Con 3 mil 500 firmas piden a intendente reabrir acceso a playa Topocalma

El jueves en la tarde, llegaron hasta la intendencia llegó Gabriel Palma quien es Concejal de Litueche y líder de la campaña “Playas Libres Litueche”, Bernardo Cornejo Consejero Regional, dirigentes vecinales, dirigentes de sindicatos de pescadores y abogados, quienes en conjunto expusieron la petición fundada en argumentos de hecho y de derecho y mediante la cual solicitaron el libre acceso a la playa Topocalma por el camino histórico, el cual hoy está cerrado. La petición fue recibida por Pablo Silva Intendente Regional, Teresa Núñez Gobernadora Provincia de Cardenal Caro y Claudia Guajardo SEREMI de Bienes Nacionales.

Según lo comentado, la reunión se realizó en un tono amable y las autoridades de Gobierno habrían recibido de buena manera todos los antecedentes que configuran la petición, los cuales además fueron respaldados con 3.500 firmas recogidas durante 6 días mediante la campaña “Playas Libres Litueche”.

Sobre el particular, Gabriel Palma comentó “ que el problema de Topocalma no es sólo de Topocalma. El hecho que de un día para otro se haya cerrado el acceso histórico y se haya construido otro que no garantiza el acceso afecta a todos los habitantes del país. Hoy el actual camino te deja frente a unas dunas y a varios kilómetros de la histórica playa, lo que imposibilita el acceso de todos”.

“La Playa de Topocalma y el libre acceso a ella tienen un contenido histórico pero también determinarían nuestra proyección comunal. Es que el acceder libremente a la playa generaría condiciones laborales dignas para los pescadores y recolectores y una opción de desarrollo comercial de la comuna basado en el turismo. Por todo eso me frustra que haya ciudadanos de este país que de manera poco sensata estén de acuerdo o sean indolentes ante la privatización de bienes de uso público”, aseguró.