no solo con juego directo, sino que con juego asociado”, dijo, apuntando también que, con esa fórmula, este O’Higgins podrá tener más fútbol, más precisión en los pases, pero que para llegar a eso “se requiere de mucho entrenamiento de mucha confianza y tendremos que adaptarnos a distintas situaciones”.

EL ESQUEMA PREFERIDO

El conjunto celeste, por muchos años, especialmente desde Jorge Sampaoli hacia adelante, ha jugado con tres hombres en punta. En ese sentido, Milito se abre a la opción de variar, todo con el fin de que su equipo tenga la pelota.

Según expresó el lunes, “nosotros le damos mucha importancia a la amplitud y a la profundidad, y eso se consigue muchas veces con jugadores por fuera, extremos, y habitualmente, en ese caso, jugamos con un solo nueve”.

Y, dejando abierta la puerta para variar, aseguró que “tampoco descartamos la opción de jugar en algún momento con dos delanteros, jugar con línea de tres o línea de cuatro defensores. Son cosas que hemos notado que este equipo lo puede hacer, porque lo ha hecho”.

A su vez, alabó lo realizado por Cristián Arán, a quién reemplaza, destacando que ha sido en O’Higgins un gran entrenador, y que su labor es clave en el mantener el 4-3-3 que es de su gusto.

“Tenemos gran parte del trabajo ganado en cuanto a los comportamientos. Después, viendo el rival de turno y nuestro propio estado de forma, veremos con qué futbolistas vamos a jugar y qué dibujo táctico vamos a utilizar”, puntualizó.

Finalmente, Gabriel Milito, llamó a sus jugadores a que, en este nuevo proceso, “lo más importante es tener deseo de querer hacer las cosas bien, y yo noté un plantel con ganas de seguir una idea y de salir adelante”.