Wladimir Román no será candidato a diputado y Pamela Medina irá por RN

Flor Vásquez

Tranquilo, aunque algo desilusionado se mostró el ex intendente Wladimir Román, tras quedar fuera de la competencia por un sillón parlamentario, en representación del distrito 15 y en el cupo que pretendía llevar Evópoli. La determinación la tomó el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien a petición de los partidos de la coalición intervino en los casos en que no se llegaba a acuerdo.

En el distrito 15 –que considera las comunas de Rancagua, Codegua, Coínco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa- el ex Presidente resolvió que Evópoli no lleve candidatos, de manera que la UDI presentará 3 postulantes a diputados y RN otros tres.

Evópoli tenía como pre candidatos a Wladimir Román y Pamela Medina. Sin embargo, esta última estará en la competencia, ya que que la ex concejala y ex Seremi de Gobierno irá en la lista de ese partido. Medina dijo que hasta la tarde de ayer no había nada concreto al respecto, sin embargo el secretario general de Renovación Nacional Mario Desbordes confirmó la postulación de Medina: “Estamos muy contentos de que Pamela Medina haya aceptado integrarse a nuestra lista, porque estamos seguros que ella y su equipo van a potenciar nuestras opciones junto a Diego Schalper y Pía Lazo. Pamela ya fue candidata de RN en 2013 y obtuvo un caudal de votos importante, así es que ya conocemos de lo que es capaz de hacer trabajando en terreno”, aseguró.

Medina utilizará el cupo que tenía Lucía Muñoz, presidenta regional del partido, quien según fuentes del interior de la tienda se concentrará en el trabajo territorial de Schalper.

“AQUÍ NO PRIMÒ LA COMPETENCIA”

Wladimir Román fue intendente de la Región de O’Higgins en el gobierno de Piñera y hasta octubre del año pasado militaba en la UDI. Explicó que se retiró de dicho partido porque tiene un pensamiento más liberal y “no estaba de acuerdo con algunas cosas, por lo que tomé la decisión de salir”.

Tiempo después lo fueron a ver representantes de Evopoli y le pidieron que participara como precandidato a diputado por el distrito 15.

“La precandidatura es eso, no es algo seguro, pero hay que realizar un trabajo antes que se inscriban las candidaturas y para tener una mejor opción de ser electo. Entiendo que dentro del conglomerado de Chile Vamos no se llegó a un acuerdo. El distrito 15 hasta el jueves de la semana pasada se encontraba relativamente cerrado, se entendía que postulaban dos candidatos de la UDI, dos de RN y dos de Evópoli. Según me indicaron en Santiago, al final como no se llegó a acuerdo en otros distritos, algunos de los partidos dijeron que este distrito también iba a la determinación presidencial”.

Agregó que Sebastián Piñera decidió dejar fuera de competencia a Evópoli en el distrito 15. “El tomó una decisión, no la comparto, no estoy de acuerdo con lo que él ha señalado, pero la respeto. Somos parte de un conglomerado, tenemos que ser disciplinados y entender que las cosas no pueden ser siempre como uno quiere que sean”.

En su opinión, beneficiaba más al sector el que Evópoli, la UDI y RN llevaran 2 candidatos cada partido. “Ya estaban definidos: Diego Schalper y Lucia Muñoz por Renovación Nacional, Issa Kort y Javier Macaya por la UDI; Pamela Medina y yo por Evópoli. Era una lista muy competitiva, que aseguraba la elección de por lo menos dos diputados y probablemente pelear un tercer diputado a la coalición oficialista. Pero lamentablemente aquí no primó la competencia”.

Indicó que no tiene aún muy claros los factores para bajar a Evópoli. Añadió que quizás “esto perjudicaba las aspiraciones a la reelección de los diputados en ejercicio; imagino que podría hacer sido uno de los factores el proteger esa reelección”.

Respecto a si seguirá en la actividad política, Román señaló que ésta es un “tema accesorio para mí. Cuando uno quiere ayudar y colaborar, lo puede hacer de distintas formas. Me ofrecieron competir como consejero regional, oferta que he declinado en forma inmediata; no creo que corresponda. La decisión de representar el distrito en el cual vive uno lo hace con la convicción de que aquello es lo correcto y por los motivos correctos, no se trata de cambiar un cargo por otro, eso no está dentro de mis principios. No me voy a enojar, no soy de esas personas que se aferran con dientes y uñas a los cargos o a los cupos parlamentarios”.

LA UDI ASPIRA A ELEGIR 4 DIPUTADOS EN LA REGION

El concejal y presidente regional de la UDI, Ricardo Guzmán, señaló que ese partido postulará por el distrito 15 a los actuales diputados Javier Macaya e Issa Kort, además de una tercera candidata. “Será una mujer, tenemos el nombre y falta un par de cosas para confirmarla; lo que esperamos hacer de aquí al viernes”.

– ¿Cómo quedaron las relaciones con Evópoli tras la determinación de que no lleven candidatos en el distrito 15?

– La UDI planteó llevar 3 candidatos, pero finalmente los partidos de la coalición le dejaron la decisión al ex Presidente Piñera. Los partidos nos comprometimos a respetar esa determinación. Yo todavía no he tenido la oportunidad de hablar con la gente de Evópoli, pero he visto declaraciones de que hay un espíritu de que, principalmente en la campaña presidencial vamos a actuar con unidad y en equipo para obtener un gran resultado en la región.

– ¿Cuáles son las aspiraciones de la UDI?

– Esperamos mantener nuestra representación histórica en la región y elegir cuatro diputados: dos en el distrito 15 y dos en el distrito 16.