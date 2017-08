Pamela Medina, candidata de RN: “Creo que Chile Vamos va a tener al menos dos diputados”

Flor Vásquez

Como una nueva oportunidad calificó Pamela Medina la decisión de la directiva de RN de ofrecerle un cupo para que postule como candidata a diputada por el distrito 15, en la lista de ese partido.

“Soy una persona muy creyente y pienso que la vida nos da oportunidades –señaló-. Chile Vamos sometió a un proceso de arbitraje del ex Presidente Piñera los conflictos que había en algunos distritos. Como mujer de derecho, uno se somete a ese arbitraje y sabe que se corre un riesgo; por lo tanto entendí que no había cupos (tras la determinación de que Evópoli no llevara candidatos). Claro, uno resiente la decisión, pero hay que acatarla, sobre todo cuando estamos pensando que éste es un proyecto en común, que no solamente se trata de tener parlamentarios, sino de tener un Presidente”.

Afirmó que ella había cerrado el capítulo; “hasta que en la tarde de ayer (el miércoles) me dicen de Renovación Nacional que existía la posibilidad de que se me cediera un cupo y me preguntaron si estaba disponible. Yo sentí que era una nueva oportunidad. Pasadas las 19 horas me confirman que ya está zanjado; ahora hay que esperar la inscripción de las candidaturas (el 21 de este mes)”.

Agregó que “esto me ha dado un nuevo impulso para hacer una campaña lo más transparente posible y trabajando en equipo. La idea es sumar y ojalá la lista de Chile Vamos pueda tener la mayor cantidad de parlamentarios posible”.

Indicó que se siente contenta y “agradecida, primero de Evópoli, de la oportunidad que me brindó; y en segundo lugar de Renovación Nacional. Pía Lazo me llamó y me dijo que estaba dispuesta a bajar su candidatura para que yo ocupara su cupo; esos gestos de tanta generosidad me emocionaron”.

– ¿Cree que Chile Vamos pueda lograr elegir tres diputados en el distrito 15?

– Creo que de todas maneras sacamos dos y hay que trabajar muy fuerte para poder tener un tercer diputado. No es fácil; éste es un distrito complejo, por las distancias, por la cantidad comunas y el gran número de habitantes. Hay que trabajar con convicción; tenemos una tremenda competencia al lado con la Nueva mayoría, que tiene varios pactos, van candidatos en listas separadas, hay un escenario que es bien diverso, por lo tanto puede pasar cualquier cosa.

Creo que Chile Vamos va a tener al menos dos diputados y espero ser una de las electas. Hay que pelear por un tercer parlamentario de todas maneras.

– ¿Piensa que su candidatura le pone más emoción y suspendo a la competencia electoral?

– No sé, quizás. Para mí ha sido emocionante y gratificante; siento que hay una buena intención de todos los candidatos, creo que es unánime esto de trabajar muy unidos, en equipo. Hay un tema común que es lograr tener un nuevo gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.

Yo estoy con el ánimo y el espíritu de transformarme en una candidata de la comunidad, no de la elite; que pueda ser la voz de las personas frente a las autoridades y que cumpla la pega. Creo que eso es básico en un parlamentario; hemos visto tantos ejemplos vergonzosos en que no se hace la pega que corresponde. Creo que el mínimo estándar que la ciudadanía le tiene que pedir a los parlamentarios es que sean responsables con el mandato que les ha dado la ciudadanía, que vayan a las sesiones, que cumplan los horarios, que estudien los proyectos de ley, que estén presentes en la comunidad. Yo estoy comprometida en cumplirlo de esa manera, lo más fiel posible.

– En Rancagua es conocida, ¿el desafío ahora es darse a conocer en las otras comunas del distrito 15?

– Cuando fui Seremi de Gobierno me correspondió trabajar mucho en las comunas, con las organizaciones sociales; claramente es para mí es un desafío tremendo. Soy rancagüina, me siento parte de esta ciudad, no me imagino trabajando en un lugar distinto. Tengo un desafío y debo trabajar para potenciarme en las demás comunas; estoy con todas las ganas de hacerlo, me voy a poner las pilas, como se dice en buen chileno, para recorrer las comunas que son parte de este distrito, que la comunidad me conozca y se sumen a este desafío que es ser parlamentaria de este distrito que es tan diverso.

– ¿Qué opina su familia?

– Tengo cuatro hijos y antes de tomar la decisión conversamos este tema en familia. Mi marido es un tremendo partner y me apoya, al igual que mi mamá, mis suegros y toda la familia. Estoy contenta con este desafío y espero que las personas vayan a votar.